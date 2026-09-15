SuPerin Inberg: Kotihoidon järjestämisessä rikotaan jatkuvasti lakeja – asiakas- ja työturvallisuus vaarassa
16.9.2026 08:52:43 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg vaatii hyvinvointialueilta ja päättäjiltä välittömiä toimia kotihoidon suunnan muuttamiseksi. Ikäihmisten kasvanut hoidon tarve, liian vähäinen henkilöstömäärä ja työn huono organisointi vaarantavat asiakas- ja työturvallisuuden.
Inberg muistuttaa, että kotihoidon laadusta ja työntekijöiden jaksamisesta tinkiminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Kotihoidon veto- ja pitovoima työpaikkana on heikentynyt viime aikoina merkittävästi eikä kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin saada hakijoita. Tämä tulee vaikuttamaan lähivuosina palveluiden saatavuuteen. Korjaavat toimenpiteet on aloitettava hyvinvointialueilla välittömästi. SuPer on linjannut kuusi keskeistä tavoitetta, joilla kotihoidon laatua parannetaan.
– Kotihoidon nykytila on kestämätön ja kriisi syvenee koko ajan. Kotihoidossa on asiakkaita, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa. Voidaan puhua jopa heitteillejätöstä. Lainsäädäntöä rikotaan, kun henkilöstömäärä on liian pieni ja hoitajat venyvät jaksamisensa äärirajoille. Hyvinvointialueiden on otettava vastuu siitä, että ikäihmiset saavat lainmukaista laadukasta hoitoa ja hoitajat voivat tehdä työnsä turvallisesti ja ammattitaitoisesti ilman jatkuvaa huolta, Inberg vaatii.
– Ihmettelen, ettei viranhaltijoita pelota lakien rikkominen. Viranhaltijoilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että palvelut toteutetaan lainmukaisesti. Heillä on henkilökohtainen vastuu. Jos viranhaltija tekee tietoisesti lainvastaisia päätöksiä, laiminlyö velvollisuuksiaan tai järjestää palvelut riittämättömästi lain vaatimuksiin nähden, hän voi joutua tästä rikosoikeudelliseen vastuuseen, Inberg sanoo.
SuPerin kuusi tavoitetta kotihoidon kehittämiseksi
- Lainsäädännön toimeenpanon varmistaminen: Voimassa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä on noudatettava kaikilla hyvinvointialueilla. SuPer vaatii kotihoidon valvonnan lisäämistä ja tehostettuja sanktioita tilanteissa, joissa lain edellytykset eivät täyty. Asiakkaan on saatava laadukkaasti ne palvelut, jotka hänelle on myönnetty ja suunniteltu.
- Oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen turvaaminen: Ikäihmisten hoivavaje kuormittaa tällä hetkellä koko terveydenhuoltoa ja ruuhkauttaa ensihoitoa sekä päivystyksiä. Kun kotihoito ei enää riitä, siirtymisen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on tapahduttava kohtuullisessa ajassa.
- Riittävän henkilöstömäärän varmistaminen: Henkilöstömäärää on lisättävä vastaamaan kasvanutta hoitoisuutta. Työoloja parantamalla ja eettistä kuormitusta vähentämällä on vahvistettava kotihoidon veto- ja pitovoimaa.
- Ammattitaidon ja ammatillisen kielitaidon varmistaminen: Yksin tehtävässä kotihoitotyössä vaaditaan vankkaa osaamista. SuPer edellyttää, että kotihoidossa työskentelee riittävästi koulutettuja ammattihenkilöitä, joilla on riittävä ammatillinen kielitaito. Tehtäviä on kohdennettava tarkoituksenmukaisesti: hoitotyö kuuluu ammattihenkilöille, tukipalvelut erikseen.
- Työn organisoinnin kehittäminen: Työn toiminnanohjausta on kehitettävä niin, että hoidon jatkuvuus toteutuu ja asiakkaan luona käy mahdollisimman usein sama hoitaja. Välimatkoihin kuluva siirtymäaika on huomioitava työajassa, eikä se saa vähentää asiakkaan saamaa käyntiaikaa tai vähentää työntekijän työehtosopimuksen mukaisia taukoja.
- Kokonaisvaltaisen palvelun turvaaminen: Arjen kannalta välttämättömien tukipalveluiden, kuten siivouksen ja kodinhuollon, on oltava kohtuuhintaisia ja tosiasiallisesti asiakkaiden saatavilla. Lisäksi kotiympäristön turvallisuus on varmistettava sekä asiakkaalle että työntekijälle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
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