Keski-Suomen hyvinvointialue kerää asukkaiden näkemyksiä vaikuttamismahdollisuuksista hyvinvointialueella 23.9. mennessä
15.9.2026 14:29:12 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee uutta osallisuus- ja kumppanuusohjelmaa vuosille 2026–2029. Nyt asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten heidän kuulemisensa, osallistuminen ja vaikuttaminen toteutuvat hyvinvointialueella tulevina vuosina. Vaikuttamaan pääsee vastaamalla kyselyyn.
Kysely on avoinna kaikille keskisuomalaisille 15.–23.9.2026 osoitteessa www.otakantaa.fi tai löydät sen myös hyvinvointialueen verkkosivuilta www.hyvaks.fi/kyselyt.
– Kyselyn tavoitteena on varmistaa, että ohjelma vastaa keskisuomalaisten arjen tarpeisiin. Haluamme tietää, näkyvätkö asukkaiden tärkeinä pitämät asiat ohjelmaluonnoksessa ja mitä siinä pitäisi vielä vahvistaa, kertoo osallisuuskoordinaattori Sonja Essel Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Osallisuus- ja kumppanuusohjelman laatimisessa on hyödynnetty asukkaiden vuonna 2025 toteutetun kyselyn tuloksia. Kyselyn perusteella keskisuomalaiset kuvasivat osallisuutta kokemuksena siitä, että kuuluu yhteisöön, voi vaikuttaa omaa arkea koskeviin asioihin ja tulee aidosti kuulluksi päätöksenteossa. Tärkeiksi nousivat myös yhdenvertaisuus, ihmisen arvostaminen sekä mahdollisuus tehdä omaa elämää koskevia valintoja.
Asukkaiden näkemykset osallisuus- ja kumppanuusohjelman valmisteluun
Asukkaiden vastauksia hyödynnetään osallisuus- ja kumppanuusohjelman valmistelussa. Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati käyttää vastauksia arviointinsa pohjana. Asiakasraati arvioi osallisuus- ja kumppanuusohjelmaa erityisesti siitä näkökulmasta, miten se tukee asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista. Asiakasraadin näkemyksistä laaditaan kannanotto, joka julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Tämän jälkeen osallisuus- ja kumppanuusohjelman luonnos käsitellään hyvinvointialueen sisäisesti sekä vaikuttamistoimielimissä ennen lopullista päätöksentekoa.
Aluevaltuusto hyväksyy ohjelman syksyn 2026 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sonja Essel, osallisuuskoordinaattori, sonja.essel@hyvaks.fi, p. 0504785108
Viestinnän yhteyshenkilö: Marika Laiho, marika.laiho@hyvaks.fi, p. 040 352 3467
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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