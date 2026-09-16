Järjestöavustusten haku vuodelle 2027 avoinna 6.10.2026 asti

Syksyn haussa järjestöt voivat hakea yleistä toimintatukea tai kumppanuusavustusta. Kehittämisavustuksen erillishaku avataan alkuvuodesta 2027.

Yleistä toimintatukea myönnetään erityisesti vapaaehtoistoimintaan sekä paikalliseen yhteisölliseen ja kohtaavaan toimintaan. Järjestöt voivat hakea tukea myös yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti.

Kumppanuusavustuksella tuetaan toimintaa, joka täydentää hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa ja edistää hyvinvointialueen strategian ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteita. Kumppanuusavustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Haku päättyy 6.10. klo 15.45

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 6.10.2026 klo 15.45. Lisätietojen määräaika on 13.10.2026 klo 15.45. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan on määrä päättää vuoden 2027 avustusten myöntämisestä 17.11.2026 kokouksessaan.