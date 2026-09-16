Servicehusstiftelsen i Sibbo erbjuder ett hem när livet förändras

Servicehusstiftelsen i Sibbo, som är verksam i Sibbo, erbjuder äldre och funktionshindrade boendealternativ såsom stött serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Stiftelsens fyra enheter finns i Söderkulla och Nickby.

Servicehuset Linda är ett mångsidigt centrum för serviceboende, vård och gemenskap i Söderkulla, där det finns service som stödjer invånarna, såsom barberar-, frisörs-, fysioterapi-, cateringtjänster och juridisk rådgivning.

Servicehuset Elsie erbjuder stött serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg i Nickby. Seniorhuset Sibbo Sofie i Nickby har ägar- och hyreslägenheter för personer över 60 år, och invånarnas samhörighetskänsla stödjer ett självständigt boende.

Stiftelsens utgångspunkt är att hemmet förblir tryggt även när funktionsförmågan förändras. Att beakta invånarnas individualitet och självbestämmande samt samarbete med anhöriga och nära och kära är en del av riktlinjerna inom alla boendeformer.

"Varje invånare ska ha ett tryggt hem, bekanta människor, meningsfulla aktiviteter och en verklig möjlighet att påverka sin egen vardag. God service syns framför allt i att människor blir hörda och får hjälp när de behöver det", säger Fellman.

Förutom vårdtjänster stöds välbefinnandet genom möjligheter till måltider, fritidsaktiviteter, sociokulturell verksamhet och frivilligstöd. Stiftelsen samarbetar också med lokala partners, varav några är grundarsamfund till stiftelsen.

Du kan ansöka om serviceboende i Servicehusstiftelsen i Sibbos även från andra orter. De som söker serviceboende ombeds bifoga intyg om servicebehovet, inkomster och tillgångar till ansökan. Mer information och en ansökningsblankett finns på stiftelsens webbplats.