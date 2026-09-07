Finnoon metroaseman Meritien sisäänkäynnille avautuu uusi kulkureitti 1.10.2026
16.9.2026 14:03:48 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Finnoon Meritien sisäänkäynnillä avautuu uusi kulkuyhteys torstaina 1.10.2026. Sisäänkäynnin viimeistelytyöt sekä Meritien katu-urakan työt jatkuvat syyskuun loppuun saakka, minkä jälkeen metroaseman uusi kulkureitti voidaan ottaa käyttöön.
Finnoossa Meritien rakennusurakan yhteydessä katualue nostettiin lopulliseen korkeuteensa. Finnoon metroaseman Meritien sisäänkäyntirakennuksen toisessa kerroksessa sijaitseva A-sisäänkäynti otetaan käyttöön torstaina 1.10.2026.
Uusi kulkureitti sijaitsee samassa sisäänkäyntirakennuksessa kuin nykyinen alemman kerroksen B-sisäänkäynti. A-sisäänkäynniltä on suora yhteys Meritienaukion ylätasolle ja Meritien bussipysäkeille. Rakennuksen alemmasta kerroksesta pääsee Meritienaukion alatasolle Syvänsalmenkadun suuntaan. Aukion alatasolla sijaitsee pyöräpysäköintialue.
Uusi kulkuyhteys sujuvoittaa matkustajien kulkemista metroon erityisesti Meritien bussipysäkkien suunnasta. Meritien bussipysäkit (Finnoo (M), laiturit 21 ja 22) siirtyvät Hylkeenpyytäjäntien ja Hyljemäenportin risteyksestä metroaseman A-sisäänkäynnin läheisyyteen Meritienaukion ylätasolle. Muutos lyhentää kävelymatkaa bussin ja metroaseman välillä.
Sisäänkäynnillä viimeistelytöitä ennen käyttöönottoa
Ennen metroaseman uuden kulkureitin avaamista Finnoon metroaseman Meritien sisäänkäynnillä on purettu väliaikaisia rakenteita sekä päivitetty opasteita.
– Meritien sisäänkäynnin toinen kulkuyhteys toteutettiin lähes valmiiksi jo metroasemaa rakennettaessa, jotta se voidaan ottaa käyttöön alueen rakentamisen edetessä ja matkustajamäärien kasvaessa, kertoo rakentamisjohtaja Janne Tuoma Länsimetrosta.
Meritien rakennusurakan työt jatkuvat syyskuun loppuun saakka. Lisätietoa Meritien valmistumisesta ja 1.10. klo 17.00 järjestettävistä Meritien avajaisista Espoon kaupungin sivuilta.
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