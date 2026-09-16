Tutkijoiden uusi tietoteos valottaa Suomen ulkoasiainhallinnon toimintaa kriittisinä vuosina 1982–1995
16.9.2026 12:01:10 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clercin toimittama Ulkoasiainhallinnon historia 4 kuvaa ulkoministeriön toimintaa yli vuosikymmenen ulottuvalla jaksolla vuosina 1982–1995. Kirjan tekoon on osallistunut 13-henkinen, tutkijoista koostuva työryhmä.
”Suomen ulkoministeriö ei ole tavallinen ministeriö. Sen valtiollinen tärkeys, diplomaattikunnan ammattiperinteet, ministeriön hierarkkisuus eri ura-alueiden ja työsopimusmuotojen välillä sekä diplomaattisen työn maine kutsumusammattina muistuttavat puolustusvoimien dynamiikkaa”, todetaan Ulkoasiainhallinon historia 4 -kirjan esipuheessa.
Louis Clercin toimittama uutuuskirja kuvaa ulkoministeriön toimintaa ajanjaksona, jolloin Suomen ulkopolitiikka muuttui vauhdikkaasti geopoliittisten käänteiden vuoksi. Neuvostoliiton romahtaminen, Baltian maiden itsenäistyminen, Yhdysvaltojen nousu maailman ainoaksi suurvallaksi ja EU:n laajeneminen veivät Suomen lähemmäksi Länsi-Eurooppaa.
”Uudet suhteet Yhdysvaltojen ja integroidun Euroopan kanssa merkitsivät Suomen ulkoministeriölle ja ulkopolitiikan kehitykselle paljon”, tekijät toteavat.
Kirja osoittaa, kuinka ulkoasiainhallinto kehittyi näiden tapahtumien rinnalla. Ministeriön rooli ulkopolitiikan päätöksenteossa uudistui presidentin, valtioneuvoston ja eduskunnan suhteiden muuttuessa. Ulkoasiainhallinnon korkeimmatkin tehtävät avautuivat naisille, ja Suomen edustustoverkosto laajeni erityisesti ei-eurooppalaisille alueille.
Teos on Suomen Ulkoasiainhallinnon historia -sarjan 4. osa.
Louis Clerc on kirjan toimittaja ja yksi kirjoittajista. Hän työskentelee poliittisen historian professorina Turun yliopistossa. Teoksen 13 muuta kirjoittajaa ovat alan keskeisiä tutkijoita Suomen yliopistoissa ja ulkoministeriössä.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Miltä lapsen suru tuntuu? Sisu ja surusiili antaa vaikeille tunteille sanat16.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Essi Suotulan kirjoittama ja Milja Laineen kuvittama Sisu ja surusiili on koskettava kuvakirja lapsen surusta, ikävästä ja toivosta. Kun Sisun rakas eno kuolee yllättäen, hänen rintaansa muuttaa piikikäs surusiili. Kirja kuvaa todentuntuisesti lapsen surun kokemusta, jossa menetyksen rinnalla kulkevat myös yhteiset muistot, leikki ja ilo.
Sylvester Stallonen Portaat-elämäkerta avaa legendaarisen näyttelijän rankan matkan kohti kaikkien aikojen läpimurtoa15.9.2026 12:50:00 EEST | Tiedote
Suurimmatkin unelmat saavutetaan yksi askel kerrallaan, on Hollywood-ikoni Sylvester Stallonen Portaat-elämäkerran kantava viesti. Odotettu teos ilmestyy maailmanlaajuisesti 29.9.2026.
Marko Junkkarin uutuuskirja kertoo, miten kasvuyrityksiä rakennetaan14.9.2026 08:43:36 EEST | Tiedote
Marko Junkkarin Pääomasijoittajat -uutuuskirja tarjoaa kiehtovia kertomuksia alan historiasta ja nykypäivästä: rahasta, vallasta, visioista, intohimosta sekä menestyksistä ja epäonnistumisista. Perinteisesti kotimaiset pääomasijoittajat ovat karttaneet julkisuutta. Nyt heistä merkittävimmät kertovat avoimesti, mitä he oikeastaan tekevät ja miksi. Kirjassa kerrotaan myös ensimmäistä kertaa suurimpien suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuottolukuja, jotka ovat tähän asti olleet tarkoin varjeltu salaisuus.
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin: Kauko Röyhkä kertoo Niilo22:n elämäntarinan10.9.2026 11:41:41 EEST | Tiedote
Yli satatuhatta suomalaista seuraa tiiviisti lempääläisen Niilo22:n elämää. Ja vaikkei seuraisikaan, hänen internetissä kiertäviltä "luikauksiltaan" ei ole voinut välttyä. Kauko Röyhkän uutuuskirja Niilo22:sta paljastaa, minkälainen poikkeuksellinen taival suosikkitubettajalla on takanaan.
Guinness World Records 2027 on täällä – suomalaiset rikkoivat jälleen hämmästyttäviä ennätyksiä10.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Maailma on pullollaan mitä ihmeellisimpiä ilmiöitä ja kykyjä, joista syntyy huikeita ennätyksiä. Guinness World Records 2027 esittelee yli kolmetuhatta vaikuttavaa ennätystä, joihin lukeutuu myös monta uutta suomalaistekijää. Mukana ovat esimerkiksi super sprint -triathlonisti, liitopuvulla lentäjä ja – Suomessa kun ollaan – pisin saunaviesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme