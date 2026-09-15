Potilastietojärjestelmän päivitys lauantaina 19.9. voi hidastaa päivystyspotilaiden hoitoa Keski-Suomen hyvinvointialueen päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla
16.9.2026 12:01:16 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään tehdään lauantaina 19.9. päivitys, joka aiheuttaa järjestelmään arviolta 15 tunnin käyttökatkon. Käyttökatko saattaa myös kestää arvioitua pidempään. Käyttökatko alkaa lauantaiaamuna kello 8.00.
Käyttökatkon aikana ammattilaiset voivat katsella järjestelmästä potilastietoja, mutta uudet potilasasiakirjamerkinnät tehdään käsin paperille. Tämän vuoksi potilaiden hoitoprosessit tulevat olemaan käyttökatkon aikana hitaampia, mikä voi aiheuttaa päivystyksen ja kiirevastaanottojen ruuhkautumista.
Käyttökatkon vuoksi kiirevastaanottojen toiminta on hitaampaa Äänekosken ja Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksissa sekä yhteispäivystyksessä Sairaala Novassa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan käyttökatkosta huolimatta.
Myös Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkoajanvaraus ja osa verkkolomakkeista on poissa käytöstä käyttökatkon aikana ja asiakasmaksulaskutukseen saattaa tulle lyhyitä viiveitä.
— Ennen kuin lähdet kiirevastaanotolle tai päivystykseen, soita maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee hoidontarpeen arvion ja ohjaa sinut tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan tai antaa hoito- ja toimintaohjeita, kertaa palvelujohtaja Afra Prokki päivystyksen ja ensihoidon palvelualueelta.
Hätätilanteissa ja kiireellisissä tilanteissa hoitoon on hakeuduttava välittömästi soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112.
Hätätilanteissa ihminen on hengenvaarassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sydänpysähdys tai tajuttomuus.
Kiireellisissä tilanteissa oireita ovat esimerkiksi uudet halvausoireet, kova rintakipu tai hengitysvaikeus, iso vamma ja luunmurtuma, runsas verenvuoto, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu, tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, korkea kuume (yli 38 °C) alle kolmekuisella lapsella, äkillisesti alkanut vaikeaoireinen allerginen reaktio, lääke- tai muu myrkytys, silmävamma, äkilliset tai voimistuvat psykoosi- ja maniaoireet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Afra Prokki, palvelujohtaja, päivystys ja ensihoito, afra.prokki@hyvaks.fi, p. 014 269 3338
Anne Pihl, palvelujohtaja, avoterveydenhuolto, anne.pihl@hyvaks.fi, p. 014 269 8877
Viestinnän asiantuntija: Marika Laiho, marika.laiho@hyvaks.fi, p. 040 352 3467
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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