Komissio parantaa työvoiman oikeudenmukaista liikkuvuutta EU:ssa
15.9.2026 16:48:48 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio hyväksyi tänään oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta koskevan paketin. Uusilla säännöillä varmistetaan selkeät sosiaaliset oikeudet työntekijöille riippumatta siitä, missäpäin unionia he asuvat ja työskentelevät.
Paketin myötä työntekijät voivat todistaa sosiaaliturva- ja sairausvakuutusoikeutensa kaikkialla EU:ssa. Sillä helpotetaan myös tutkintojen ja säänneltyjen ammattien ammattipätevyyden tunnustamista EU-maissa. Uudet säännöt suojelevat maasta toiseen liikkuvia työntekijöitä hyväksikäytöltä. Lisäksi ne poistavat hitaita ja raskaita hallinnollisia menettelyjä, jotka estävät yrityksiä rekrytoimasta osaajia tai tarjoamasta palveluja EU:n laajuisesti. Paketti hyödyttää myös EU-maiden viranomaisia, koska se helpottaa yhteistyötä työntekijöiden oikeuksien toteutumisen varmistamisessa ja petosten torjunnassa.
Eurooppalaisen sosiaaliturvapassin (ESSPASS) avulla kansalaiset voivat hakea ja vastaanottaa sosiaaliturva-asiakirjoja sähköisesti. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa eurooppalainen sairaanhoitokortti ja lähetettyjen työntekijöiden A1-todistus.
Digitaaliset asiakirjat voi tallentaa EU:n digitaalisen identiteetin lompakkoon, josta EU-maasta toiseen muuttavat henkilöt voivat esittää ne viranomaisille. Digitaalisten asiakirjojen todentaminen on nopeaa ja turvallista. Tämä digitaalinen ratkaisu on niin yksityishenkilöiden kuin yritysten käytettävissä kaikkialla EU:ssa tämän vuoden loppuun mennessä.
EU:n digitaalisen identiteetin lompakkoon voi tallentaa myös standardoidussa digitaalisessa muodossa myönnetyt tutkintotodistukset. Tämä helpottaa niiden aitouden todentamista. Komissio ehdottaa myös säänneltyjen ammattien ammattipätevyyksien tunnustamista koskevien sääntöjen uudistamista. Näin ammattipätevyydet voitaisiin tunnustaa toisessa EU-maassa turvallisesti ja huomattavasti nykyistä nopeammin.
Digitalisoinnin arvioidaan tuottavan 12 vuoden aikana merkittäviä säästöjä: 64 miljoonaa euroa yrityksille, 69 miljoonaa euroa terveydenhuoltopalvelujen tarjoajille ja 72 miljoonaa euroa työsuojeluviranomaisille. Lisäksi digitaalisten allekirjoitusten ansiosta petoksia saadaan torjuttua jopa 277 miljoonan euron edestä samalla ajanjaksolla.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1851
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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