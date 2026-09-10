Kreate voitti Ouluntien tasoristeysten poistourakan: uusi alikulkusilta toteutetaan siirtomenetelmällä

Kreaten voittama tasoristeysten poistourakka sijaitsee Järpin kaupunginosassa Oulu–Laurila-rataosalla noin viisi kilometriä Kemin rautatieasemalta etelään. Urakassa Kreate poistaa Vähäruonantiellä sijaitsevan Järpin tasoristeyksen sekä Ouluntiellä sijaitsevan Ouluntien tasoristeyksen. Samalla Kreate rakentaa Järpin alikulkusillan ja sen alitse uuden yhteyden, kun Ouluntie linjataan radan alitse Eteläntielle. Toteutuksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja ehkäistä tasoristeysonnettomuuksia.

Uuteen Ouluntien linjaukseen kuuluvat ajoväylän lisäksi jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Kreaten voittama kokonaisuus sisältää siirrettävän alikulkusillan lisäksi Vähäruonanojan 24-metrisen vesistösillan rakentamisen sekä noin 600 metrin matkalta radan uusimista varsinaisen urakka-alueen ulkopuolella. Rataosuuden päällysrakennetta uusitaan Väyläviraston ehdottamilla uudenlaisilla ratapölkyillä. Kreate rakentaa myös 600 metriä meluseinää ja lähes 300 metriä melukaidetta sekä toteuttaa tie-, liittymä-, valaistus- ja kuivatusjärjestelyjä.

Urakan toteuttaminen edellyttää vaativien teknisten ratkaisujen lisäksi huolellista työvaihesuunnittelua ja useiden eri rakentamisen lajien yhteensovittamista.

– Kohteessa yhdistyvät sillanrakentaminen, erikoispohjarakentaminen, ratarakentaminen, louhinta ja väylärakentaminen tarkkaan vaiheistetuksi kokonaisuudeksi. Tämä on juuri sellainen urakka, jossa laaja-alainen osaamisemme pääsee oikeuksiinsa. On hienoa päästä rakentamaan ratkaisua, joka parantaa alueen liikenneturvallisuutta pitkäjänteisesti, sanoo Kreaten siltayksikön johtaja Antti Kokkonen.

Louhintatyöt poikkeuksellisesti vasta sillan siirron jälkeen

Uudelle Ouluntien linjaukselle rakennettava Järpin alikulkusilta siirretään paikalleen arviolta huhti–kesäkuussa 2027. Siirtomenetelmässä silta rakennetaan liikennöidyn radan vieressä ja siirretään rataliikennekatkon aikana paikalleen.

– Siirtomenetelmällä toteuttaminen on kustannustehokkaampaa, kun tarvitaan vain yksi rataliikennekatko. Tässä kohteessa siirtoradat ovat melko matalia ja niiden korkeus on maanpinnasta sillan kannen pohjaan 1,5 metriä. Muutoin silta siirretään omalla kalustolla ja samalla menetelmällä porapaalujen varaan kuin aiemmissakin kohteissamme. Koska kallio on hyvin lähellä, selvitämme ensin, kuinka silta siipineen mahtuu siirtymään vai onko kallio estämässä siirron onnistumista. Katkon aikana toteutettavan louhinnan määrä vaikuttaa luonnollisesti katkon kestoon, kertoo kohteen projektipäällikkö Petri Laitinen Kreatelta.

Kreatella on vahva kokemus useiden kymmenien siltojen rakentamisesta siirtomenetelmällä, ja Laitinenkin on ollut johtamassa puolenkymmentä vastaavaa urakkaa. Siirtoa seuraa kuitenkin urakan teknisesti vaativin vaihe, kun sillan alle tulevat väylät louhitaan vasta sillan ollessa lopullisella paikallaan.

– Louhimme sillan alapuolelle rakennettavat väylät vasta sen jälkeen, kun olemme siirtäneet sillan paikoilleen. Louhinta etenee aivan lopullisten porapaalujen läheisyydessä, joten poraamme niiden suojaksi erilliset suojapaalut. Paalujen vieressä toteutamme louhinnan räjähtämättömillä menetelmillä. Olennaista on sovittaa sillanrakentaminen, paalutus ja louhinta tarkasti yhteen niin, että pysyvät rakenteet suojataan koko toteutuksen ajan, Laitinen sanoo.

Työt käynnistyvät välittömästi

Rakentaminen käynnistyy heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valmistelevilla töillä ja lupien hakemisella.

– Työt alkavat heti työmaateiden rakentamisella ja sen jälkeen aloitamme porapaalutukset. Paalutustyöt ovat käynnissä arviolta viikoilla 41–44, ja niitä tehdään tilaajan järjestämissä totaalikatkoissa, Laitinen kertoo.

Kokonaisuudessaan urakka valmistuu marraskuussa 2027.

Kokonaisurakan virallinen nimi on OULA Järppi–Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, ja tilaajana toimii Väylävirasto. Voitetun urakan arvo on noin 7 miljoonaa euroa ja Kreate kirjaa urakan vuoden 2026 kolmannen neljänneksen tilauskantaansa.

Urakka on Euroopan unionin osarahoittama.