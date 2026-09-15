Uudenmaan elinvoimakeskus

Kehä III:n ja Turunväylän välinen ramppi suljetaan kolmeksi viikoksi Espoossa 1.10.2026 alkaen

16.9.2026 11:35:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Turunväylällä (vt 1) Espoon Karvasmäessä korjataan tiehen syntynyttä painumaa. Työt aiheuttavat merkittäviä liikennejärjestelyjä ja voivat ruuhkauttaa liikennettä erityisesti vilkkaimpina aikoina. Osana järjestelyjä Kehä III:n ja Turunväylän välinen ramppi suljetaan kolmeksi viikoksi.

Karttakuva näyttää suljetun rampin sijainnin ja kiertotien reitin Muuralan kautta.
Uudenmaan elinvoimakeskus korjauttaa Turunväylälle (valtatie 1) syntynyttä painumaa Espoon Karvasmäessä.

Kehä III:n ja Turunväylän välinen ramppi suljetaan

Kehä III:lta Turunväylälle johtava ramppi (ramppi 21106) suljetaan liikenteeltä torstaina 1.10.2026 kello 00.00. Ramppi avataan liikenteelle viimeistään torstaina 22.10.2026 kello 24.00.

Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Muuralansolmun kautta takaisin Kehä III:lle ja edelleen Espoonsolmun liittymään, josta liikenne pääsee Turunväylälle. Kiertotie on opastettu. Kehä III:n nopeusrajoitus alennetaan työmaan kohdalla 50 kilometriin tunnissa.

Turunväylällä tehdään vaiheittaisia kaistajärjestelyjä

Painuman korjaustyöt toteutetaan vaiheittain Turunväylällä.

Työn ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tiealueen levennys myöhempää kaistojen siirtämistä varten. Tämän jälkeen liikenne siirretään väliaikaisille kaistoille, jolloin nykyiset kaistat 1 ja 2 jäävät työalueeksi.

Liikennejärjestelyt hidastavat liikennettä ja voivat aiheuttaa ruuhkaa erityisesti aamu- ja iltapäivän vilkkaimpina liikenneaikoina.

Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan työmaan liikenteenohjausta ja opasteita.

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Yhteyshenkilöt

Rakennuttajakonsultti Matti Hirvonen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
+358 40 849 1774, matti.hirvonen@htj.fi

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

Karttakuva näyttää suljetun rampin sijainnin ja kiertotien reitin Muuralan kautta.
Uudenmaan elinvoimakeskus korjauttaa Turunväylälle (valtatie 1) syntynyttä painumaa Espoon Karvasmäessä.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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