Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää saattohoidon vapaaehtoistoiminnan
16.9.2026 08:31:28 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää saattohoidon vapaaehtoistoiminnan keväällä 2027. Tavoitteena on vahvistaa saattohoidossa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä saamaa tukea sekä parantaa toiminnan yhdenvertaista saatavuutta alueella.
Saattohoidon vapaaehtoiset toimivat ammattilaisten työn rinnalla tarjoten kiireetöntä läsnäoloa, keskustelutukea ja rinnalla kulkemista tilanteissa, joissa tuen tarve on usein suuri. Vapaaehtoiset eivät osallistu hoitoon tai lääkehoitoon eivätkä korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä.
Hyvinvointialueen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen koko hyvinvointialueen käyttöön.
–Elämän loppuvaiheessa pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys. Vapaaehtoinen voi tarjota aikaa, kuuntelevan korvan ja läsnäoloa ihmiselle sekä hänen läheisilleen tilanteessa, jossa monet asiat ovat muutoksessa, toteaa palliatiivisen keskuksen tiimivastaava Heini-Leena Saario.
Kiireetöntä läsnäoloa ja rinnalla kulkemista
Saattohoidon vapaaehtoistoiminta perustuu valtakunnallisesti kehitettyihin toimintamalleihin ja vapaaehtoiset saavat tehtävään koulutuksen ennen toiminnan aloittamista. Toimintaan valittavat henkilöt osallistuvat koulutukseen, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata vakavasti sairaita ihmisiä ja heidän läheisiään turvallisesti ja vastuullisesti.
Hyvinvointialueella nähdään, että vapaaehtoistoiminta täydentää osaltaan saattohoidon kokonaisuutta.
–Toivomme, että toiminta tavoittaa ihmisiä, joilla on aikaa ja halua kulkea hetki toisen ihmisen rinnalla ja että mahdollisimman moni kiinnostuu toiminnasta ja hakee rohkeasti mukaan, Saario sanoo.
Toimintaa toteutetaan potilaiden kodeissa, terveyskeskussairaalan osastoilla sekä asumispalveluyksiköissä.
Hakulomake löytyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta www.itauusimaa.fi. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, minkä jälkeen valitaan koulutukseen osallistuvat henkilöt.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heini-Leena SaarioTiimivastaava, palliatiivinen keskusPuh:050 4287696heini-leena.saario@itauusimaa.fi
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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