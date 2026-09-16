Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää saattohoidon vapaaehtoistoiminnan

16.9.2026 08:31:28 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää saattohoidon vapaaehtoistoiminnan keväällä 2027. Tavoitteena on vahvistaa saattohoidossa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä saamaa tukea sekä parantaa toiminnan yhdenvertaista saatavuutta alueella. 

Saattohoidon vapaaehtoiset toimivat ammattilaisten työn rinnalla tarjoten kiireetöntä läsnäoloa, keskustelutukea ja rinnalla kulkemista tilanteissa, joissa tuen tarve on usein suuri. Vapaaehtoiset eivät osallistu hoitoon tai lääkehoitoon eivätkä korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. 

Hyvinvointialueen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen koko hyvinvointialueen käyttöön. 

–Elämän loppuvaiheessa pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys. Vapaaehtoinen voi tarjota aikaa, kuuntelevan korvan ja läsnäoloa ihmiselle sekä hänen läheisilleen tilanteessa, jossa monet asiat ovat muutoksessa, toteaa palliatiivisen keskuksen tiimivastaava Heini-Leena Saario. 

Kiireetöntä läsnäoloa ja rinnalla kulkemista 


Saattohoidon vapaaehtoistoiminta perustuu valtakunnallisesti kehitettyihin toimintamalleihin ja vapaaehtoiset saavat tehtävään koulutuksen ennen toiminnan aloittamista. Toimintaan valittavat henkilöt osallistuvat koulutukseen, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata vakavasti sairaita ihmisiä ja heidän läheisiään turvallisesti ja vastuullisesti. 

Hyvinvointialueella nähdään, että vapaaehtoistoiminta täydentää osaltaan saattohoidon kokonaisuutta. 

–Toivomme, että toiminta tavoittaa ihmisiä, joilla on aikaa ja halua kulkea hetki toisen ihmisen rinnalla ja että mahdollisimman moni kiinnostuu toiminnasta ja hakee rohkeasti mukaan, Saario sanoo. 

Toimintaa toteutetaan potilaiden kodeissa, terveyskeskussairaalan osastoilla sekä asumispalveluyksiköissä. 

Hakulomake löytyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta www.itauusimaa.fi. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, minkä jälkeen valitaan koulutukseen osallistuvat henkilöt.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

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Östra Nylands välfärdsområde inleder volontärverksamhet inom vård i livets slutskede16.9.2026 08:31:59 EEST | Pressmeddelande

Östra Nylands välfärdsområde startar upp volontärverksamhet inom vård i livets slutskede våren 2027. Målet är att stärka det stöd som personer i vård i livets slutskede och deras anhöriga får samt att förbättra jämlik tillgång till sådan verksamhet i området. Volontärerna inom vården i livets slutskede arbetar vid sidan av den yrkesutbildade vårdpersonalen och erbjuder lugn närvaro och samtalsstöd och finns till hands i situationer där behovet av stöd ofta är stort. Volontärerna deltar inte i vården eller läkemedelsbehandlingen och ersätter inte social- och hälsovårdspersonalens arbete. Välfärdsområdet har som mål att utforma en verksamhetsmodell som gör det möjligt att utveckla volontärverksamhet inom hela välfärdsområdet. – I livets slutskede kan även små saker ha stor betydelse. En volontär kan ge tid, ett lyssnande öra och sin närvaro till personen och dennas anhöriga i en situation där mycket är i förändring, konstaterar Heini-Leena Saario, teamansvarig vid palliativa centralen. A

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