Järjestöt voivat nyt esittää ideoitaan Pohteen valtionavustushankkeeseen
16.9.2026 13:38:29 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohde valmistelee hakemusta sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksesta, jolla tuetaan alueellista sosiaali- ja terveysjärjestötoimintaa ja järjestöjen tekemää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2027-2030.
Pohde kokoaa alueen järjestöiltä hanke-ehdotuksia ja arvioi, mitkä järjestöjen tarjoamista ehdotuksista sopivat alueiden tarpeisiin, ja hakee sen jälkeen valtionavustusta toiminnalle. Järjestöt toimivat hankkeessa osatoteuttajina.
Pohteen tulee hakea vuoden 2027 valtionavustusta 26.10.2026 mennessä. Hankkeen osatoteuttajiksi vuonna 2027 haluavat järjestöt voivat ehdottaa hankeideoitaan Pohteelle 16.9.2026 klo 8.00 ja 28.9.2026 klo 8.00 välisenä aikana.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan päättämät valtionavustushankkeen painopisteet ovat
- ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen
- nuorten mielenterveyden tukeminen, varhainen tuki ja yhteisöihin kiinnittymisen tukeminen
- lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki
- työikäisten arjenhallinnan, taloudellisen hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn tuki.
Painopisteisiin voidaan sisällyttää myös harvoin kuultujen ryhmien yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja digiosallisuutta edistävää toimintaa.
Lautakunta valitsee hankkeeseen mukaan otettavat järjestöt 14. lokakuuta pääsääntöisesti seuraavien kriteerien pohjalta:
- Kyseessä on sosiaali- ja terveysalan järjestö.
- Järjestö on toteuttanut suoraan omalle organisaatiolle myönnetyllä STEA-avustuksella (ei jäsenjärjestöavustuksella) toimintaa 2020-luvulla.
- Järjestöllä on vankka kokemus ilmiöstä ja kohderyhmästä, johon hankeidea kohdistuu.
- Järjestöllä on (esim. sääntöjensä perusteella) mahdollisuus toimia tarvittaessa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.
- Järjestön edustajan tulee osallistua jonkin Pohteen toimialueen järjestöverkoston toimintaan.
- Osalla hankekokonaisuuden osatoteuttajista tulee olla mahdollisuus jatkaa toimintoja pääosin vapaaehtoisvoimin hankkeen jälkeen.
- Järjestöllä on osaamista jostain seuraavista osa-alueista sekä halua ja kykyä toimia tiiviissä yhteistyössä koko hankekokonaisuuden kanssa osa-alueen yhteiskehittämiseksi. Valittujen järjestöjen osaaminen kattaa kaikki listassa mainitut osa-alueet:
- Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö
- Kunnissa toimivien paikallisyhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö
- Etsivä ja löytävä työ
- Vapaaehtoistoiminnan prosessit
- Seuranta ja arviointi
- Hankekokonaisuuden koordinaatio (mm. hankkeen sisäiset rakenteet ja raportointi).
- Järjestön hankeidea vastaa johonkin painopisteistä ja valitut suunnitelmat muodostavat yhdessä eheän ja alueellisesti kattavan hankekokonaisuuden.
Esittäessään hankeidean järjestö sitoutuu tullessaan valituksi
- osallistumaan osatoteuttajien yhteiseen etäpalaveriin 14.10. klo 14–15.30
- osallistumaan Pohteen hankehakemuksen valmisteluun 14.-19.10.2026
- toimimaan hankekokonaisuudessa osatoteuttajana vuonna 2027, jos sosiaali- ja terveysministeriö myöntää haetun rahoituksen.
Tutustu valtionavustushankkeen valmistelumateriaaleihin Pohteen verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Helena LiimatainenJärjestötyön koordinaattoriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
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