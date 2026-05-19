Venture Lapland pääomistajaksi luksusmatkailukonserni Arctraan

Rovaniemellä toimiva Arctra on yksi Lapin johtavista luksusmatkailuyrityksistä, ja omistusjärjestelyn jälkeen se jatkaa toimintaansa omalla nimellään. Sen palveluvalikoimaa on laajennettu elokuussa kattamaan luksusmatkailukohteen kansainvälisten asiakkaiden tarpeita.

– Arctran neljä liiketoiminta-aluetta tarjoavat ensimmäisenä Suomessa täydellisen palveluvalikoiman luksusmatkailuun. Matkatoimisto Arctra DMC tuo kansainväliset asiakkaat Lappiin sekä vastaa palvelutuotannosta kokeista ja oppaista alkaen, ja Otava Lodge on konsernin oma luksusmajoituskohde. Conciergetalomme Divánta vastaa asiakkaiden yksityisyydestä ja henkilösuojauksesta sekä luksusautovuokraamomme LuxCar ajoneuvokalustosta sekä kuljettajista, Venture Laplandin hallituksen puheenjohtaja Elias Joentakanen kertoo.

Venture Lapland -sijoitusyhtiön on perustanut ryhmä lappilaislähtöisiä yrittäjiä, ja vuoden 2026 aikana mukaan on liittynyt myös uusia sijoittajia.

– Luksusmatkailuelämykset syntyvät laadusta ja aidoista kohtaamisista. Siksi Lapissa pitää investoida laatuun enemmän kuin määrään. Nyt on pohjoisen etsikkoaika, ja Venture Lapland sijoittaa alueen lupaavimpiin kasvuyrityksiin. Sijoitusyhtiömme tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tulla mukaan kohteisiin, joissa yhdistyvät kestävä kehitys ja vahvat tuottonäkymät, Venture Laplandin perustajaosakkaisiin kuuluvat Elias Joentakanen, Henry Hynynen ja Petri Juotasniemi toteavat.



– Venture Lapland päätti sijoittaa Arctraan, koska se kuuluu niiden harvojen luksusmatkailuyritysten joukkoon, jotka tuottavat korkeaa lisäarvoa asiakkailleen. Tinkimättömän laadun ja yksityisyyden lisäksi nämä asiakkaat haluavat talvilomaltaan aitoja ja inhimillisiä palvelukokemuksia. Arctrassa yhdistyvät tähän valmis palveluketju sekä vahvat kasvunäkymät, Elias Joentakanen sanoo.

Arctra rakentaa lisää kapasiteettia luksusmatkailuun

Arctran viimeisimmän tilikauden pro forma -liikevaihto oli 2,8 miljoonaa euroa. Konserni on käynnistänyt muutaman vuoden mittaisen investointiohjelman, jonka valmistuttua liikevaihdon arvioidaan yltävän 25–30 miljoonaan euroon. Kasvua luodaan uudella majoituskapasiteetilla ja laajenevalla palveluvalikoimalla.

– Investointiohjelma tuo Rovaniemen lähistölle 6 000 kerrosneliömetriä uutta luksustason majoituskapasiteettia, ja sen jälkeen tavoitteemme on työllistää noin 200 luksusmatkailun ammattilaista, tekninen johtaja Petri Juotasniemi kertoo.

– Lapin puhdas luonto ja rauha antavat luksusmatkailulle erinomaiset puitteet. Silti meiltä Suomesta vielä puuttuu sellaisia palveluita, joita nämä ainutkertaisia elämyksiä hakevat asiakkaat tarvitsevat. Uudet concierge-, turvallisuus- ja luksusajoneuvopalvelumme ovat tärkeä edellytys kasvulle, liiketoimintajohtaja Henry Hynynen painottaa.

Myynti kaudelle 2026–2027 selvästi edellä edellisvuotta

Pohjoisen matkailussa kasvu näyttää jatkuvan. Arctran myynti kaudelle 2026–2027 on jo erittäin hyvällä tasolla ja selvästi edellä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa.

– Joulu on jo myyty melkein täyteen. Monet asiakkaistamme varaavat uuden matkan, kun edellinen on päättymässä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat palvelukonseptimme sekä pohjoisen luonto ja toimivat yhteydet. Laajennettu Rovaniemen lentokenttä palvelee hyvin myös niitä asiakkaita, jotka saapuvat yksityiskoneillaan, Elias Joentakanen toteaa.

Lisätietoja:

Elias Joentakanen, hallituksen puheenjohtaja, Venture Lapland, elias.joentakanen@venturelapland.fi, 044 7606666

Henry Hynynen, liiketoimintajohtaja, henry.hynynen@venturelapland.fi, 050 3441973

Petri Juotasniemi, tekninen johtaja, petri.juotasniemi@venturelapland.fi, 040 7632022