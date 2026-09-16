Tervetuloa Emma Ainalan näyttelyn lehdistötilaisuuteen Kiasmaan 8.10.2026

Tilaisuus alkaa klo 11 Kiasman 4. kerroksessa. Sitä ennen median edustajat voivat tutustua näyttelyyn omatoimisesti klo 10 alkaen. Näyttelyyn on aikaa tutustua klo 12 asti.

Taiteilija ja kuraattori ovat paikalla lehdistötilaisuudessa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: tiedottaja Kiira Koskela, 050 4786 861, kiira.koskela@kiasma.fi

Emma Ainalan teoksissa naiset koettelevat heille asetettuja rooleja

Emma Ainala avaa öljyvärimaalauksissaan katsojan eteen viettelevän ja kaoottisen maailman, jossa Barbie voi olla messias ja Ofelia hukkua joen sijaan sohvaan. Teosten päähenkilöt ovat usein tyttöjä ja naisia, jotka oleilevat rehevän luonnon keskellä ja klaustrofobiaa herättävissä huoneissa. Osa heistä on muuttunut hämähäkeiksi tai käärmeiksi, yksi on saanut piirteitä sfinksiltä ja toiset kentaurilta. Naiset rinnastuvat lemmikkieläimiin ja sulautuvat budoaariensa sisustukseen, mutta hohtavat myös valoa pimeään.

Emma Ainala: Like a Prayer

9.10.2026–14.2.2027, Kiasma