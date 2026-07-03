Amos Rexin uusi ryhmänäyttely avaa afrikkalaisia ja afropohjoismaisia näkökulmia maailmasta

Amos Rex kutsuu median edustajat tutustumaan näyttelyyn tiistaina 13.10.2026 klo 10–12. Median edustajat voivat varata haastatteluja taiteilijoiden kanssa ennakkoon sähköpostitse viimeistään 12.10. klo 15.

Näyttely on saanut nimensä Minna Salamin kirjasta Aistien viisaus. Teoksen aloittava tarina kertoo kahdesta tutkimusmatkailijasta, jotka vierailevat samalla vuorella, mutta kertovat näkemästään jälkeenpäin hyvin eri tavoin. Tarina viittaa siihen, kuinka käsityksemme todellisuudesta voi kaventua, jos vain tietynlaiset näkökulmat saavat tilaa – ja toisaalta siihen, mitä voi nousta esiin, kun myös muut tavat ymmärtää ja hahmottaa maailmaa otetaan huomioon.

Näyttelyn taiteilijat tutkivat kaupunkiympäristöjä ja sitä, miten erilaisten maisemien rakenteet vaikuttavat ihmisten välisiin yhteyksiin joko erottamalla tai tuomalla ihmisiä lähemmäs toisiaan. Kysymykset muistista, muuttoliikkeestä ja identiteetistä nousevat esiin afrikkalaisten ja afropohjoismaisten näkökulmien kautta. Äänen ja valon, lasin ja hiekan, tekstiilin ja tuoksujen avulla taiteilijat antavat näille teemoille moniulotteisen ja aistivoimaisen muodon.

“Kuraattoreina meitä kiinnostivat taiteilijoiden moninaiset narratiivit, jotka muuntuvat ja muotoutuvat alinomaa uudelleen heidän liikkuessaan ja työskennellessään useissa eri lokaatioissa. Näyttelyn teokset palautuvatkin, kukin omalla tavallaan, erilaisiin rakennettuihin tiloihin ja maisemiin sekä pohtivat niiden vaikutuksia ihmisiin. Etenkin urbaani maisema, kaupunki eri kerroksineen, toistuu monenlaisissa muodoissa läpi näyttelyn. Myös teokset kerrostuvat toistensa päälle ja lomaan, luoden näyttelytilaan uusia reittejä ja maailmoja orgaanisella ja yllätyksellisellä tavalla, kuin alati kasvava kaupunki konsanaan”, sanovat kuraattorit Katariina Timonen ja Marcia Harvey Isaksson.

Taiteilijoista

Emeka Ogboh on kuljettanut ikonisen keltaisen Danfo-bussin, Lagosissa suositun joukkoliikennevälineen, halki Pohjois-Euroopan, ajaenKööpenhaminan ja Tukholman kautta Amos Rexin näyttelysaliin. Matkan varrella bussiin on tallentunut inhimillisiä kohtaamisia äänien, makujen, tuoksujen ja kosketusten välityksellä.

Sandra Mujingan teos Iho ihoa vasten luo oman maailmansa, jossa näkyvyyden ja näkymättömyyden eri asteet sulautuvat vihreäksi hehkuksi museon suuren kupolin alla. Suomalais-kongolainen Liisa-Irmelen Liwata puolestaan rakentaa teoksessaan Oloseutu mielensisäisen maiseman, jossa hän tarkastelee kansallisuuden merkitystä omasta asemastaan useiden kulttuurien risteyskohdassa.

Näyttelyyn osallistuu viisi Pohjoismaissa toimivaa taiteilijaa, joista kaksi asuu Suomessa. Useimmille mukana olevista taiteilijoista tämä on ensimmäinen kerta, kun heidän taidettaan on esillä Suomessa.

Näyttelyn taiteilijat:

Igshaan Adams | Akinbode Akinbiyi | Loulou Cherinet | Adji Dieye | Jeannette Ehlers | Lungiswa Gqunta | Liisa-Irmelen Liwata | Ibrahim Mahama | Sandra Mujinga | Emeka Ogboh ja Karl Ohiri.

Amos Rex esittelee näyttelyn yhteistyössä Southnordin kanssa, joka on afropohjoismaiseen nykytaiteeseen keskittyvä taiteilijalähtöinenkulttuuritoimija. Afrikkalaisten ja afropohjoismaisten kokemusten kautta tarjotaan uusia tapoja ymmärtää nykyajan globaaleja kysymyksiä ja yhteistä todellisuuttamme. Näyttely on osa Southnord Artfest 2026 -tapahtumaa, jolla on kunnianhimoinen, laajalti ympäri Helsingin muitakin taideinstituutioita levittäytyvä ohjelmisto.

Näyttelyn ovat kuratoineet Katariina Timonen (Amos Rex) ja Marcia Harvey Isaksson (Southnord).

Vuoren toisella puolen – Merkintöjä afrikkalaisista ja afropohjoismaisista näkökulmista, Amos Rex, 14.10.2026–21.3.2027

Lisätietoja Southnord Artfest 2026 -tapahtumasta Southnordin verkkosivuilla.

Tapahtumat

13.10.2026 Keynote-puheenvuoro: Minna Salami

Taiteilijapuheenvuorot: Akinbode Akinbiyi, Loulou Cherinet, Adji Dieye, Jeannette Ehlers, Lungiswa Gqunta, Liisa-Irmelen Liwata, Ibrahim Mahama, Sandra Mujinga, Emeka Ogboh, Karl Ohiri

10.11.2026 Migratory Notes – Helsinki Edition: Emeka Ogboh:n osallistava illallistaideteos

16.12.2026 Hit Different: En Route: Suinnerin, Trabelsin ja Kofun osallistava ääniteos

21.1.2027 Money Cowry: Angela E. Mugishan osallistava performanssi

18.2.2027 Taiteilijakeskustelu: Theresa Traore Dahlberg, Ima Iduozee ja Karl Ohiri, sekä videoteosten katselmus

21.3.2027 Let's Play: Good Hair Dayn järjestämä yhteisöllisyyttä juhlistava tapahtuma