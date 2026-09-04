Nimlas ostaa kolme LVI-yritystä Itä-Suomesta

Yritykset ostetaan Bioneerit Group Oy:ltä. Mika Leinonen jatkaa kolmen yrityksen toimitusjohtajana myös yrityskaupan jälkeen.

Monipuolista LVI-osaamista Itä-Suomessa



– Yritysryhmä täydentää erinomaisesti verkostoamme Itä-Suomessa. Sillä on vahva paikallinen asema, pitkä historia ja monipuolinen osaaminen niin palveluliiketoiminnassa kuin vaativissa urakkakohteissa. Yhdessä nykyisten yhtiöidemme kanssa pystymme palvelemaan asiakkaita entistä laajemmin koko alueella, sanoo Nimlaksen Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Mikko Sahikallio.

Yritysryhmä tarjoaa LVI-palveluita huolto- ja korjaustöistä vaativiin uudis- ja saneerausurakoihin. Asiakkaita ovat kotitaloudet, taloyhtiöt, yritykset, teollisuus ja julkinen sektori. Yrityksillä on vahvaa kokemusta muun muassa sairaala-, koulu- ja päiväkotihankkeista. Kokonaisuutta täydentävät myös työmaiden tehokkuutta edistävät LVI-järjestelmien esivalmistusratkaisut.

Yritysryhmän vahvuuksiin kuuluvat pitkä paikallinen historia sekä neljän LVI-myymälän palveluverkosto Kiteellä, Tohmajärvellä, Joensuussa ja Savonlinnassa. Yritykset toteuttavat niin päivittäisiä palvelutöitä kuin vaativia LVI-projekteja.

Paikallisuus säilyy myös osana Nimlaksen verkostoa



– Olemme rakentaneet tätä kokonaisuutta pitkäjänteisesti vuosikymmenten ajan. Nimlas tarjoaa meille mahdollisuuden jatkaa yritysten kehittämistä sekä luoda henkilöstölle uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Samalla meille on tärkeää, että yritykset säilyvät paikallisina ja asiakkaita palvellaan jatkossakin tuttuun tapaan, sanoo toimitusjohtaja Mika Leinonen.

Savonlinnan LVI-palvelu Oy, LVI-Myller Oy ja LVI-Bioneerit Oy jatkavat toimintaansa omilla nimillään osana Nimlas-konsernia. Paikallinen johto, henkilöstö ja asiakassuhteet säilyvät ennallaan, ja liiketoimintaa kehitetään jatkossakin vahvasti paikallisista lähtökohdista.

Yrityskauppa tukee Nimlas Groupin kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa liiketoiminta Pohjoismaissa ja laajentua uusille Euroopan markkinoille. Suomessa Nimlaksen tavoitteena on kasvattaa liikevaihto noin 800 miljoonaan euroon vuoteen 2031 mennessä. Kasvua haetaan yritysostojen lisäksi orgaanisesta kasvusta, uusilta palvelualueilta sekä uusien yritysten perustamisesta yhdessä yrittäjien kanssa.



Kaupan toteuduttua Nimlas on ostanut kuluvan vuoden aikana kuusi yritystä. Aiemmin tänä vuonna Nimlakseen ovat liittyneet datakeskusten tietoliikennekaapelointiin erikoistunut DT Systems Oy, sähköurakointiyhtiö LP Electric Oy sekä teollisuuden kunnossapitoon ja teknisiin palveluihin erikoistunut Speweld Service Oy.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.