Vaasan museoissa vietetään syksyllä avoimia avajaisia
16.9.2026 11:28:03 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan museot kutsuu yleisön juhlistamaan syksyn uusia näyttelyitä avoimissa avajaisissa. Kuntsin modernin taiteen museossa, Tikanojan taidekodissa ja Pohjanmaan museossa järjestettävät maksuttomat avajaiset tarjoavat mahdollisuuden tutustua uusiin näyttelyihin ensimmäisten joukossa sekä nauttia puheista ja musiikkiesityksistä.
Syksyn ensimmäisenä näyttelynä avataan suomalaisen valokuvataiteen kärkinimiin kuuluvan Marja Pirilän näyttely Camera Obscura. Avoimia avajaisia vietetään Kuntsin modernin taiteen museossa perjantaina 18.9. klo 18–20. Näyttely on esillä 19.9.2026–9.1.2027.
Tikanojan taidekodissa järjestetään perjantaina 9.10. klo 18–20 mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta -näyttelyn avajaiset. Näyttelyssä esitellään Suomen ensimmäisen taiteilijasiirtokunnan keskeisimpiä jäseniä, erityisesti naispuolisia taiteilijoita. Samalla avautuu uudelleen pysyvä näyttely Hiljaiseloa, hehkuvia värejä Tikanojan taidekodin kokoelmista. Näyttelyt ovat avoinna 10.10.2026 alkaen.
Syksyn kolmannet avajaiset järjestetään Pohjanmaan museossa perjantaina 6.11. klo 18–20, jolloin avautuu Fortuna – pelit kulttuurihistoriasta nykytaiteeseen. Näyttely tarkastelee pelaamista ja pelikulttuuria eri näkökulmista. Näyttely on avoinna 7.11.2026–7.3.2027.
Avajaisiin on vapaa pääsy.
Syksyn näyttelyiden avoimet avajaiset:
- Pe 18.9. klo 18–20
Kuntsin modernin taiteen museo
Marja Pirilä – Camera Obscura
- Pe 9.10. klo 18–20
Tikanojan taidekoti
mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta
Hiljaiseloa, hehkuvia värejä
- Pe 6.11. klo 18–20
Pohjanmaan museo
Fortuna – pelit kulttuurihistoriasta nykytaiteeseen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Museotoimenjohtaja Elina Bonelius, Vaasan museot, p. +358404872856, elina.bonelius@vaasa.fi
Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358403537377, maaria.salo@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
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