Kreate voitti Ouluntien tasoristeysten poistourakan: uusi alikulkusilta toteutetaan siirtomenetelmällä
17.9.2026 14:15:00 EEST | Kreate Group Oyj | Tiedote
Kreate on allekirjoittanut Väyläviraston kanssa sopimuksen Kemissä sijaitsevasta Järppi–Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poistourakasta. Yli seitsemän miljoonan euron urakassa poistetaan kaksi tasoristeystä ja korvataan ne uudella alikulkusillalla ja tiejärjestelyillä. Rakentamisen vaativuutta lisää sillan siirron jälkeen toteutettava louhintatyö, joka tehdään porapaalujen läheisyydessä räjähtämättömillä menetelmillä.
Kreaten voittama tasoristeysten poistourakka sijaitsee Järpin kaupunginosassa Oulu–Laurila-rataosalla noin viisi kilometriä Kemin rautatieasemalta etelään. Urakassa Kreate poistaa Vähäruonantiellä sijaitsevan Järpin tasoristeyksen sekä Ouluntiellä sijaitsevan Ouluntien tasoristeyksen. Samalla Kreate rakentaa Järpin alikulkusillan ja sen alitse uuden yhteyden, kun Ouluntie linjataan radan alitse Eteläntielle. Toteutuksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja ehkäistä tasoristeysonnettomuuksia.
Uuteen Ouluntien linjaukseen kuuluvat ajoväylän lisäksi jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Kreaten voittama kokonaisuus sisältää siirrettävän alikulkusillan lisäksi Vähäruonanojan 24-metrisen vesistösillan rakentamisen sekä noin 600 metrin matkalta radan uusimista varsinaisen urakka-alueen ulkopuolella. Rataosuuden päällysrakennetta uusitaan Väyläviraston ehdottamilla uudenlaisilla ratapölkyillä. Kreate rakentaa myös 600 metriä meluseinää ja lähes 300 metriä melukaidetta sekä toteuttaa tie-, liittymä-, valaistus- ja kuivatusjärjestelyjä.
Urakan toteuttaminen edellyttää vaativien teknisten ratkaisujen lisäksi huolellista työvaihesuunnittelua ja useiden eri rakentamisen lajien yhteensovittamista.
– Kohteessa yhdistyvät sillanrakentaminen, erikoispohjarakentaminen, ratarakentaminen, louhinta ja väylärakentaminen tarkkaan vaiheistetuksi kokonaisuudeksi. Tämä on juuri sellainen urakka, jossa laaja-alainen osaamisemme pääsee oikeuksiinsa. On hienoa päästä rakentamaan ratkaisua, joka parantaa alueen liikenneturvallisuutta pitkäjänteisesti, sanoo Kreaten siltayksikön johtaja Antti Kokkonen.
Louhintatyöt poikkeuksellisesti vasta sillan siirron jälkeen
Uudelle Ouluntien linjaukselle rakennettava Järpin alikulkusilta siirretään paikalleen arviolta huhti–kesäkuussa 2027. Siirtomenetelmässä silta rakennetaan liikennöidyn radan vieressä ja siirretään rataliikennekatkon aikana paikalleen.
– Siirtomenetelmällä toteuttaminen on kustannustehokkaampaa, kun tarvitaan vain yksi rataliikennekatko. Tässä kohteessa siirtoradat ovat melko matalia ja niiden korkeus on maanpinnasta sillan kannen pohjaan 1,5 metriä. Muutoin silta siirretään omalla kalustolla ja samalla menetelmällä porapaalujen varaan kuin aiemmissakin kohteissamme. Koska kallio on hyvin lähellä, selvitämme ensin, kuinka silta siipineen mahtuu siirtymään vai onko kallio estämässä siirron onnistumista. Katkon aikana toteutettavan louhinnan määrä vaikuttaa luonnollisesti katkon kestoon, kertoo kohteen projektipäällikkö Petri Laitinen Kreatelta.
Kreatella on vahva kokemus useiden kymmenien siltojen rakentamisesta siirtomenetelmällä, ja Laitinenkin on ollut johtamassa puolenkymmentä vastaavaa urakkaa. Siirtoa seuraa kuitenkin urakan teknisesti vaativin vaihe, kun sillan alle tulevat väylät louhitaan vasta sillan ollessa lopullisella paikallaan.
– Louhimme sillan alapuolelle rakennettavat väylät vasta sen jälkeen, kun olemme siirtäneet sillan paikoilleen. Louhinta etenee aivan lopullisten porapaalujen läheisyydessä, joten poraamme niiden suojaksi erilliset suojapaalut. Paalujen vieressä toteutamme louhinnan räjähtämättömillä menetelmillä. Olennaista on sovittaa sillanrakentaminen, paalutus ja louhinta tarkasti yhteen niin, että pysyvät rakenteet suojataan koko toteutuksen ajan, Laitinen sanoo.
