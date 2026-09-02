Juuret tiedossa 2 -hankerahoitushaku metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen avautuu 16.9.2026

Hankerahoituksen tavoitteena on vahvistaa erityisesti metsänomistajien sekä nykyisten ja tulevien metsäammattilaisten osaamista metsien kasvua ja hiilensidontaa tukevista toimista sekä niiden käytännön toteutuksesta. Rahoitus on osa maa- ja metsätalousministeriön metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettia.

Rahoitettavissa hankkeissa tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista teemoista:

puuston tiheämpänä kasvattaminen ja soveltuvilla kohteilla kiertoaikojen maltillinen pidentäminen

suometsien kokonaisvaltainen hoito

Hankkeilta odotetaan tiedon lisäämistä ja osaamisen kehittämistä. Lisäksi niissä voidaan edistää ymmärrystä esimerkiksi valuma-aluelähtöisestä vesienhallinnasta, maaperän hiilivarastoista ja luonnon monimuotoisuudesta sekä niiden merkityksestä metsien hiilinieluille ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille, kuten:

rekisteröidyille yhdistyksille

kunnille ja kuntayhtymille

oppilaitoksille

yrityksille

Suomen metsäkeskukselle (ei-taloudelliseen toimintaan).

Valtion virastot ja laitokset eivät voi saada avustusta, mutta ne voivat osallistua hankkeisiin asiantuntijakumppaneina.

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan Lapin elinvoimakeskukselle Valtiokonttorin VA-hakujärjestelmän kautta osoitteessa Haeavustuksia.fi. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Tukitasot ja tarkemmat ehdot vaihtelevat hakijatyypin ja toiminnan luonteen mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät hakuilmoituksesta.

Lisätietoja

Hakuilmoitus ja valintaperusteet: Haeavustuksia.fi

Kysymykset: ilmastoyksikko@elinvoimakeskus.fi

Löydät tietoa usein kysytyistä kysymyksistä Juuret tiedossa -hankehaku -sivustolta.

Tervetuloa infotilaisuuteen 23.9.2026 klo 9.00–10.00 (Teams-linkki).

Seuraa hankehakua koskevaa viestintää valtakunnallisten ilmastotehtävien verkkosivuilla (www.elinvoimakeskus.fi/ilmastoyksikko) ja elinvoimakeskusten sosiaalisen median kanavissa (@elinvoimakeskus).