Servicehusstiftelsen i Sibbo erbjuder ett hem när livet förändras
16.9.2026 14:17:56 EEST | Sipoon palvelutalosäätiö sr/ Servicehusstiftelsen i Sibbo sr | Tiedote
Koncernen Servicehusstiftelsen i Sibbo, som äger Servicehuset Linda, Servicehuset Elsie och Seniorhuset Sofie, bildar en kompletterande boende- och vårdenhet i Sibbo. Målet är en trygg och personlig vardag, där invånaren blir hörd och kan behålla så mycket självständighet som möjligt.
"Vår goda service syns framför allt i att invånaren får hjälp när det behövs", säger Veronica Fellman, verkställande direktör för Servicehusstiftelsen i Sibbo.
Servicehusstiftelsen i Sibbo, som är verksam i Sibbo, erbjuder äldre och funktionshindrade boendealternativ såsom stött serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Stiftelsens fyra enheter finns i Söderkulla och Nickby.
Servicehuset Linda är ett mångsidigt centrum för serviceboende, vård och gemenskap i Söderkulla, där det finns service som stödjer invånarna, såsom barberar-, frisörs-, fysioterapi-, cateringtjänster och juridisk rådgivning.
Servicehuset Elsie erbjuder stött serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg i Nickby. Seniorhuset Sibbo Sofie i Nickby har ägar- och hyreslägenheter för personer över 60 år, och invånarnas samhörighetskänsla stödjer ett självständigt boende.
Stiftelsens utgångspunkt är att hemmet förblir tryggt även när funktionsförmågan förändras. Att beakta invånarnas individualitet och självbestämmande samt samarbete med anhöriga och nära och kära är en del av riktlinjerna inom alla boendeformer.
"Varje invånare ska ha ett tryggt hem, bekanta människor, meningsfulla aktiviteter och en verklig möjlighet att påverka sin egen vardag. God service syns framför allt i att människor blir hörda och får hjälp när de behöver det", säger Fellman.
Förutom vårdtjänster stöds välbefinnandet genom möjligheter till måltider, fritidsaktiviteter, sociokulturell verksamhet och frivilligstöd. Stiftelsen samarbetar också med lokala partners, varav några är grundarsamfund till stiftelsen.
Du kan ansöka om serviceboende i Servicehusstiftelsen i Sibbos även från andra orter. De som söker serviceboende ombeds bifoga intyg om servicebehovet, inkomster och tillgångar till ansökan. Mer information och en ansökningsblankett finns på stiftelsens webbplats.
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Yhteyshenkilöt
Veronica FellmanVDPuh:0504097484veronica.fellman@palvelutalolinda.fi
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Om oss
Servicehusstiftelsen i Sibbo erbjuder för äldre och personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i en säker, trivsam och hemtrevlig miljö. I vårt arbetssätt beaktar vi invånarens individualitet och självbestämmanderätt samt samarbetet med anhöriga och de närstående. Som princip kan man bo i huset hela sitt liv oberoende av ens funktionsförmåga.
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Lue lisää julkaisijalta Sipoon palvelutalosäätiö sr/ Servicehusstiftelsen i Sibbo sr
Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa kodin elämäntilanteen muuttuessa16.9.2026 14:16:45 EEST | Tiedote
Sipoon palvelutalosäätiön Palvelutalo Linda, Palvelutalo Elsie ja Senioritalo Sofie muodostavat Sipoossa toisiaan täydentävän asumisen ja hoivan kokonaisuuden. Tavoitteena on turvallinen ja oman näköinen arki, jossa asukas tulee kuulluksi ja voi säilyttää mahdollisimman suuren itsenäisyyden. "Hyvä palvelu näkyy ennen kaikkea siinä, että ihminen saa apua silloin, kun hän sitä tarvitsee", sanoo Sipoon palvelutalosäätiön toimitusjohtaja Veronica Fellman.
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