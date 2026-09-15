Kampin uusi terveys- ja hyvinvointikeskus valmistui etuajassa
16.9.2026 14:14:40 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kampin sydämeen on 15. syyskuuta valmistunut yksi Helsingin keskustan merkittävimmistä uudisrakennuksista yli vuoden etuajassa. Kampin metroaseman uusi sisäänkäynti avataan yleisölle 12. lokakuuta, ja Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelut käynnistyvät keväällä 2027.
Rakennuksen viereisten katualueiden työt valmistuvat vuoden 2026 lopussa, jolloin myös uudistettu Runeberginkatu avataan ajoneuvoliikenteelle.
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennus on poikkeuksellinen sekä sijaintinsa että toteutuksensa puolesta. Rakennuksen kahdeksan kerrosta ja kaksi kellarikerrosta on sovitettu keskelle vilkkainta Helsinkiä, arvorakennusten viereen, toimivan metroaseman ja joukkoliikennetunnelin päälle.
Keskuksen rakennutti Helsingin kaupunki. Projektinjohtaja Tuomo Salonpää kaupungilta arvostaa hankkeen laadukasta toteutusta:
– Tämä hanke jää varmasti mieleen. Rakennuspaikka on ollut yksi kaupungin herkimmistä ja vaativimmista – ja siellä työt vietiin maaliin selvästi etuajassa. Se kertoo paljon valittujen työmenetelmien ja tiiviin yhteistyön voimasta. Työ sai vauhtia myös osapuolten ratkaisukeskeisyydestä ja ratkaisua vaativien asioiden laadukkaasta ja nopeasta etenemisestä.
Rakennuksen on suunnitellut PES-Arkkitehdit Oy. Suunnittelun lähtökohtana oli luoda Helsingin keskustaan helposti saavutettava ja kaupunkikuvaan luontevasti asettuva terveys- ja hyvinvointikeskus, joka paitsi vastaa toiminnan vaatimuksiin myös vahvistaa ympäristön laatua ja kestää käyttöä vuosikymmenten ajan.
Pääurakoitsijana hankkeessa toimii YIT. Hankkeen aikana työmaalla on työskennellyt 2 019 rakennusalan ammattilaista. Lisäksi suunnittelusta on vastannut laaja joukko eri alojen asiantuntijoita.
– Olen iloinen, että voimme nyt luovuttaa tämän merkittävän hankkeen Helsingin kaupungille. Kaupunkilaiset saavat jo nyt syksyllä käyttöönsä metron läntisen sisäänkäynnin, lippuhallin sekä maanalaisen kulkuyhteyden Kampin kauppakeskukseen. Keskeisellä paikalla sijaitseva hanke on ollut vaativa, ja se on edellyttänyt korkeatasoista ja monipuolista rakentamisen osaamista sekä saumatonta yhteistyötä kaikkien hankkeen osapuolten kesken, sanoo projektinjohtaja Jukka Niemelä YIT:stä.
– Kampin metroaseman uusi sisäänkäynti parantaa vaihtoyhteyksiä ja tekee erityisesti bussista metroon vaihtamisesta sujuvampaa. Uusi yhteys avautuu hyvään aikaan, sillä Runeberginkadun Länsiratikoiden rakentamiseen liittyvät katutyöt aiheuttavat raitioliikenteeseen poikkeusjärjestelyjä. Toivomme, että entistä sujuvampi yhteys metroon helpottaa asiakkaidemme liikkumista, sanoo HSL:n informaatiopäällikkö Joona Packalén.
Rakennuksen valmistuminen ei vielä tarkoita terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelujen käynnistymistä. Lokakuussa rakennuksessa alkaa käyttöönottovaihe. Henkilöstö ja asiakkaat pääsevät uusiin tiloihin keväällä 2027, jolloin talossa avautuvat palvelut noin 122 000 helsinkiläiselle.
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat muun muassa:
- terveysasema
- nuorten ja aikuisten sosiaalipalvelut
- fysio- ja toimintaterapiapalvelut
- perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut
- jalkaterapiapalvelut
- haavavastaanotto
- ikääntyneiden palveluohjaus.
Medialle lähetetään erillinen kutsu tutustumaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloihin ennen niiden avaamista keväällä 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rakennuttaminen
projektinjohtaja Tuomo Salonpää
Helsingin kaupunki
09 3102 7226, tuomo.salonpaa@hel.fi
Päätoteuttaja
projektinjohtaja Jukka Niemelä
YIT Rakennus Oy
040 8644 371, jukka-pekka.niemela@yit.fi
Metroaseman kulkuyhteys ja tilat
hankekehityspäällikkö Kirsi Borg
Kaupunkiliikenne Oy
040 866 9548, kirsi.borg@kaupunkiliikenne.fi
informaatiopäällikkö Joona Packalén
Helsingin seudun liikenne HSL
040 573 1283, joona.packalen@hsl.fi
Terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelut
kehityslääkäri Lars Rosengren
Helsingin kaupunki
050 555 7781, lars.rosengren@hel.fi
Tilojen omistus
toimitusjohtaja Jaakko Pöykkö
Helsingin toimitilat
050 5649 570, jaakko.poykko@helsingintoimitilat.fi
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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