Komissio parantaa työvoiman oikeudenmukaista liikkuvuutta EU:ssa

Eurooppalainen innovaatiosäädös auttaa eurooppalaisia ideoita kasvamaan ja menestymään maailmanlaajuisesti 9.9.2026 14:28:46 EEST | Tiedote

Komissio on ehdottanut tänään uutta eurooppalaista innovaatiosäädöstä, joka auttaa kehittämään, rahoittamaan ja kasvattamaan Euroopan innovatiivisimpia ideoita. Innovointia säädellään eri tavoin eri EU-maissa, ja ideoille on usein vaikea saada rahoitusta. Euroopassa syntyy erinomaisia innovaatioita, mutta liian usein ne lähtevät muualle kasvamaan ja menestymään. Innovaatiosäädös vastaa kahteen keskeiseen haasteeseen, jotka jarruttavat innovointia Euroopassa. Ensinnäkin innovatiivisten ideoiden, patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien arvostaminen on usein hankalaa, ja tämä vaikeuttaa investointien houkuttelemista. Eurooppalaisella innovaatiosäädöksellä edistetään EU:n yhteistä kehystä immateriaalioikeuksien arvostamiselle. Sillä luodaan myös digitaalinen markkinapaikka immateriaalioikeuksien ostajille ja myyjille. Toiseksi säädöksellä luodaan yhteinen menettely tutkimus- ja kehityshankinnoille. Tämä lisää oikeusvarmuutta ja vauhdittaa uusien teknologioiden pääsyä markkinoille. Sen