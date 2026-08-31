Mehiläinen vahvistaa silmäterveyden palveluitaan Tampereella – silmäsairaala ÖGA osaksi Mehiläistä
16.9.2026 10:17:01 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Silmätautien tutkimukseen ja hoitoihin erikoistunut ÖGA – pieni silmäsairaala Oy siirtyy 1.10. osaksi Mehiläistä. Yrityskauppa tuo Mehiläiselle lisää silmätautien erityisosaamista Tampereen seudulla ja laajentaa alueen asiakkaiden hoitomahdollisuuksia. Toiminta Ratinassa jatkuu ÖGAn henkilöstön siirtyessä Mehiläiseen vanhoina työntekijöinä.
– ÖGA on tunnettu paikallinen silmäterveyden toimija Tampereella, ja on hienoa päästä toivottamaan ÖGAn ammattilaiset tervetulleiksi Mehiläisen tiimiin. Yrityskaupan myötä voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajemmat silmäterveyden palvelut saman toimijan kautta, iloitsee Mehiläisen Pirkanmaan yksikönjohtaja Minna Kunvik.
Kauppakeskus Ratinassa toimiva ÖGA tarjoaa silmätautien tutkimuksia, hoitoja ja monipuolista silmäkirurgiaa, kuten kaihi-, linssi-, laser-, ICL- ja luomileikkauksia. Lisäksi ÖGA on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön Valeda-fotobiomodulaatiohoidon kuivaan silmänpohjarappeumaan.
– ÖGAn kirurginen osaaminen ja uudet hoitomuodot täydentävät Mehiläisen nykyisiä silmäterveyden palveluita, mikä sujuvoittaa asiakkaan hoitopolkua aina tutkimuksista ja vastaanottokäynneistä tarvittaviin toimenpiteisiin ja leikkaushoitoon asti, Kunvik sanoo.
ÖGAn perustaja Tero Pajarin mukaan yhtiö on kasvanut vahvaksi alueelliseksi toimijaksi silmäoperaatioissa ja uusissa terapeuttisissa hoidoissa. Kasvun myötä myös hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt.
– Jotta voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla myös jatkossa, tarvitsemme tueksemme vakaan ja luotettavan toimijan. Mehiläinen ymmärtää henkilöstön ja asiakkaiden tarpeet samalla tavalla kuin olemme itsekin pyrkineet tekemään, Pajari toteaa.
Mehiläinen tarjoaa silmäterveyden palveluita osana terveyspalveluiden kokonaisuutta. Silmäterveyden palvelut kattavat silmälääkäreiden vastaanottoja, tutkimuksia, pientoimenpiteitä ja leikkauksia eri puolella Suomea.
Lisätietoja:
- Mehiläinen, yksikönjohtaja Minna Kunvik
- Silmäsairaala ÖGA, perustaja Tero Pajari
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
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Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa, Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
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