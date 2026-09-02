HONOR esitteli elokuvatason kuvausominaisuuksilla varustettua robottipuhelintaan Venetsian elokuvajuhlilla

Globaali teknologiabrändi HONOR esitteli mukana kulkevia, elokuvatason kuvauslaitteitaan 83. kertaa järjestetyillä Venetsian elokuvajuhlilla. Esiin nostettiin muun muassa maailman ensimmäinen robottipuhelin, HONOR Robot Phone. HONOR toimi tapahtumassa kiinankielisten elokuvien kansainvälisen edistämisohjelman virallisena strategisena kuvauskumppanina.

HONOR on kehittänyt uuden robottipuhelimensa yhteistyössä elokuvatekniikan asiantuntijan ARRIn kanssa. Uutuuslaite herätti elokuvajuhlilla laajaa huomiota, sillä sen mekaaninen gimbal-vakautus ja ammattitason kuvausominaisuudet avaavat uusia mahdollisuuksia mobiililaitteilla tapahtuvaan elokuvantekoon.

HONORin ja ARRIn kumppanuus tuo ammattimaisen elokuvanteon kaikkien saataville

Älypuhelimeen on tuotu valikoituja ominaisuuksia ARRIn arvostetusta kuvatieteestä ja ammattilaistason työnkuluista. Tavoitteena on antaa sisällöntuottajille enemmän joustavuutta varsinaisiin kuvauksiin ja säilyttää silti täysi luova hallinta jälkituotannossa. Kun ammattitason ominaisuudet pakataan taskukokoiseen laitteeseen, elokuvallinen sisällöntuotanto on yhä useamman ulottuvilla ilman kompromisseja.

Laitteessa hyödynnetään ARRIn LogC3-profiilia, joka säilyttää kuvan huippuvalojen ja varjojen yksityiskohdat tarkasti jälkituotantoa varten. ARRI Wide Gamut 3 -väriavaruus tarjoaa puolestaan erittäin laajan väriskaalan, ja ARRI Looks -tyylit tuovat kuviin hallittuja elokuvallisia sävyjä. HONOR Robot Phone yhdistää nämä teknologiat yhteen laitteeseen. Tämä mahdollistaa saumattoman työnkulun kuvaustilanteesta aina leikkauspöydälle asti.

Ammattitason kuvausominaisuuksia tuleviin HONOR-laitteisiin

Yli vuosisadan ajan ARRI on ollut mukana muovaamassa elokuvan kieltä aina alan alkupäivistä nykypäivän edistyneimpiin digitaalisiin kamerajärjestelmiin. Yhtiön saavutukset on huomioitu muun muassa 20 Yhdysvaltain elokuva-akatemian tieteellisellä ja teknisellä palkinnolla.

"Tulevaisuudessa ei ole kyse pelkästä pikseleiden määrän kasvattamisesta, vaan hallinnan antamisesta tekijöille. HONOR tuo kumppanuuteen vahvan osaamisensa mobiilikuvaamisesta, prosessointitehosta ja robotiikasta. ARRI puolestaan tarjoaa yli sadan vuoden kokemuksensa kuvatieteestä ja ammattimaisista työnkuluista. Vaikka tulemme eri toimialoilta, meillä on yhteinen tavoite: haluamme laajentaa sitä, mitä sisällöntuottajat voivat saavuttaa mukanaan kantamilla laitteilla", toteaa ARRIn tuotejohtaja David Bermbach.

Yhteistyö kuvastaa yhtiöiden tahtoa luoda uusia luovia mahdollisuuksia ja tuoda ammattimaisen elokuvanteon työkaluja uudelle tekijäsukupolvelle. Kumppanuuden edetessä HONOR ja ARRI jatkavat kuvantamisteknologioiden ja työnkulkujen kehittämistä niin, että työssä hyödynnetään jatkuvasti teknistä testausta sekä aitojen elokuvatuotantojen tarpeita.

HONOR on toistaiseksi esitellyt robottipuhelintaan maailman johtavissa elokuvatapahtumissa, kuten Cannesin, Shanghain ja Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvantekijät ja alan ammattilaiset ovat panneet merkille laitteen teknisen kypsyyden sekä ammattitason ominaisuudet. Alan vastaanotto mobiilielokuvanteon uusia innovaatioita kohtaan on ollut erittäin innostunutta.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

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