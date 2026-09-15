Aluehallitus hyväksyi uuden tasopalkkajärjestelmän ja käsitteli tulevien vuosien investointeja

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 14. syyskuuta muun muassa SOTE-sopimuksen uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönottoa, vuosien 2027–2030 investointisuunnitelmaa, perustietotekniikkapalvelujen hankintaa sekä suun terveydenhuollon palveluverkkoa koskevaa valtuustoaloitetta.

Aluehallitus hyväksyi SOTE-sopimuksen uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton 1. lokakuuta 2026 alkaen. Uusi järjestelmä korvaa nykyisen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän. Tasopalkkajärjestelmässä palkka määräytyy tehtävän edellyttämän osaamisen ja vastuun perusteella.

Samalla aluehallitus valtuutti henkilöstöjohtajan vahvistamaan yhteistoiminnassa neuvotellut paikalliset tasokuvaukset ja tasolisät sekä palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyvät muutokset. Viranhaltijan tai työntekijän varsinainen palkka ei voi laskea tasopalkkajärjestelmään siirtymisen vuoksi. Tasopalkkajärjestelmän käyttöönotosta on kerrottu tarkemmin tässä aiemmassa uutisessa.

Vuosien 2027–2030 investointisuunnitelma etenee aluevaltuustolle

Aluehallitus päätti myös, että se esittää aluevaltuustolle vuosien 2027–2030 täsmennetyn investointisuunnitelman hyväksymistä. Hyvinvointialuekonsernin täsmennetyn investointisuunnitelman kokonaisarvo vuosille 2027–2030 on noin 218 miljoonaa euroa. Suunnitelma on laadittu välttämättömyysperiaatteen mukaisesti, ja siinä on huomioitu muun muassa palveluverkkomuutokset, hyvinvointialueen aiemmilta toimintavuosilta kertyneiden alijäämien kattamisohjelma sekä uuden strategian toimeenpano.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle on myönnetty vuodelle 2027 noin 618,4 miljoonan euron lainanottovaltuus. Täsmennetty investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa myönnetyn lainanottovaltuuden kanssa.

Aluehallitus päätti kokouksessaan myös valita hyvinvointialueen perustietotekniikkapalvelujen toimittajaksi Elisa Oyj:n ja varatoimittajaksi Fujitsu Finland Oy:n. Hankinta sisältää muun muassa käyttäjätuen ja päätelaitteiden elinkaaripalvelut, palvelin- ja käyttöympäristöjen palvelut, käyttöönottoprojektin sekä täydentäviä asiantuntijapalveluja. Hankinnan tavoitteena on muodostaa hyvinvointialueelle hallittu, turvallinen, kustannustehokas ja toimintaa tukeva perustietotekniikkapalvelujen kokonaisuus.

Lopullisen tarjouksen jättivät Elisa Oyj, Fujitsu Finland Oy ja CGI Suomi Oy. Elisa sai tarjousvertailussa korkeimmat kokonaispisteet. Hankinnan laskennallinen arvo neljälle vuodelle on noin 20,5 miljoonaa euroa. Sopimus tullaan tekemään toistaiseksi voimassa olevana.

Ateria- ja laitoshuoltopalvelujen hankintaoikaisuvaatimus hylättiin

Aluehallitus hylkäsi Fodbar Oy:n, Feelia Oy:n ja Barona HoReCa Oy:n muodostaman ryhmittymän hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koski Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalvelujen hankintaa.

Aluehallitus valitsi maaliskuussa 2026 hankinnan palveluntuottajaksi Palmia Oy:n. Päätös tehtiin uuden tarjousvertailun perusteella sen jälkeen, kun markkinaoikeus oli kumonnut joulukuussa 2024 tehdyn alkuperäisen hankintapäätöksen ja edellyttänyt tarjousten vertailemista uudelleen.

Fodbar Oy:n, Feelia Oy:n ja Barona HoReCa Oy:n muodostama ryhmittymä vaati hankintapäätöksen poistamista, hankintamenettelyn keskeyttämistä ja uuden tarjouskilpailun järjestämistä. Oikaisuvaatimuksessa kyseenalaistettiin muun muassa hintavertailu, hankinnan laajuudessa kilpailutuksen aikana tapahtuneet muutokset, tarjouspyynnössä käytetyt ateriamäärät sekä useita tarjousten laadun arviointiin liittyviä menettelyjä.

Hyvinvointialue katsoi, ettei hankintamenettelyssä ollut toimittu oikaisuvaatimuksessa esitetyllä tavalla hankintalain vastaisesti eikä oikaisuvaatimuksessa ollut esitetty perusteita hankintapäätöksen muuttamiselle tai poistamiselle. Tämän vuoksi aluehallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Aluehallitus antoi vastineensa tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Lisäksi aluehallitus hyväksyi maanantai kokouksessaan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen ja päätti toimittaa sen aluevaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta oli pyytänyt aluehallitukselta vastauksia muun muassa henkilöstön onnistumiskeskustelujen toteutumisesta, Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:lle asetettujen tavoitteiden seurannasta, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmästä ja Kanta-velvoitteiden toteuttamisesta sekä ADHD-potilaiden hoidon vastuunjaosta.

Lisäksi aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan hyväksyä osaltaan vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään kiinteän hammashoitolan ja kiireettömään hammashoitoon pääsyn säilyttämistä jokaisessa palvelupisteessä. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, ettei vuonna 2024 tehtyä palveluverkkopäätöstä muuteta valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla ja että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Uudelleen valmistelussa tarkennettiin suun terveydenhuollon palveluverkkopäätöksen toimeenpanon tilannetta. Palveluverkkopäätöksen toimeenpano on jo edennyt muun muassa Hämeenlinnan seudulla, ja siihen liittyviä henkilöstö-, tila-, laite- ja palvelutuotantoratkaisuja on toteutettu tai niiden toteuttaminen on käynnissä. Samalla palvelujen saavutettavuutta tuetaan muun muassa liikkuvilla ja siirrettävillä palveluilla.

Maanantaisessa kokouksessa päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 10–3. Merja Taponen (kesk.) esitti, että aluehallitus esittäisi aluevaltuustolle vuoden 2024 palveluverkkopäätöksen muuttamisen valmistelua suun terveydenhuollon osalta siten, että valmistelun lähtökohtana olisi valtuustoaloitteessa esitetyn tavoitteen toteuttaminen. Muutosesityksessä edellytettiin samalla muutoksen toiminnallisten, taloudellisten, henkilöstö-, tila- ja investointivaikutusten sekä muiden olennaisten vaikutusten arviointia. Muutosesitys hävisi äänestyksessä.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 21. syyskuuta.