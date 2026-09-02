Juuret tiedossa 2 -hankerahoitushaku metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen avautuu 16.9.2026
16.9.2026 09:27:21 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Juuret tiedossa 2 -rahoitushaku on avoinna 16.9.–27.10.2026. Hakuun on varattu noin 600 000 euroa. Rahoittajana toimii elinvoimakeskuksen valtakunnalliset ilmastotehtävät.
Hankerahoituksen tavoitteena on vahvistaa erityisesti metsänomistajien sekä nykyisten ja tulevien metsäammattilaisten osaamista metsien kasvua ja hiilensidontaa tukevista toimista sekä niiden käytännön toteutuksesta. Rahoitus on osa maa- ja metsätalousministeriön metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettia.
Rahoitettavissa hankkeissa tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista teemoista:
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puuston tiheämpänä kasvattaminen ja soveltuvilla kohteilla kiertoaikojen maltillinen pidentäminen
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suometsien kokonaisvaltainen hoito
Hankkeilta odotetaan tiedon lisäämistä ja osaamisen kehittämistä. Lisäksi niissä voidaan edistää ymmärrystä esimerkiksi valuma-aluelähtöisestä vesienhallinnasta, maaperän hiilivarastoista ja luonnon monimuotoisuudesta sekä niiden merkityksestä metsien hiilinieluille ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Kuka voi hakea?
Avustusta voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille, kuten:
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rekisteröidyille yhdistyksille
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kunnille ja kuntayhtymille
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oppilaitoksille
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yrityksille
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Suomen metsäkeskukselle (ei-taloudelliseen toimintaan).
Valtion virastot ja laitokset eivät voi saada avustusta, mutta ne voivat osallistua hankkeisiin asiantuntijakumppaneina.
Hakeminen
Hakemukset toimitetaan Lapin elinvoimakeskukselle Valtiokonttorin VA-hakujärjestelmän kautta osoitteessa Haeavustuksia.fi. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Tukitasot ja tarkemmat ehdot vaihtelevat hakijatyypin ja toiminnan luonteen mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät hakuilmoituksesta.
Lisätietoja
Hakuilmoitus ja valintaperusteet: Haeavustuksia.fi
Kysymykset: ilmastoyksikko@elinvoimakeskus.fi
Löydät tietoa usein kysytyistä kysymyksistä Juuret tiedossa -hankehaku -sivustolta.
Tervetuloa infotilaisuuteen 23.9.2026 klo 9.00–10.00 (Teams-linkki).
Seuraa hankehakua koskevaa viestintää valtakunnallisten ilmastotehtävien verkkosivuilla (www.elinvoimakeskus.fi/ilmastoyksikko) ja elinvoimakeskusten sosiaalisen median kanavissa (@elinvoimakeskus).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari Piippo
puh. +358 295 038 097
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Hankekoordinaattori
Johanna Helkimo
puh. +358 50 3962 112
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Johtava ilmastoasiantuntija
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
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