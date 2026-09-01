Tiesitkö: aivotärähdys on aina aivovamma!
16.9.2026 13:57:32 EEST | Aivovammaliitto ry | Tiedote
Aivotärähdykset ovat melko yleisiä pään vammoja, mutta silti moni ei tiedä, että aivotärähdys on aina lievä aivovamma.
Aivotärähdykset ovat melko yleisiä pään vammoja, mutta silti moni ei tiedä, että aivotärähdys on aina lievä aivovamma. Kansainvälinen aivotärähdystietoisuuspäivä on 19. syyskuuta, ja sitä vietetään vuosittain aina syyskuun kolmantena perjantaina. Päivän tavoitteena on lisätä monipuolisesti tietoisuutta aivotärähdyksistä.
Aivovammaliitto järjestää 18.9.2026 klo 10–11 kaikille avoimen ja maksuttoman ”Perustietoa urheiluun liittyvistä aivotärähdyksistä” -webinaarin. Luennoitsijana toimii tohtorikoulutettava Sanni Vesterinen
Osallistumislinkki
Kokoustunnus: 371 010 421 522 971
Tunnuskoodi: sS6XY9Kv
Ylivoimainen enemmistö, yli 90 prosenttia kaikista aivovammoista, on lieviä, ja niistä suurin osa on aivotärähdyksiä (commotio cerebri). Valtaosa aivotärähdyksen tai sitä vakavamman lievän aivovamman saaneista toipuu oireettomaksi viikkojen tai kuukausien kuluessa. Kuitenkin arviolta noin 15 prosentille jää pitkäaikaisia tai jopa pysyviä oireita.
Lievään aivovammaan liittyy kotimaisen hoitosuosituksen mukaan korkeintaan puolen tunnin tajuttomuus, enintään vuorokauden mittainen muistiaukko ja korkeintaan vähäinen kuvantamislöydös magneetti- tai tietokonetomografiassa.
Tukea pitkittyneisiin aivotärähdysoireisiin
Aivotärähdykseen voi liittyä monenlaisia oireita, kuten päänsärkyä, pahoinvointia, valo- tai ääniherkkyyttä, huimausta, uupumusta ja keskittymisvaikeuksia.
Jos oireet pitkittyvät, on tärkeää hakea tukea ja ohjausta ammattilaisilta. Kannattaa myös hyödyntää Aivovammaliiton ja paikallisten aivovammayhdistysten tarjoamaa tietoa ja tukea.
Päähän kohdistuneen iskun jälkeisiä vaaran merkkejä, jotka vaativat välitöntä ammattilaisen arviointia:
• Ei reagoi herätettäessä
• Lisääntyvä uneliaisuus
• Sekavuus, lisääntyvä muistamattomuus, levottomuus
• Tajunnanmenetys tai kouristuskohtaus
• Lisääntyvä ja koveneva päänsärky
• Oksentelu
• Tasapainohäiriö, kävelyvaikeus
• Voimakas huimaus
• Epäselvä puhe
• Suupielen roikkuminen tai kasvojen ilmeiden muutos
• Käsien ja/tai jalkojen voimanheikkous sekä tunnottomuus
• Toisen tai molempien silmien näköhäiriö, kaksoiskuvat
• Silmän mustuaisten kokoero
Haastattelupyynnöt Pia Kilpeläisen kautta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KilpeläinenAivovammaliiton viestintä: viestintävastaava, päätoimittajaPuh:050 306 7916pia.kilpelainen@aivovammaliitto.fi
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Aivovammaliitto ry
Aivovammaliitto ry on valtakunnallinen vammais- ja potilasjärjestö. Tehtävänämme on tukea aivovamman, aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai muun aivovaurion saaneita ihmisiä sekä heidän läheisiään matkalla kohti sujuvaa ja yhdenvertaista arkea.
Kenenkään ei tarvitse jäädä aivovaurion kanssa yksin. Liittomme ja sen paikallisyhdistykset järjestävät monipuolista kohtaavaa toimintaa ympäri Suomea.
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