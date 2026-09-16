Tervetuloa Emma Ainalan näyttelyn lehdistötilaisuuteen Kiasmaan 8.10.2026
17.9.2026 09:30:32 EEST | KIASMA | Kutsu
Like a Prayer -näyttely esittelee Ainalan teoksia viimeisten kymmenen vuoden ajalta. Naiseudesta ja katseen merkityksistä kumpuavat teemat saavat uusia sävyjä näyttelyyn valmistuneissa teoksissa, joissa Ainala porautuu entistä syvemmälle alitajuisiin ja jaettuihin kokemuksiin nykyajasta.
Tervetuloa näyttelyn lehdistötilaisuuteen Kiasmaan torstaina 8.10.2026. Ilmoittauduthan: kiira.koskela@kiasma.fi
Tilaisuus alkaa klo 11 Kiasman 4. kerroksessa. Sitä ennen median edustajat voivat tutustua näyttelyyn omatoimisesti klo 10 alkaen. Näyttelyyn on aikaa tutustua klo 12 asti.
Taiteilija ja kuraattori ovat paikalla lehdistötilaisuudessa.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: tiedottaja Kiira Koskela, 050 4786 861, kiira.koskela@kiasma.fi
Emma Ainalan teoksissa naiset koettelevat heille asetettuja rooleja
Emma Ainala avaa öljyvärimaalauksissaan katsojan eteen viettelevän ja kaoottisen maailman, jossa Barbie voi olla messias ja Ofelia hukkua joen sijaan sohvaan. Teosten päähenkilöt ovat usein tyttöjä ja naisia, jotka oleilevat rehevän luonnon keskellä ja klaustrofobiaa herättävissä huoneissa. Osa heistä on muuttunut hämähäkeiksi tai käärmeiksi, yksi on saanut piirteitä sfinksiltä ja toiset kentaurilta. Naiset rinnastuvat lemmikkieläimiin ja sulautuvat budoaariensa sisustukseen, mutta hohtavat myös valoa pimeään.
Emma Ainala: Like a Prayer
9.10.2026–14.2.2027, Kiasma
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631
Kuvia saa käyttää näyttelyä koskevassa tiedotuksessa.
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Linkit
Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi
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