Varsinais-Suomen hyvinvointialue, VarhaVarsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Potilaiden jatkohoitoon pääsyä Tyks Akuutista sujuvoitettiin

15.9.2026 16:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varha paransi kevään ja kesän aikana potilaiden jatkohoitoon pääsyä Tyks Akuutista lisäämällä vuodeosastopaikkoja, vahvistamalla ikääntyneiden palveluja ja uudistamalla päivystyksen toimintamalleja.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa yläkulmassa on Tyksin logo.

Lupa- ja valvontavirasto edellytti maaliskuussa 2026, että Varha varmistaa päivystyspotilaiden viivytyksettömän pääsyn jatkohoitoon Tyks Akuutista. Tilanteen parantamiseksi Varha toteutti useita samanaikaisia toimenpiteitä koko hoitoketjussa. 

Merkittävin yksittäinen muutos oli uuden 26-paikkaisen akuutin geriatrisen osaston avaaminen Tyks Mäntymäen sairaalaan.  

– Tilanteen ratkaiseminen edellytti ennen kaikkea lisää jatkohoitopaikkoja ja uusia toimintatapoja. Perustason vuodeosastojen kapasiteetin vahvistaminen on nopeuttanut potilaiden siirtymistä päivystyksestä heidän tarpeitaan paremmin vastaavaan hoitoympäristöön, sairaalapalvelujohtaja Mikko Pietilä sanoo. 

Myös ikääntyneiden palveluketjua vahvistettiin. Loimaalle avattiin uusi 35-paikkainen kuntouttava arviointiyksikkö, Liedon yksikön paikkamäärää kasvatettiin ja ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja lisättiin. Lisäksi ikääntyneiden kotona annettavia palveluja laajennettiin. 

– Jatkohoidon pullonkauloja saatiin purettua vahvistamalla koko ikääntyneiden palveluketjua. Näillä ratkaisuilla vapautimme vuodeosastopaikkoja niille potilaille, jotka tarvitsivat edelleen sairaalahoitoa, sanoo ikääntyneiden tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen. 

Kesän aikana Tyks Akuutissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on varmistaa potilaiden viiveetön siirtyminen päivystyksestä jatkohoitoon. Samalla päivittäistä tilannejohtamista tehostettiin. 

Hoitoketjun kehittäminen ja uusi potilassiirtomalli näkyvät kesäkuukausien tilastoissa: Tyks Akuutissa yli vuorokauden viipyneiden potilaiden määrä on vähentynyt selvästi edellisvuoteen verrattuna. 

Varha toimitti selvityksen Lupa- ja valvontavirastolle syyskuussa määräajassa. Selvityksessä kuvattiin toteutetut toimenpiteet, niiden vaikutukset sekä toimintamallit, joilla potilaiden pääsy jatkohoitoon pyritään varmistamaan myös tulevina kuormitusjaksoina.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhatykstyks akuuttipäivystys

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