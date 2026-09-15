Kehä III:n ja Turunväylän välinen ramppi suljetaan kolmeksi viikoksi Espoossa 1.10.2026 alkaen
16.9.2026 11:35:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Turunväylällä (vt 1) Espoon Karvasmäessä korjataan tiehen syntynyttä painumaa. Työt aiheuttavat merkittäviä liikennejärjestelyjä ja voivat ruuhkauttaa liikennettä erityisesti vilkkaimpina aikoina. Osana järjestelyjä Kehä III:n ja Turunväylän välinen ramppi suljetaan kolmeksi viikoksi.
Kehä III:n ja Turunväylän välinen ramppi suljetaan
Kehä III:lta Turunväylälle johtava ramppi (ramppi 21106) suljetaan liikenteeltä torstaina 1.10.2026 kello 00.00. Ramppi avataan liikenteelle viimeistään torstaina 22.10.2026 kello 24.00.
Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Muuralansolmun kautta takaisin Kehä III:lle ja edelleen Espoonsolmun liittymään, josta liikenne pääsee Turunväylälle. Kiertotie on opastettu. Kehä III:n nopeusrajoitus alennetaan työmaan kohdalla 50 kilometriin tunnissa.
Turunväylällä tehdään vaiheittaisia kaistajärjestelyjä
Painuman korjaustyöt toteutetaan vaiheittain Turunväylällä.
Työn ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tiealueen levennys myöhempää kaistojen siirtämistä varten. Tämän jälkeen liikenne siirretään väliaikaisille kaistoille, jolloin nykyiset kaistat 1 ja 2 jäävät työalueeksi.
Liikennejärjestelyt hidastavat liikennettä ja voivat aiheuttaa ruuhkaa erityisesti aamu- ja iltapäivän vilkkaimpina liikenneaikoina.
Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan työmaan liikenteenohjausta ja opasteita.
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Yhteyshenkilöt
Rakennuttajakonsultti Matti Hirvonen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
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