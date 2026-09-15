Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina jaossa 59 miljoonaa

15.9.2026 22:37:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on 59 miljoonan euron potti. Suomalaisporukalle osui yli 200 000 euron voitto.

Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.
Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotin kierroksen 38/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 5, 6, 10, 27 ja 42. Tähtinumerot ovat 1 ja 8.

Illan suurimmat voitot matkasivat Saksaan ja Puolaan kahdella 5+1-tuloksella. Näillä riveillä voitti 743 402 euroa.

5+0-osumia löytyi tällä kierroksella neljä kappaletta, joista yksi osui meille Suomeen. 209 622 euron arvoinen voitto osui 9 osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut oululainen pelaaja Veikkauksen sovelluksella. Muut 5+0-voitot matkasivat Saksaan, Tanskaan ja Espanjaan.

Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 1 5 6 5 2 4 4. Kierroksella oli pelattu onnistuneesti yksi tuplattu kuusi oikein -tulos, jolla voitti 40 000 euroa. Voitto osui 10 osuuden valmisporukkapeliin.

Milli-pelin oikea rivi on 1, 5, 13, 21, 31, 40 ja lisänumero 3. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa.

Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Berliini 60. Tonnin voittoja lähti matkaan kolme kappaletta.

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