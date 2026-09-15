Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti nuorisotilojen luovutus‑ ja hinnoitteluperiaatteista sekä kulttuuriavustuksista
15.9.2026 19:37:06 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Syksyn avaavassa kokouksessa kulttuuri- ja nuorisolautakunta teki esityksen vuoden 2027 talousarvion kehyksestä, päätti nuorisotilojen ja leirikeskusten uusista luovutus- ja hinnoitteluperiaatteista sekä myönsi kulttuurin tapahtuma- ja projektiavustuksia.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta teki esityksen vuoden 2027 talousarvion kehyksestä ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmasta omalta osaltaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.
Lautakunta antoi puoltavan lausunnon Keran uuden yläkoulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta. Lausunnon mukaan hankesuunnitelmaan sisältyvä nuorisotila vastaa tarveselvityksessä asetettuja tavoitteita sekä nuorisopalveluiden tarpeita.
Kokouksessa päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle seuraavista muutoksista Espoon kaupunginkirjaston maksuihin ja maksukäytäntöihin: myöhästymismaksu nousee 30 senttiin päivässä ja alle 18-vuotiailta asiakkailta ei peritä maksua kadonneen tai tuhoutuneen kirjastokortin korvaamisesta uudella.
Lautakunta päätti hyväksyä nuorisotilojen ja leirikeskusten uudet luovutus‑ ja hinnoitteluperiaatteet sekä myöntää kulttuurin tapahtuma- ja projektiavustuksia yhteensä 28 400 euroa viidelle eri toimijalle.
Muut asiat
Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216
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