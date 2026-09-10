Kaupunginhallitus: Espoo ostaa liikuntavuoroja Kameleonten-areenalta

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 7.9.2026 7.9.2026 11:58:13 EEST | Tiedote

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi alueen Nöykkiöstä päivittäistavarakaupan suunnittelua varten ja vuokrasi Haukilahden satamasta alueen Espoon Meripelastajat ry:lle. Jaosto jätti pöydälle liikekeskustontin myynnin Kivenlahden metrokeskuksesta sekä luovutus- ja rakentamiskelpoisten tonttien ja alueiden varausmaksuperiaatteet.