Finnveran Mauri Kotamäki: Talous on kääntynyt, mutta käänne ei näy vielä kaikissa yrityksissä – nollakorkoja ei kannattaisi odotella
17.9.2026 07:50:00 EEST | Finnvera Oyj | Tiedote
Suomen talouden näkymät ovat kirkastuneet, ja vienti vetää pk-yrityksiä kasvuun. Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Finnveran tuore syksyn Pk-yritysbarometri kertoo kuitenkin yrityskentän jakautumisesta: osa yrityksistä investoi ja kasvaa, osa taas kamppailee heikon kysynnän sekä rahoituksen saatavuuden kanssa. Myös rahoituksen hintaa pidetään korkeana, vaikka nollakorkojen aikaa ei kannattaisi odotella, toteaa Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.
Makrotalouden mittarit osoittavat aiempaa myönteisempään suuntaan. Tuotanto, vienti, tilauskirjat ja investoinnit ovat vahvistumassa, ja sekä kuluttajien että yrittäjien odotukset ovat kohentuneet. Optimistisimpia ovat keskisuuret yritykset, teollisuusyritykset ja voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset.
– Talouden käänne on tapahtunut, mutta se ei näy vielä samalla voimalla kaikissa yrityksissä. Etujoukko on jo liikkeellä, mutta osa yrityksistä vasta käynnistelee kasvua. Investointiodotukset ovat tässä tärkeä mittari, sillä tämän päivän investoinnit rakentavat huomisen kasvua, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.
Investointiodotusten vahvistuessa myös Finnvera on varautunut vastaamaan kasvavaan rahoitustarpeeseen miljardin euron investointiohjelmalla, joka tukee kaiken kokoisia hankkeita suomalaisyritysten kasvun vauhdittamiseksi.
– Näin pyritään varmistamaan, että kannattavat investointihankkeet eivät jää rahoituksen puutteen vuoksi toteutumatta.
Vienti näyttää kasvun suunnan
Kasvua löytyy tällä hetkellä erityisesti Suomen rajojen ulkopuolelta. Tavaravienti ja teollisuus ovat päässeet kehitykseen vahvimmin kiinni, ja vientiyritysten odotukset ovat myönteisiä. Viennin vahvistuminen kertoo myös suomalaisyritysten kilpailukyvystä. Vaikka työmarkkinoiden kehitys on ollut yhä vaisua, vientikysynnän kasvu leviää vähitellen muualle talouteen alihankintojen, investointien ja kulutuksen kautta.
– Vienti näyttää nyt suuntaa koko taloudelle. Kasvu näkyy jo vientivetoisissa teollisuusyrityksissä, ja vähitellen vaikutukset ulottuvat laajemmin yrityskenttään ja sitä kautta myös kotitalouksiin työllisyyden ja kulutuksen kautta, Kotamäki sanoo.
Yritysten varovaisuus näkyy rahoituksen kysynnässä – laina mielletään usein kalliiksi
Myönteisestä suhdannekäänteestä huolimatta lainaa ottavien yritysten osuus jatkaa laskuaan. Laskun taustalla voi vaikuttaa yritysten varovaisuus, epävarmat kysyntänäkymät sekä kokemus rahoituksen korkeasta hinnasta. Yritykset nimeävätkin hinnan edelleen merkittäväksi rahoituksen esteeksi, vaikka korkotaso ei ole historiallisesti erityisen korkea.
– Rahoitus on kasvun työkalu, mutta yritykset suhtautuvat siihen edelleen hyvin varovaisesti. Nollakorkojen paluuta ei kuitenkaan ole syytä odotella, eikä se olisi toivottavaakaan, sillä nollakorot olisivat todennäköisesti merkki nykyistä heikommasta taloustilanteesta. Olennaisempaa on, että yritykset uskaltaisivat tarttua avautuviin kasvumahdollisuuksiin ajoissa, Kotamäki toteaa.
Pienimmät ja nuorimmat yritykset tarvitsevat täydentävää rahoitusta
Vaikka talouden näkymät ovat parantuneet, pienillä ja nuorilla yrityksillä on edelleen muita enemmän haasteita rahoituksen saannissa. Vakuuksien puute ja lyhyt toimintahistoria voivat vaikeuttaa markkinaehtoisen rahoituksen saamista. Kotamäen mukaan Finnveran mikroyrityslaina on yksi keino vastata erityisesti pienimpien ja nuorimpien yritysten rahoitushaasteisiin.
– Mitä pienemmästä tai nuoremmasta yrityksestä on kyse, sitä tärkeämpi julkisen rahoittajan täydentävä rooli on. Finnveran tehtävänä on jakaa riskiä pankkien kanssa ja auttaa rahoituskelpoisia kasvuhankkeita toteutumaan silloin, kun markkinaehtoinen rahoitus ei yksin riitä. Finnveran pienyrityksille suunnatulla mikroyrityslainalla pyritään täydentämään rahoitusmarkkinoita, ja digitaalisten ratkaisujen ansiosta takauspäätösten käsittelyä voidaan jatkossa sujuvoittaa entisestään. Näin halutaan varmistaa, että myös pienimmillä yrityksillä on mahdollisuus käynnistää investointeja ja kasvuhankkeita.
Lisätiedot:
Mauri Kotamäki, pääekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2878
Pk-yritysbarometri 2/2026 julkaistiin 16.9.2026.
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Yhteyshenkilöt
Mauri Kotamäki, pääekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2878
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Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
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