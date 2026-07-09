Caruna uudistaa sähköverkkoa Kuusamossa ja Taivalkoskella – 231 kilometriä uutta verkkoa ja sata uutta puistomuuntamoa

Uudistettava alue ulottuu Taivalkosken taajaman lounaispuolelta valtatie 20:n suuntaisesti Kuolioon saakka. Hankkeeseen kuuluu myös useita laajempia haaroja, muun muassa Pikku Matovaaran ja Oravivaaran alueille sekä Kostontien ja Inkeentien suunnalle Kynsivaaraan asti.

Hanke vaikuttaa suoraan noin 475 asiakkaaseen ja välillisesti yli 800 asiakkaaseen. Uudistuksen keskiössä on ikääntyvän ja huonokuntoisen sähköverkon korvaaminen maakaapeliverkolla, joka kestää aiempaa paremmin myrskyjen ja muiden sääilmiöiden vaikutuksia.

– Alueen sähköverkkoa uudistetaan pitkäjänteisesti, jotta voimme tarjota asiakkaillemme entistä luotettavamman sähkönsaannin myös tulevaisuudessa. Samalla varaudumme sähköistymisen lisääntymiseen, kuten sähköautojen latauksen ja oman aurinkosähkön yleistymiseen, sanoo Carunan hankkeesta vastaava Janne Aro-Koivisto.

Yhteensä sähköverkkoa rakennetaan noin 231 kilometriä keski- ja pienjänniteverkkoa maakaapeloimalla. Lisäksi alueelle asennetaan noin sata uutta puistomuuntamoa.

Rakentaminen etenee vaiheittain

Hankkeen suunnittelu on jo käynnissä, ja ensimmäiset rakennustyöt on tarkoitus aloittaa Oravivaaran alueella vielä kuluvan syksyn aikana. Rakentamisen vilkkain vaihe ajoittuu vuosille 2027–2029. Tämän jälkeen hanketta viimeistellään vanhan verkon purku- ja käyttöönottojen loppuunsaattamisella kevään 2030 aikana.

Osa hankkeen työmaista on jo nähtävissä Carunan Työmaat kartalla -palvelussa, jossa asiakkaat voivat seurata töiden etenemistä ja alustavia aikatauluja. Aikataulut voivat tarkentua suunnittelun ja rakentamisen edetessä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Eltel Networks Pohjoinen Oy. Rakentaminen työllistää merkittävästi myös paikallisia toimijoita ja urakoitsijoita.