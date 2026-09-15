Keski-Suomen hyvinvointialue kerää asukkaiden näkemyksiä vaikuttamismahdollisuuksista hyvinvointialueella 23.9. mennessä

Voit vastata kyselyyn tästä.

Kysely on avoinna kaikille keskisuomalaisille 15.–23.9.2026 osoitteessa www.otakantaa.fi tai löydät sen myös hyvinvointialueen verkkosivuilta www.hyvaks.fi/kyselyt.

– Kyselyn tavoitteena on varmistaa, että ohjelma vastaa keskisuomalaisten arjen tarpeisiin. Haluamme tietää, näkyvätkö asukkaiden tärkeinä pitämät asiat ohjelmaluonnoksessa ja mitä siinä pitäisi vielä vahvistaa, kertoo osallisuuskoordinaattori Sonja Essel Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Osallisuus- ja kumppanuusohjelman laatimisessa on hyödynnetty asukkaiden vuonna 2025 toteutetun kyselyn tuloksia. Kyselyn perusteella keskisuomalaiset kuvasivat osallisuutta kokemuksena siitä, että kuuluu yhteisöön, voi vaikuttaa omaa arkea koskeviin asioihin ja tulee aidosti kuulluksi päätöksenteossa. Tärkeiksi nousivat myös yhdenvertaisuus, ihmisen arvostaminen sekä mahdollisuus tehdä omaa elämää koskevia valintoja.

Asukkaiden näkemykset osallisuus- ja kumppanuusohjelman valmisteluun

Asukkaiden vastauksia hyödynnetään osallisuus- ja kumppanuusohjelman valmistelussa. Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati käyttää vastauksia arviointinsa pohjana. Asiakasraati arvioi osallisuus- ja kumppanuusohjelmaa erityisesti siitä näkökulmasta, miten se tukee asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista. Asiakasraadin näkemyksistä laaditaan kannanotto, joka julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Tämän jälkeen osallisuus- ja kumppanuusohjelman luonnos käsitellään hyvinvointialueen sisäisesti sekä vaikuttamistoimielimissä ennen lopullista päätöksentekoa.

Aluevaltuusto hyväksyy ohjelman syksyn 2026 aikana.