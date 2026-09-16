Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan museoissa vietetään syksyllä avoimia avajaisia

16.9.2026 11:28:03 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan museot kutsuu yleisön juhlistamaan syksyn uusia näyttelyitä avoimissa avajaisissa. Kuntsin modernin taiteen museossa, Tikanojan taidekodissa ja Pohjanmaan museossa järjestettävät maksuttomat avajaiset tarjoavat mahdollisuuden tutustua uusiin näyttelyihin ensimmäisten joukossa sekä nauttia puheista ja musiikkiesityksistä.

Marja Pirilä: Milavida #13, 2013. Pigmenttivedos.
Marja Pirilä: Milavida #13, 2013. Pigmenttivedos.

Syksyn ensimmäisenä näyttelynä avataan suomalaisen valokuvataiteen kärkinimiin kuuluvan Marja Pirilän näyttely Camera Obscura. Avoimia avajaisia vietetään Kuntsin modernin taiteen museossa perjantaina 18.9. klo 18–20. Näyttely on esillä 19.9.2026–9.1.2027. 

Tikanojan taidekodissa järjestetään perjantaina 9.10. klo 18–20 mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta -näyttelyn avajaiset. Näyttelyssä esitellään Suomen ensimmäisen taiteilijasiirtokunnan keskeisimpiä jäseniä, erityisesti naispuolisia taiteilijoita. Samalla avautuu uudelleen pysyvä näyttely Hiljaiseloa, hehkuvia värejä Tikanojan taidekodin kokoelmista. Näyttelyt ovat avoinna 10.10.2026 alkaen. 

Syksyn kolmannet avajaiset järjestetään Pohjanmaan museossa perjantaina 6.11. klo 18–20, jolloin avautuu Fortuna – pelit kulttuurihistoriasta nykytaiteeseen. Näyttely tarkastelee pelaamista ja pelikulttuuria eri näkökulmista. Näyttely on avoinna 7.11.2026–7.3.2027. 

Avajaisiin on vapaa pääsy. 

Syksyn näyttelyiden avoimet avajaiset:

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasan kaupungin museotvaasan museot

Yhteyshenkilöt

Museotoimenjohtaja Elina Bonelius, Vaasan museot, p. +358404872856, elina.bonelius@vaasa.fi

Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358403537377, maaria.salo@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye