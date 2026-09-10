Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus: Espoo ostaa liikuntavuoroja Kameleonten-areenalta

15.9.2026 16:45:36 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunginhallitus päätti kehottaa Liikunnan ja urheilun tulosyksikköä tekemään sopimuksen liikuntavuorojen ostamisesta aikavälille 21.9-31.12.2026 Kameleonten-areenalta.

Ostettavat vuorot osoitetaan koulujen, varhaiskasvatuksen, Urhea-toiminnan, senioriliikunnan, harrastusryhmien ja eriarvoisuuden ehkäisevien toimintojen sekä liikunnallisen nuorisotyön käyttöön. Ostot rajataan enintään 270 000 euroon.

Keskustelun aikana esitettiin myös hylkäysesitys, josta kaupunginhallitus äänesti. Hylkäysesitys kaatui äänin 8–7.

Kameleonten on Leppävaaran urheilupuistossa sijaitseva yleisurheilun, voimistelun ja sisäpalloilun monitoimihalli. Hallin rakensi vuosina 2022–23 Kameleonten AB, joka on nuorisojärjestö Logenin kokonaan omistama osakeyhtiö.  Yhtiön taloudellinen asema on haastava. Erityisesti hallin päiväkäyttö sekä yleisurheilutilojen käyttö ovat jääneet odotettua vähäisemmäksi. Seura rahoitti hallin rakentamisen alun perin kaupungin takaamalla noin 25 miljoonan euron lainalla, jolle Espoo on myöntänyt omavelkaisen takauksen. Espoon valtuusto päätti 24.8.2026 antaa lainan takaajana suostumuksensa lainan takaisinmaksusuunnitelman muutokselle.

Liikunnan ja urheilun tulosyksiköllä on hankittavia vuoroja varten määräraha vuodelle 2026. Koska Kameleonten Ab tarvitsee rahaa Espoon takaaman lainan hoitoon heti, maksu tulisi suorittaa mahdollisimman nopeasti etukäteen. Mikäli vastaavia lisähankintoja jatkettaisiin myös keväällä 2027, pitäisi sille kohdistaa määräraha osana talousarviopäätöstä.

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Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

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