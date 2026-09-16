Järjestöavustusten haku vuodelle 2027 avoinna 6.10.2026 asti
16.9.2026 14:32:12 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2027 on avoinna 15.9.–6.10.2026 klo 15.45. Avustuksia voivat hakea yleishyödylliset rekisteröidyt järjestöt toimintaan, joka edistää länsiuusimaalaisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta.
Syksyn haussa järjestöt voivat hakea yleistä toimintatukea tai kumppanuusavustusta. Kehittämisavustuksen erillishaku avataan alkuvuodesta 2027.
Yleistä toimintatukea myönnetään erityisesti vapaaehtoistoimintaan sekä paikalliseen yhteisölliseen ja kohtaavaan toimintaan. Järjestöt voivat hakea tukea myös yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti.
Kumppanuusavustuksella tuetaan toimintaa, joka täydentää hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa ja edistää hyvinvointialueen strategian ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteita. Kumppanuusavustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Haku päättyy 6.10. klo 15.45
Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 6.10.2026 klo 15.45. Lisätietojen määräaika on 13.10.2026 klo 15.45. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan on määrä päättää vuoden 2027 avustusten myöntämisestä 17.11.2026 kokouksessaan.
Avainsanat
Linkit
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Ansökningstiden för organisationsunderstöd 2027 pågår till 6.10.202616.9.2026 14:36:09 EEST | Tiedote
Ansökningstiden för Västra Nylands välfärdsområdes organisationsunderstöd för 2027 är 15.9–6.10.2026 fram till kl. 15.45. Understöd kan sökas av allmännyttiga registrerade organisationer för verksamhet som främjar västnylänningarnas välfärd, hälsa, trygghet och delaktighet.
Mustakari-Ilovuori blir direktör för serviceområdet för gemensamma social- och hälsovårdstjänster24.8.2026 18:11:38 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen valde enhälligt Anu Mustakari-Ilovuori, specialistläkare, eMBA till tjänsten som direktör för serviceområdet för gemensamma social- och hälsovårdstjänster i Västra Nylands välfärdsområde. Mustakari-Ilovuori har varit tf serviceområdesdirektör vid välfärdsområdet.
Yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajaksi Mustakari-Ilovuori24.8.2026 17:57:20 EEST | Tiedote
Aluehallitus valitsi yksimielisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan virkaan Anu Mustakari-Ilovuoren, erikoislääkäri, eMBA. Mustakari-Ilovuori on toiminut hyvinvointialueella vt. palvelualuejohtajana.
Västra Nylands välfärdsområde förnyar dokumentationsarbetet med hjälp av AI24.8.2026 10:06:41 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde vill vara en föregångare när det gäller att utnyttja tekniska lösningar i yrkespersonernas arbete inom social- och hälsovården. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan det dagliga arbetet underlättas och återkommande rutinuppgifter automatiseras.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue uudistaa kirjaamista tekoälyn avulla24.8.2026 10:03:42 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa olla edelläkävijä teknologisten ratkaisujen hyödyntämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä. Tekoälyn avulla pystytään tukemaan arjen työtä ja automatisoimaan toistuvia taustatöitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme