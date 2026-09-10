Kaupunginhallitus: Espoo ostaa liikuntavuoroja Kameleonten-areenalta
15.9.2026 16:45:36 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti kehottaa Liikunnan ja urheilun tulosyksikköä tekemään sopimuksen liikuntavuorojen ostamisesta aikavälille 21.9-31.12.2026 Kameleonten-areenalta.
Ostettavat vuorot osoitetaan koulujen, varhaiskasvatuksen, Urhea-toiminnan, senioriliikunnan, harrastusryhmien ja eriarvoisuuden ehkäisevien toimintojen sekä liikunnallisen nuorisotyön käyttöön. Ostot rajataan enintään 270 000 euroon.
Keskustelun aikana esitettiin myös hylkäysesitys, josta kaupunginhallitus äänesti. Hylkäysesitys kaatui äänin 8–7.
Kameleonten on Leppävaaran urheilupuistossa sijaitseva yleisurheilun, voimistelun ja sisäpalloilun monitoimihalli. Hallin rakensi vuosina 2022–23 Kameleonten AB, joka on nuorisojärjestö Logenin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön taloudellinen asema on haastava. Erityisesti hallin päiväkäyttö sekä yleisurheilutilojen käyttö ovat jääneet odotettua vähäisemmäksi. Seura rahoitti hallin rakentamisen alun perin kaupungin takaamalla noin 25 miljoonan euron lainalla, jolle Espoo on myöntänyt omavelkaisen takauksen. Espoon valtuusto päätti 24.8.2026 antaa lainan takaajana suostumuksensa lainan takaisinmaksusuunnitelman muutokselle.
Liikunnan ja urheilun tulosyksiköllä on hankittavia vuoroja varten määräraha vuodelle 2026. Koska Kameleonten Ab tarvitsee rahaa Espoon takaaman lainan hoitoon heti, maksu tulisi suorittaa mahdollisimman nopeasti etukäteen. Mikäli vastaavia lisähankintoja jatkettaisiin myös keväällä 2027, pitäisi sille kohdistaa määräraha osana talousarviopäätöstä.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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