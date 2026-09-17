Lapinlahden peruskorjauksen valmistelu jatkuu

Kaupunki valmistelee kiinteistöyhtiön perustamista Lapinlahden tilojen hallinnointiin. Peruskorjauksen valmistelu jatkuu tilojen tulevan käytön tarkemmalla suunnittelulla sekä vuoropuhelulla Lapinlahden nykyisten ja potentiaalisten käyttäjien kanssa.

Lapinlahden sairaalan peruskorjauksen valmistelussa on hahmoteltu julkisuudessakin esillä ollut malli, jossa suurin osa alueen tiloista vuokrattaisiin markkinaehtoisesti yritystoimintaan. Loput tilat vuokrattaisiin mielenterveys-, järjestö-, kulttuuri- ja palvelutoimijoille. Puistoalue säilyisi kaupunkilaisille avoimena, eikä alueelle suunnitella lisärakentamista.

Ratkaisulla pyritään turvaamaan Lapinlahden tilojen peruskorjauksen taloudelliset edellytykset. Sopiva ja pitkäaikainen "ankkurivuokralainen" mahdollistaisi historiallisen rakennuksen korjaamisen taloudellisesti kestävällä tavalla.

Peruskorjausta koskeva päätöksenteko alkaa loppuvuoden aikana. Ensimmäisenä käsittelyyn tulee niin sanottu tarvepäätös. Se on karkean tason linjaus tilojen tulevasta käytöstä ja siitä, miten peruskorjaus suunnitellaan ja toteutetaan. Korjausten tämänhetkinen kustannusarvio on noin 48 miljoonaa euroa.

Tarvepäätöstä käsittelee ensimmäisenä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. Tämän jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Etelä-Helsingissä sijaitseva Lapinlahden entinen sairaalakiinteistö on odottanut peruskorjausta jo pitkään. Vuonna 1841 valmistuneen päärakennuksen edellinen laaja peruskorjaus tehtiin noin sata vuotta sitten. Viimeiset sairaalatoiminnot siirtyivät pois Lapinlahdesta vuonna 2008. Alueen tiloja on tämän jälkeen vuokrattu väliaikaiseen käyttöön, kunnes pysyvästä käytöstä ja peruskorjauksesta päätetään. Alueella toimii nykyisin muun muassa mielenterveys-, kulttuuri- ja hyvinvointialojen toimijoita.

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