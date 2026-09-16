KIASMA

Tervetuloa Emma Ainalan näyttelyn lehdistötilaisuuteen Kiasmaan 8.10.2026

17.9.2026 09:30:32 EEST | KIASMA | Kutsu

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Like a Prayer -näyttely esittelee Ainalan teoksia viimeisten kymmenen vuoden ajalta. Naiseudesta ja katseen merkityksistä kumpuavat teemat saavat uusia sävyjä näyttelyyn valmistuneissa teoksissa, joissa Ainala porautuu entistä syvemmälle alitajuisiin ja jaettuihin kokemuksiin nykyajasta.

Tervetuloa näyttelyn lehdistötilaisuuteen Kiasmaan torstaina 8.10.2026. Ilmoittauduthan: kiira.koskela@kiasma.fi

Emma Ainala, High Maintenance, 2026.
Emma Ainala, High Maintenance, 2026. Kuva: Johannes Ekholm

Tilaisuus alkaa klo 11 Kiasman 4. kerroksessa. Sitä ennen median edustajat voivat tutustua näyttelyyn omatoimisesti klo 10 alkaen. Näyttelyyn on aikaa tutustua klo 12 asti. 

Taiteilija ja kuraattori ovat paikalla lehdistötilaisuudessa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: tiedottaja Kiira Koskela, 050 4786 861, kiira.koskela@kiasma.fi

Emma Ainalan teoksissa naiset koettelevat heille asetettuja rooleja

Emma Ainala avaa öljyvärimaalauksissaan katsojan eteen viettelevän ja kaoottisen maailman, jossa Barbie voi olla messias ja Ofelia hukkua joen sijaan sohvaan. Teosten päähenkilöt ovat usein tyttöjä ja naisia, jotka oleilevat rehevän luonnon keskellä ja klaustrofobiaa herättävissä huoneissa. Osa heistä on muuttunut hämähäkeiksi tai käärmeiksi, yksi on saanut piirteitä sfinksiltä ja toiset kentaurilta. Naiset rinnastuvat lemmikkieläimiin ja sulautuvat budoaariensa sisustukseen, mutta hohtavat myös valoa pimeään.

Emma Ainala: Like a Prayer
9.10.2026–14.2.2027, Kiasma

Avainsanat

Kiasmanykytaidemuseottaidenäyttelynäyttely

Yhteyshenkilöt

Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631

Kuvia saa käyttää näyttelyä koskevassa tiedotuksessa.

Kuvat

Emma Ainala, High Maintenance, 2026.
Emma Ainala, High Maintenance, 2026.
Kuva: Johannes Ekholm
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Emma Ainala.
Emma Ainala.
Kuva: Johannes Ekholm
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Linkit

Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki

Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi

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Nomineringarna till Ars Fennica 2027 är klara10.9.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande

De nominerade till Finlands mest betydelsefulla bildkonstpris är Anna Camner från Sverige, Anna Estarriola och Joel Slotte från Finland samt Sandra Mujinga från Norge. En gemensam utställning med de fyra nominerade öppnar på Kiasma i Helsingfors hösten 2027 innan den fortsätter till Kunstsilo i Kristiansand, Norge. Det blir början på ett nytt nordiskt samarbete som initierats av Niemistös Bildkonststiftelse Ars Fennica.

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