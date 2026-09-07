Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Finnoon metroaseman Meritien sisäänkäynnille avautuu uusi kulkureitti 1.10.2026

16.9.2026 14:03:48 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

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Finnoon Meritien sisäänkäynnillä avautuu uusi kulkuyhteys torstaina 1.10.2026. Sisäänkäynnin viimeistelytyöt sekä Meritien katu-urakan työt jatkuvat syyskuun loppuun saakka, minkä jälkeen metroaseman uusi kulkureitti voidaan ottaa käyttöön.

Lippuhalli ja uuden A-sisäänkäynnin ovet.
Finnoon aseman uusi A-sisäänkäynti avautuu 1.10. Kuva: Länsimetro.

Finnoossa Meritien rakennusurakan yhteydessä katualue nostettiin lopulliseen korkeuteensa. Finnoon metroaseman Meritien sisäänkäyntirakennuksen toisessa kerroksessa sijaitseva A-sisäänkäynti otetaan käyttöön torstaina 1.10.2026.

Uusi kulkureitti sijaitsee samassa sisäänkäyntirakennuksessa kuin nykyinen alemman kerroksen B-sisäänkäynti. A-sisäänkäynniltä on suora yhteys Meritienaukion ylätasolle ja Meritien bussipysäkeille. Rakennuksen alemmasta kerroksesta pääsee Meritienaukion alatasolle Syvänsalmenkadun suuntaan. Aukion alatasolla sijaitsee pyöräpysäköintialue.

Uusi kulkuyhteys sujuvoittaa matkustajien kulkemista metroon erityisesti Meritien bussipysäkkien suunnasta. Meritien bussipysäkit (Finnoo (M), laiturit 21 ja 22) siirtyvät Hylkeenpyytäjäntien ja Hyljemäenportin risteyksestä metroaseman A-sisäänkäynnin läheisyyteen Meritienaukion ylätasolle. Muutos lyhentää kävelymatkaa bussin ja metroaseman välillä.

Sisäänkäynnillä viimeistelytöitä ennen käyttöönottoa

Ennen metroaseman uuden kulkureitin avaamista Finnoon metroaseman Meritien sisäänkäynnillä on purettu väliaikaisia rakenteita sekä päivitetty opasteita.

– Meritien sisäänkäynnin toinen kulkuyhteys toteutettiin lähes valmiiksi jo metroasemaa rakennettaessa, jotta se voidaan ottaa käyttöön alueen rakentamisen edetessä ja matkustajamäärien kasvaessa, kertoo rakentamisjohtaja Janne Tuoma Länsimetrosta.

Meritien rakennusurakan työt jatkuvat syyskuun loppuun saakka. Lisätietoa Meritien valmistumisesta ja 1.10. klo 17.00 järjestettävistä Meritien avajaisista Espoon kaupungin sivuilta.

Yhteyshenkilöt

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

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Korjaus tiedotteeseen: Hakaniemen asemalla uusitaan eteläiset laituritasolle vievät liukuportaat - kulku metroon 1.10. alkaen vain pohjoisesta sisäänkäynnistä27.8.2026 13:15:12 EEST | Tiedote

Liitteenä olevaan karttakuvaan korjattu tietoja. Hakaniemen metroaseman laituritasolta torin puoleisille ratikka- ja bussipysäkeille vievät pitkät liukuportaat lippuhallin ja laiturin välillä suljetaan 1.10.2026. Käyttöikänsä päässä olevat liukuportaat uusitaan ja uudet liukuportaat otetaan käyttöön ennen kuin Kalasataman metrokatko alkaa. Liukuportaiden uusimisen arvioitu kesto on seitsemän kuukautta.

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