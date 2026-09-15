Potilastietojärjestelmän päivitys lauantaina 19.9. voi hidastaa päivystyspotilaiden hoitoa Keski-Suomen hyvinvointialueen päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla

Käyttökatkon aikana ammattilaiset voivat katsella järjestelmästä potilastietoja, mutta uudet potilasasiakirjamerkinnät tehdään käsin paperille. Tämän vuoksi potilaiden hoitoprosessit tulevat olemaan käyttökatkon aikana hitaampia, mikä voi aiheuttaa päivystyksen ja kiirevastaanottojen ruuhkautumista.

Käyttökatkon vuoksi kiirevastaanottojen toiminta on hitaampaa Äänekosken ja Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksissa sekä yhteispäivystyksessä Sairaala Novassa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan käyttökatkosta huolimatta.

Myös Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkoajanvaraus ja osa verkkolomakkeista on poissa käytöstä käyttökatkon aikana ja asiakasmaksulaskutukseen saattaa tulle lyhyitä viiveitä.

— Ennen kuin lähdet kiirevastaanotolle tai päivystykseen, soita maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee hoidontarpeen arvion ja ohjaa sinut tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan tai antaa hoito- ja toimintaohjeita, kertaa palvelujohtaja Afra Prokki päivystyksen ja ensihoidon palvelualueelta.

Hätätilanteissa ja kiireellisissä tilanteissa hoitoon on hakeuduttava välittömästi soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112.

Hätätilanteissa ihminen on hengenvaarassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sydänpysähdys tai tajuttomuus.

Kiireellisissä tilanteissa oireita ovat esimerkiksi uudet halvausoireet, kova rintakipu tai hengitysvaikeus, iso vamma ja luunmurtuma, runsas verenvuoto, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu, tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, korkea kuume (yli 38 °C) alle kolmekuisella lapsella, äkillisesti alkanut vaikeaoireinen allerginen reaktio, lääke- tai muu myrkytys, silmävamma, äkilliset tai voimistuvat psykoosi- ja maniaoireet.