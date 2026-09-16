Järjestöavustusten haku vuodelle 2027 avoinna 6.10.2026 asti

16.9.2026 14:32:12 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2027 on avoinna 15.9.–6.10.2026 klo 15.45. Avustuksia voivat hakea yleishyödylliset rekisteröidyt järjestöt toimintaan, joka edistää länsiuusimaalaisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta.

Syksyn haussa järjestöt voivat hakea yleistä toimintatukea tai kumppanuusavustusta. Kehittämisavustuksen erillishaku avataan alkuvuodesta 2027. 

Yleistä toimintatukea myönnetään erityisesti vapaaehtoistoimintaan sekä paikalliseen yhteisölliseen ja kohtaavaan toimintaan. Järjestöt voivat hakea tukea myös yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. 

Kumppanuusavustuksella tuetaan toimintaa, joka täydentää hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa ja edistää hyvinvointialueen strategian ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteita. Kumppanuusavustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Haku päättyy 6.10. klo 15.45 

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 6.10.2026 klo 15.45. Lisätietojen määräaika on 13.10.2026 klo 15.45. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan on määrä päättää vuoden 2027 avustusten myöntämisestä 17.11.2026 kokouksessaan. 

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuejärjestöyhteistyöjärjestöavustus

Linkit

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

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