Katuvalojen asennustyöt valmistuvat syksyn aikana

Iltojen pimentyessä vaasalaiset ovat voineet huomata, että osa tänä kesänä saneeratuista kaduista on vielä ilman katuvalaistusta. Muuten valmiilla kaduilla ei ole vielä esimerkiksi valaisinpylväitä.

Kesken olevia kohteita ovat muun muassa Lentäjänkatu, Kalliokatu, Radiotie, Haldininkatu, Postikatu, Naulakuja ja osa Yrittäjänkatua.

Ensimmäiset kesken olevat kohteet valmistuvat syyskuun loppupuolella, ja kaikki kohteet valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Työt käynnistyvät mahdollisimman pian

Työt on sovittu tehtäväksi aiemmassa urakkakilpailutuksessa toiselle sijalle tulleiden puitesopimusurakoitsijoiden kanssa.

– Uusien sopimusten solmiminen ja töiden uudelleen käynnistäminen ovat vaatineet selvityksiä, mikä on vienyt odotettua enemmän aikaa, Vaasan kaupungin sähköteknikko Harri Heino kertoo.

Urakoitsijan vaihtuminen on vaikuttanut myös materiaalitoimituksiin.

– Uudet urakkasopimukset saatiin viimeisteltyä ja katuvalomateriaalien tilaukset päästiin tekemään vasta lomakauden päätyttyä. Tämä on aiheuttanut lisäviivästystä asennusten aloitukseen, Heino jatkaa.

Uudet urakoitsijat aloittavat työt kohteissa mahdollisimman pian materiaalien saavuttua. Tarkemmista aluekohtaisista aikatauluista tiedotetaan tarvittaessa töiden edetessä.

Vaasan kaupunki pahoittelee asennustöiden viivästymisestä ja pimeistä katukohteista aiheutuvaa haittaa.

Uusi valaistus parempi ympäristölle

Uusi katuvalaistus toteutetaan LED-tekniikalla. LED-valaisimet kuluttavat vähemmän energiaa kuin vanhempi valaistustekniikka, mikä säästää ympäristöä.