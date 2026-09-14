Vilppi lääketieteen valintakokeessa vei opiskelupaikan
17.9.2026 10:31:07 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saaneen henkilön opiskelupaikka on peruutettu valintakokeessa tehdyn vilpin takia. Asiasta tehdään tutkintapyyntö poliisille.
Helsingin yliopisto on peruuttanut opiskelijansa opinto-oikeuden, koska hänen on selvitetty syyllistyneen vilppiin kevään 2026 valintakokeessa. Valintakokeessa tehty vilppi johtaa aina valintakoesuorituksen hylkäämiseen, jolloin opiskelupaikka peruuntuu.
Hakija jäi kiinni valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Epäilty vilppi tuli yliopiston tietoon 27.7.2026 ja sitä on selvitetty siitä lähtien. Hakijaa on kuultu asiasta kahdesti.
Helsingin yliopisto tekee poliisille tutkintapyynnön asiasta.
Vilppi valintakokeissa on harvinaista. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa kävi kevään 2026 valintakokeissa noin 20 000 hakijaa, ja kokeista kirjattiin 40 vilppiepäilyä, joista 25 todettiin vilpiksi.
Yleensä vilppiepäily saadaan selvitettyä nopeasti ja hakijan koesuoritus hylätään välittömästi. Valintakokeiden jälkitarkistuksessa voi kuitenkin ilmetä seikkoja, joiden takia epäilys vilpistä herää. Vilppiepäily otetaan aina vakavasti, vaikka valintojen tulokset olisi jo julkaistu.
−Tämä vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti, miksi päädyimme tekemään tutkintapyynnön poliisille. Tärkeintä on, että vilpillinen toiminta saadaan kiinni eikä yliopistoon pääse sisään huijaamalla, opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund tähdentää.
Yliopistot kehittävät vilpin estämiseksi valintakoejärjestelmän teknisiä ominaisuuksia ja valvontaa koskevia sääntöjä jatkuvasti.
− Lääkärit kantavat vastuun ihmisten terveydestä ja joskus jopa heidän hengestään. Siksi ihmisten pitää voida luottaa heidän osaamiseensa. Valintakokeet rakentavat osaltaan tätä luottamusta, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Arola.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund, kai.nordlund@helsinki.fi, p. 029 415 0007
Dekaani Johanna Arola, johanna.t.arola@helsinki.fi, soittopyynnöt p.0400 675 820.
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Tutkijat löysivät masennukselle viisi erilaista aivoprofiilia14.9.2026 15:53:19 EEST | Tiedote
Kaksi ihmistä voi saada saman masennusdiagnoosin, vaikka heidän oireensa poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tutkijat halusivat selvittää, näkyykö tämä yksilöllisyys myös aivojen toiminnassa.
Suomalaistutkimus voi parantaa miljoonien koe-eläinjyrsijöiden anestesiaturvallisuutta14.9.2026 10:41:14 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on osoitettu, että vatinoksaani-lääkeaine parantaa merkittävästi rottien anestesiaturvallisuutta. Löydös voi vaikuttaa miljooniin koe-eläimiin maailmanlaajuisesti: pelkästään länsimaissa jyrsijöitä käytetään vuosittain arviolta toistasataa miljoonaa biolääketieteellisessä tutkimuksessa.
KUTSU 17.9; Uusi käsikirja auttaa tavoittamaan lainvalmistelun hiljaisimmat kohderyhmät11.9.2026 08:30:00 EEST | Kutsu
”Hiljaiset äänet kuuluviin – Käsikirja kokemustiedon hyödyntämiseen lainvalmistelussa” tarjoaa tutkimukseen perustuvia käytännön työkaluja hiljaisten kohderyhmien kuulemiseen lainvalmistelussa.
Suuret suojelualueet auttavat pohjoisia lintulajeja selviämään ilmastonmuutoksesta10.9.2026 12:00:33 EEST | Tiedote
Kylmään ilmastoon sopeutuneet lintulajit tarvitsevat pärjätäkseen suuria suojelualueita. Etelä-Suomen pienet ja hajanaiset suojelualueet eivät riitä turvaamaan niiden tulevaisuutta ilmaston lämmetessä.
Älypotkupuku kuvaa vauvan liikkumistaitojen kehittymistä8.9.2026 07:50:32 EEST | Tiedote
MAIJU-älypotkupuku rekisteröi vauvojen liikkeitä kotona leikin aikana ja tuotti vertailukäyriä motoristen taitojen kehityksestä. Suurin osa käyristä erotteli myös lapset, joiden motorinen kehitys poikkesi tavanomaisesta
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme