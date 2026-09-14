Helsingin yliopisto

Vilppi lääketieteen valintakokeessa vei opiskelupaikan

17.9.2026 10:31:07 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

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Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saaneen henkilön opiskelupaikka on peruutettu valintakokeessa tehdyn vilpin takia. Asiasta tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Veikko Somerpuro

Helsingin yliopisto on peruuttanut opiskelijansa opinto-oikeuden, koska hänen on selvitetty syyllistyneen vilppiin kevään 2026 valintakokeessa. Valintakokeessa tehty vilppi johtaa aina valintakoesuorituksen hylkäämiseen, jolloin opiskelupaikka peruuntuu. 

Hakija jäi kiinni valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Epäilty vilppi tuli yliopiston tietoon 27.7.2026 ja sitä on selvitetty siitä lähtien. Hakijaa on kuultu asiasta kahdesti. 

Helsingin yliopisto tekee poliisille tutkintapyynnön asiasta.  

Vilppi valintakokeissa on harvinaista. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa kävi kevään 2026 valintakokeissa noin 20 000 hakijaa, ja kokeista kirjattiin 40 vilppiepäilyä, joista 25 todettiin vilpiksi. 

Yleensä vilppiepäily saadaan selvitettyä nopeasti ja hakijan koesuoritus hylätään välittömästi. Valintakokeiden jälkitarkistuksessa voi kuitenkin ilmetä seikkoja, joiden takia epäilys vilpistä herää. Vilppiepäily otetaan aina vakavasti, vaikka valintojen tulokset olisi jo julkaistu.  

−Tämä vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti, miksi päädyimme tekemään tutkintapyynnön poliisille. Tärkeintä on, että vilpillinen toiminta saadaan kiinni eikä yliopistoon pääse sisään huijaamalla, opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund tähdentää.   

Yliopistot kehittävät vilpin estämiseksi valintakoejärjestelmän teknisiä ominaisuuksia ja valvontaa koskevia sääntöjä jatkuvasti. 

− Lääkärit kantavat vastuun ihmisten terveydestä ja joskus jopa heidän hengestään. Siksi ihmisten pitää voida luottaa heidän osaamiseensa. Valintakokeet rakentavat osaltaan tätä luottamusta, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Arola

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Yhteyshenkilöt

Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund, kai.nordlund@helsinki.fi, p. 029 415 0007

Dekaani Johanna Arola, johanna.t.arola@helsinki.fi, soittopyynnöt p.0400 675 820.

Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

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