Vilppi lääketieteen valintakokeessa vei opiskelupaikan

Helsingin yliopisto on peruuttanut opiskelijansa opinto-oikeuden, koska hänen on selvitetty syyllistyneen vilppiin kevään 2026 valintakokeessa. Valintakokeessa tehty vilppi johtaa aina valintakoesuorituksen hylkäämiseen, jolloin opiskelupaikka peruuntuu.

Hakija jäi kiinni valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Epäilty vilppi tuli yliopiston tietoon 27.7.2026 ja sitä on selvitetty siitä lähtien. Hakijaa on kuultu asiasta kahdesti.

Helsingin yliopisto tekee poliisille tutkintapyynnön asiasta.

Vilppi valintakokeissa on harvinaista. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa kävi kevään 2026 valintakokeissa noin 20 000 hakijaa, ja kokeista kirjattiin 40 vilppiepäilyä, joista 25 todettiin vilpiksi.

Yleensä vilppiepäily saadaan selvitettyä nopeasti ja hakijan koesuoritus hylätään välittömästi. Valintakokeiden jälkitarkistuksessa voi kuitenkin ilmetä seikkoja, joiden takia epäilys vilpistä herää. Vilppiepäily otetaan aina vakavasti, vaikka valintojen tulokset olisi jo julkaistu.

−Tämä vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti, miksi päädyimme tekemään tutkintapyynnön poliisille. Tärkeintä on, että vilpillinen toiminta saadaan kiinni eikä yliopistoon pääse sisään huijaamalla, opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund tähdentää.

Yliopistot kehittävät vilpin estämiseksi valintakoejärjestelmän teknisiä ominaisuuksia ja valvontaa koskevia sääntöjä jatkuvasti.

− Lääkärit kantavat vastuun ihmisten terveydestä ja joskus jopa heidän hengestään. Siksi ihmisten pitää voida luottaa heidän osaamiseensa. Valintakokeet rakentavat osaltaan tätä luottamusta, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Arola.