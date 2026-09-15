SuPerin Inberg: Kotihoidon järjestämisessä rikotaan jatkuvasti lakeja – asiakas- ja työturvallisuus vaarassa

Inberg muistuttaa, että kotihoidon laadusta ja työntekijöiden jaksamisesta tinkiminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Kotihoidon veto- ja pitovoima työpaikkana on heikentynyt viime aikoina merkittävästi eikä kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin saada hakijoita. Tämä tulee vaikuttamaan lähivuosina palveluiden saatavuuteen. Korjaavat toimenpiteet on aloitettava hyvinvointialueilla välittömästi. SuPer on linjannut kuusi keskeistä tavoitetta, joilla kotihoidon laatua parannetaan.

– Kotihoidon nykytila on kestämätön ja kriisi syvenee koko ajan. Kotihoidossa on asiakkaita, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa. Voidaan puhua jopa heitteillejätöstä. Lainsäädäntöä rikotaan, kun henkilöstömäärä on liian pieni ja hoitajat venyvät jaksamisensa äärirajoille. Hyvinvointialueiden on otettava vastuu siitä, että ikäihmiset saavat lainmukaista laadukasta hoitoa ja hoitajat voivat tehdä työnsä turvallisesti ja ammattitaitoisesti ilman jatkuvaa huolta, Inberg vaatii.

– Ihmettelen, ettei viranhaltijoita pelota lakien rikkominen. Viranhaltijoilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että palvelut toteutetaan lainmukaisesti. Heillä on henkilökohtainen vastuu. Jos viranhaltija tekee tietoisesti lainvastaisia päätöksiä, laiminlyö velvollisuuksiaan tai järjestää palvelut riittämättömästi lain vaatimuksiin nähden, hän voi joutua tästä rikosoikeudelliseen vastuuseen, Inberg sanoo.

SuPerin kuusi tavoitetta kotihoidon kehittämiseksi