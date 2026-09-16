Lupa- ja valvontavirasto

KAJAK-hanke: Kylmäkosken kaivoksen ympäristövaikutusten seuranta alkaa Akaassa

16.9.2026 10:30:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Kylmäkosken kaivosalueella otetaan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä sekä kaivannaisjätteistä. Reilun vuoden kestävä ympäristövaikutusten seurantavaihe on osa valtion rahoittamaa KAJAK-hanketta, jota toteuttaa Lupa- ja valvontavirasto.

Kylmäkosken kaivosalue.
Kylmäkosken kaivosalue on noin 30 hehtaarin laajuinen. Kuva: Ramboll Finland Oy

Akaan Kylmäkosken nikkelikuparikaivos on ollut toiminnassa vuosina 1971–1974. Se kuuluu kansalliseen luetteloon, johon on listattu 19 suljettua tai hylättyä kaivosta, joiden kaivannaisjätealueet vaativat vastuiden sekä ympäristö- ja terveyshaittojen selvittämistä. Näitä kohteita kutsutaan KAJAK-kohteiksi. 

KAJAK-hanke on osa valtion rahoittamaa Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jota toteuttaa Lupa- ja valvontavirasto. Tavoitteena on saada vanhojen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskit kestävällä tavalla hallintaan.

Noin vuoden kestävä seuranta

Kylmäkosken kaivosalue on noin 30 hehtaarin laajuinen. Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, mutta kaivosalueen lähellä on asutusta. 

Kaivostoiminnan päätyttyä louhos on täyttynyt vedellä. Kaikki pintavedet valuvat Tarpianjokeen. Alue on nykyisin metsätalouskäytössä ja sen läheisyydessä sijaitsee viljelykäytössä olevia peltoja.

KAJAK-hankkeen seurantavaiheessa Kylmäkosken kaivosalueella otetaan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä sekä kaivannaisjätteistä. Seurantavaiheen toteuttaa Ramboll Finland Oy. 

Näytteitä otetaan syyskuun 2026 ja syyskuun 2027 välisenä aikana.

Alustava aikataulu: 

  • Pohjavesiputket asennetaan syyskuun alussa 2026
  • Kaivokartoitus laaditaan syksyn 2026 aikana
  • Kaivovesinäytteet otetaan kertaluonteisesti
  • Pinta- ja pohjavesitutkimukset tehdään vuosina 2026–2027
  • Sedimenttitutkimukset tehdään alustavasti syksyllä 2026
  • Kaivannaisjätetutkimukset tehdään alustavasti keväällä 2027


Seurantavaiheen raportin on määrä valmistua vuoden 2027 loppuun mennessä. Sen jälkeen voidaan tarvittaessa edetä tarkempaan selvitysvaiheeseen, jonka perusteella saadaan arvio kunnostus- tai muista riskienhallintatarpeista.

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Kuvat

Kylmäkosken kaivosalue.
Kylmäkosken kaivosalue on noin 30 hehtaarin laajuinen. Kuva: Ramboll Finland Oy
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Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

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