Työt käynnistyvät välittömästi
Rakentaminen käynnistyy heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valmistelevilla töillä ja lupien hakemisella.
– Työt alkavat heti työmaateiden rakentamisella ja sen jälkeen aloitamme porapaalutukset. Paalutustyöt ovat käynnissä arviolta viikoilla 41–44, ja niitä tehdään tilaajan järjestämissä totaalikatkoissa, Laitinen kertoo.
Kokonaisuudessaan urakka valmistuu marraskuussa 2027.
Kokonaisurakan virallinen nimi on OULA Järppi–Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, ja tilaajana toimii Väylävirasto. Voitetun urakan arvo on noin 7 miljoonaa euroa ja Kreate kirjaa urakan vuoden 2026 kolmannen neljänneksen tilauskantaansa.
Urakka on Euroopan unionin osarahoittama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri LaitinenProjektipäällikköKreate Oy
OULA Järppi–Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto -urakan projektipäällikkö
Antti KokkonenYksikönjohtaja, sillanrakentaminen ja -korjausKreate OyPuh:+358 50 575 5647antti.kokkonen@kreate.fi
Kirsi-Marjut DickmanViestintäpäällikköKreate Oy
Haastattelu- ja materiaalipyynnöt
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö toteuttaa sillat, radat, tiet ja tunnelit sekä tarjoaa ratkaisuja ympäristö-, pohja- ja erikoispohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 315 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 800 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kreate Group Oyj
Kreate mukaan Valtioneuvoston linnan peruskorjaushankkeeseen10.9.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Kreate on allekirjoittanut Consti Korjausrakentaminen Oy:n kanssa sopimuksen Valtioneuvoston linnan peruskorjaus- ja laajennushankkeen pohjarakennustöistä. Kreate toimii hankkeessa Constin kumppanina. Urakkasummaa ei julkisteta, mutta Kreate kirjaa summan kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
Kreate voitti Kulosaaren metrosillan vaativan korjausurakan – tilauskantaan reilu 8 miljoonaa euroa13.8.2026 10:09:32 EEST | Tiedote
Kreate on allekirjoittanut Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kanssa 8,2 miljoonan euron sopimuksen Kulosaaren metrosillan korjausurakasta Helsingissä. Kalasataman ja Kulosaaren asemien välissä sijaitsevalle 420-metriselle vesistösillalle rakennetaan muun muassa perustusten lisätuennat. Rakentamisen vaativuutta lisäävät rajallinen työskentelytila sillan alapuolella, tiivis kaupunkiympäristö sekä nykyisten vedenalaisten rakenteiden laajentaminen. Kyseessä on Kreaten kolmas metroradalla sijaitseva urakka tänä vuonna.
KFS Finland toteuttaa vaativan patohankkeen Pamilon vesivoimalaitoksella – sopimuksen arvo noin 11 miljoonaa euroa15.6.2026 08:55:00 EEST | Tiedote
KFS Finland toteuttaa Vattenfallille Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Pamilon vesivoimalaitoksen pato 7:n vahvistamiseen liittyvät työt. Kyseessä on vaativa infrarakentamisen hanke, jossa yhdistyvät patoturvallisuus, kriittisen energiainfrastruktuurin toimintavarmuus ja erikoispohjarakentamisen korkea tekninen osaaminen. Sopimuksen arvo on noin 11 miljoonaa euroa.
Ainutlaatuinen ratanosturi vauhditti ratatöitä Tampereella – näin siirtyy 40 tonnia painava vaihde10.6.2026 13:01:04 EEST | Tiedote
Tampereen henkilöratapihan uudistus etenee. Suurin osa hankkeen ratatöistä valmistui alkukesän ratakatkoissa, ja käyttöön otettiin muun muassa uusi vaihdekuja. Yksi sijainniltaan vaativimmista työvaiheista ajoittui viime viikonloppuun, kun osa noin 40 tonnia painavasta vaihteesta nostettiin keskeltä ratapihaa ainutlaatuisella ratanosturilla.
Kreate käynnistää Äänekosken siltahankkeen rakentamisen – tilauskantaan noin 8,5 miljoonaa euroa4.6.2026 14:50:00 EEST | Tiedote
Kreate käynnistää Äänekosken uuden vesistösillan ja tiejärjestelyjen rakentamisen allekirjoitettuaan reilun 8,5 miljoonan euron toteutusvaiheen sopimuksen Väyläviraston kanssa. Kehitysvaiheen myötä teräspalkkinen liittopalkkisilta vaihtui betonisillaksi. Uuden sillan rakentaminen alkaa kesäkuussa 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme