Eurojackpotissa perjantaina jaossa 59 miljoonaa
15.9.2026 22:37:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on 59 miljoonan euron potti. Suomalaisporukalle osui yli 200 000 euron voitto.
Eurojackpotin kierroksen 38/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 5, 6, 10, 27 ja 42. Tähtinumerot ovat 1 ja 8.
Illan suurimmat voitot matkasivat Saksaan ja Puolaan kahdella 5+1-tuloksella. Näillä riveillä voitti 743 402 euroa.
5+0-osumia löytyi tällä kierroksella neljä kappaletta, joista yksi osui meille Suomeen. 209 622 euron arvoinen voitto osui 9 osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut oululainen pelaaja Veikkauksen sovelluksella. Muut 5+0-voitot matkasivat Saksaan, Tanskaan ja Espanjaan.
Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 1 5 6 5 2 4 4. Kierroksella oli pelattu onnistuneesti yksi tuplattu kuusi oikein -tulos, jolla voitti 40 000 euroa. Voitto osui 10 osuuden valmisporukkapeliin.
Milli-pelin oikea rivi on 1, 5, 13, 21, 31, 40 ja lisänumero 3. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa.
Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Berliini 60. Tonnin voittoja lähti matkaan kolme kappaletta.
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