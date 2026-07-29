Synnytkö Uudellamaalla 16.9.2026? Tällainen on ensimmäinen pehmolelusi – XS Lelujen suuri pehmolelulahja vastasyntyneille

Mitä vauvojen lahjakasseista siis paljastuu keskiviikkona?

Jokainen Uudellamaalla HUS-sairaalassa syntyvä vauva saa lahjaksi pehmeän Bunny & Me -pupun. Pupu ei ole mikään perinteinen pehmolelulahja: se tuo mukanaan lupauksen persoonnallisesta kosketuksesta lapsen ensihetkiin ja tulevaan nimeen, sillä jokaisen Bunny & Me -pupun voi kirjoa omannäköisekseen.

”Yleensä Bunny & Me -pupun korvaan kirjotaan lapsen nimi ja syntymäpäivä, mutta vain luovuus on rajana. Tämä pehmo onkin erittäin suosittu ristiäis- ja nimiäislahja, mistä saimme idean muistaa vastasyntyneitä sillä omana syntymäpäivänämme”, kertoo XS Lelujen markkinointipäällikkö Linda Loukamo.

”Lapset ovat kaiken sen ytimessä, mitä me teemme. Siksi tuntui luontevalta juhlia meidän 10-vuotispäivää yhdessä niiden kaikkein pienimpien kanssa, jotka syntyvät juuri samana päivänä. On aika hauska ajatus, että tästä eteenpäin meillä on yhteinen syntymäpäivä”, iloitsee XS Lelujen operatiivinen johtaja Triin Sõber.

Lahjapupun korvaan voi kirjoa esimerkiksi lapsen nimen ja syntymäpäivän.

Bunny & Me -puput odottavat vauvoja sairaaloissa kolmessa eri värissä: vaaleansininen, vaaleanpunainen ja beige. Näin jokainen perhe voi valita omalle lapselleen sopivan. Korvan voi tulla myymälään kirjomaan, kunhan perhe päättää, minkä muiston he haluavat ikuistaa vauvansa ensileluun. ”Jokaiseen lahjakassiin sisältyy tietysti kirjontalahjakortti!” muistuttaa Loukamo.

Viestinä on nähty myös muuta hauskaa. Vain oma luovuus on rajana!

XS Lelut avasi ensimmäisen myymälänsä kauppakeskus Itiksessä 16.9.2016. Kymmenvuotiseen taipaleeseen on mahtunut monia unohtumattomia hetkiä ja sisukasta kasvua niin asiakassuosikiksi kuin Suomen ykkösasiantuntijaksi leluissa. Nykyään ketjulta löytyy 12 myymälää ja vahva koko manner-Suomeen toimittava verkkokauppa.

”Kymmenen vuotta Suomessa on meille tärkeä merkkipaalu, josta olemme todella ylpeitä. Meille XS Leluilla tärkeintä on tuoda iloa lasten ja perheiden arkeen sekä tarjota leluja ja pelejä, jotka innostavat leikkimään, oppimaan, oivaltamaan ja viettämään aikaa yhdessä. On hienoa, että olemme saaneet olla mukana suomalaisten perheiden arjessa jo kymmenen vuoden ajan,“ tiivistää Sõber.

HUS-synnytyssairaaloiden henkilökunta jakaa lelulahjat tuoreille synttärisankareille 16.9. – suloinen ensilahja valloittanee monen tuoreen perheen sydämet. ”Toivomme tietysti, että pääsemme tapaamaan mahdollisimman monta söpöä synttärikaimaa kirjontapisteellämme Helsingin Stockmannin XS Leluilla, kunhan nimet alkavat olla valittu ja pupujen korvan kirjonta siis ajankohtaista!” innostuu Loukamo.