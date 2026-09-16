Kustannusosakeyhtiö Otava

Tutkijoiden uusi tietoteos valottaa Suomen ulkoasiainhallinnon toimintaa kriittisinä vuosina 1982–1995

16.9.2026 12:01:10 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clercin toimittama Ulkoasiainhallinnon historia 4 kuvaa ulkoministeriön toimintaa yli vuosikymmenen ulottuvalla jaksolla vuosina 1982–1995. Kirjan tekoon on osallistunut 13-henkinen, tutkijoista koostuva työryhmä.

”Suomen ulkoministeriö ei ole tavallinen ministeriö. Sen valtiollinen tärkeys, diplomaattikunnan ammattiperinteet, ministeriön hierarkkisuus eri ura-alueiden ja työsopimusmuotojen välillä sekä diplomaattisen työn maine kutsumusammattina muistuttavat puolustusvoimien dynamiikkaa”, todetaan Ulkoasiainhallinon historia 4 -kirjan esipuheessa. 

Louis Clercin toimittama uutuuskirja kuvaa ulkoministeriön toimintaa ajanjaksona, jolloin Suomen ulkopolitiikka muuttui vauhdikkaasti geopoliittisten käänteiden vuoksi. Neuvostoliiton romahtaminen, Baltian maiden itsenäistyminen, Yhdysvaltojen nousu maailman ainoaksi suurvallaksi ja EU:n laajeneminen veivät Suomen lähemmäksi Länsi-Eurooppaa.

”Uudet suhteet Yhdysvaltojen ja integroidun Euroopan kanssa merkitsivät Suomen ulkoministeriölle ja ulkopolitiikan kehitykselle paljon”, tekijät toteavat. 

Kirja osoittaa, kuinka ulkoasiainhallinto kehittyi näiden tapahtumien rinnalla. Ministeriön rooli ulkopolitiikan päätöksenteossa uudistui presidentin, valtioneuvoston ja eduskunnan suhteiden muuttuessa. Ulkoasiainhallinnon korkeimmatkin tehtävät avautuivat naisille, ja Suomen edustustoverkosto laajeni erityisesti ei-eurooppalaisille alueille. 

Teos on Suomen Ulkoasiainhallinnon historia -sarjan 4. osa.

Louis Clerc on kirjan toimittaja ja yksi kirjoittajista. Hän työskentelee poliittisen historian professorina Turun yliopistossa. Teoksen 13 muuta kirjoittajaa ovat alan keskeisiä tutkijoita Suomen yliopistoissa ja ulkoministeriössä.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi 

Yhteyshenkilöt

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