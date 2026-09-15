FinnMateria 2026 ohjelma nostaa esiin Euroopan raaka-aineomavaraisuuden, kiertotalouden ja kaivosalan sääntelyn
16.9.2026 10:18:38 EEST | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Euroopan kriittisten raaka-aineiden omavaraisuus, akkumineraalien kierrätys ja kaivosalan muuttuva sääntely ovat FinnMateria 2026 -messujen keskeisiä teemoja. Jyväskylän Paviljongissa 4.-5. marraskuuta järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen mineraali-, kaivos- ja kiertotalousalan yritykset, asiantuntijat ja päättäjät pohtimaan alan tulevaisuutta aikana, jolloin geopoliittiset muutokset, vihreä siirtymä ja vastuullisuusvaatimukset muokkaavat toimialaa vahvasti.
Vihreä siirtymä, digitalisaatio ja turvallisuuspoliittiset muutokset ovat nostaneet kriittiset mineraalit Euroopan strategiseksi kysymykseksi. Samaan aikaan mineraalien vastuullinen tuotanto, jalostus ja kierrätys sekä kiristyvä sääntely muuttavat alan toimintaympäristöä. Näitä teemoja tarkastellaan laajasti FinnMateria 2026 -messujen ohjelmassa.
Kriittiset mineraalit ja investoinnit ohjelman keskiössä
Päälavaohjelmassa huomio kohdistuu kriittisiin mineraaleihin, investointeihin ja Euroopan raaka-aineomavaraisuuteen.
Ulkoministeriön kansainvälisen kaupan alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä käsittelee kriittisten mineraalien geopoliittista merkitystä sekä Suomen asemaa koko mineraaliarvoketjun toimijana. Bambra Oy:n hallituksen jäsen Pekka Pesonen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erja Retzén tarkastelevat harvinaisiin maametalleihin liittyviä investointihankkeita ja kaivosalan kasvun rahoitusmahdollisuuksia. Ulkoministeriön kaupallinen neuvos Kent Wilska puolestaan avaa EU:n ja Mercosur-maiden kauppasopimuksen vaikutuksia mineraalisektoriin.
Kiertotalous vahvistaa asemaansa kaivosalalla
FinnMateria 2026 -messuilla kiertotalous näkyy aiempaa vahvemmin niin näyttelyssä kuin ohjelmassakin. Erityistä huomiota saavat akkumateriaalien kierrätys, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen sekä eurooppalaisten mineraali- ja akkuketjujen kehittäminen.
Stena Recyclingin Hanna Seppälä käsittelee akkumateriaalien talteenottoa ja kierrätystä, ja VTT:n tutkimusprofessori Päivi Kinnunen esittelee uusia ratkaisuja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan akkumineraalien eurooppalaisia tuotantoketjuja FinnCobaltin Hautalammen hankkeen kautta.
Sääntely, vastuullisuus ja hyväksyttävyys esillä ohjelmassa
Ohjelmassa tarkastellaan myös kaivosalan toimintaympäristöä erityisesti sääntelyn, ympäristövastuun ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden näkökulmista.
Ympäristövaikuttaja Miisa Minki käsittelee aktivismin roolia kaivoshankkeissa ja niiden hyväksyttävyydessä. Sokli Oy:n Jani Adolfsson-Tallqvist esittelee More than a Mine -ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa kriittisten raaka-aineiden tutkimuksen, innovaatioiden ja liiketoiminnan keskuksena.
Lupa- ja valvontaviraston Paula Vehmaanperä avaa uudistetun teollisuuspäästödirektiivin vaikutuksia kaivos- ja akkuteollisuuteen. Geologian tutkimuskeskuksen Päivi Kauppila ja ympäristögeoinsinööri Peter Brandt puolestaan tarkastelevat kaivosten sulkemista, kaivannaisjätteiden hallintaa ja ympäristövaikutuksia.
Metallien kiertotalouden mahdollisuuksia käsitellään useista näkökulmista. LUT-yliopiston Sami Virolainen puhuu metallien talteenoton ja hyödyntämisen uusista ratkaisuista, ja Posiva Solutions Oy:n Sanna Mustonen esittelee Suomen kansainvälisesti tunnettua osaamista käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa. Lisäksi ohjelmassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja Kiertokaari Oy:ltä ja Resand Oy:ltä.
Seminaarit täydentävät tapahtuman ohjelmaa
Päälavaohjelman lisäksi FinnMateria tarjoaa laajan kattauksen puheenvuoroja muun muassa malminetsinnästä, geologiasta, prosessiteollisuudesta, automaatiosta, analytiikasta, turvallisuudesta, vastuullisesta kaivostoiminnasta sekä uusista kiertotalousratkaisuista.
Messujen yhteydessä järjestettävät seminaarit tukevat ohjelman teemoja. Keskiviikkona 4. marraskuuta Jyväskylän yliopisto järjestää Frontiers in Recycling and Recovery of Critical Minerals -seminaarin. Torstaina 5. marraskuuta ohjelmassa nähdään Finnish Water Forumin kaivos- ja teollisuusvesien hallintaan keskittyvä seminaari.
Messuja edeltävänä päivänä 3. marraskuuta Paviljongissa järjestetään myös Mining Finlandin Responsible Mining and Mineral Processing Technologies from the Nordics -seminaari sekä Vuorimiesyhdistyksen Geologijaoston Kairauspäivät 2026 teemalla Kairaus ja tehokkuus.
FinnMateria 2026 järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 4.-5.11.2026. Messuille on maksuton sisäänpääsy rekisteröitymällä kävijäksi. Ohjelma ja päiväkohjtaisen aikataulut on julkaistu kokonaisuudessaan tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa finnmateria.fi.
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Yhteyshenkilöt
Mikael WänskäKehityspäällikköJyväskylän Messut OyPuh:040 350 0445mikael.wanska@paviljonki.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille - sekä Paviljongissa Jyväskylässä että muualla Suomessa!
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