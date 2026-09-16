Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Lausuntokierros sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta vuosille 2027–2030 alkaa

16.9.2026 15:07:55 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-​Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat nyt antaa palautetta Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksesta. Lausuntokierros kestää 8.10.2026 kello 14 saakka. Suunnitelmasta voi antaa nimettömän palautteen tai virallisen lausunnon Pohteen verkkosivujen kautta.

kuvituskuva

Järjestämissuunnitelman luonnos sisältää Pohteen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin. Suunnitelmaluonnos sisältää myös talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. 

Palautetta ja lausunnon voi antaa Pohteen verkkosivujen kautta 

Lausuntokierroksen aikana asukkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat kertoa näkemyksensä järjestämissuunnitelman luonnoksesta. Palautetta ja lausuntoja hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä. 

Luonnoksesta voi antaa palautetta tai virallisen lausunnon. Palautetta voi antaa nimettömänä. Lausunnon voi antaa yksittäinen kansalainen, järjestö, yritys, viranomainen tai muu taho. Palaute- ja lausuntoaika alkaa 16.9. ja se päättyy 8.10. kello 14. 

Tarkemmat ohjeet ja mahdollisuus palautteen ja lausunnon antamiseen löytyvät Pohteen verkkosivuilta: Sosiaali-​ ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma

Avoin tilaisuus suunnitelmaluonnoksesta 17.9. kello 17 

Pohde järjestää torstaina 17.9. kello 17 avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä palaute-​​ ja lausuntokierroksesta. 

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukkaat, sidosryhmät ja median edustajat. 

Lisätietoa ja osallistumislinkki tilaisuuteen: Avoin tilaisuus sosiaali-​​ ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksesta 17.9. 

Suunnitelmaluonnosta on valmisteltu kuluvan vuoden aikana 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnosta on valmisteltu kuluvan vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan asukkaat, Pohteen henkilöstö ja luottamushenkilöt sekä alueen järjestöt, kunnat, seurakunnat, yritykset ja oppilaitokset ovat voineet osallistua suunnitelman valmisteluun muun muassa Pohteen järjestämissä tilaisuuksissa keväällä 2026. Suunnitelmaa on käsitelty myös Pohteen eri toimielimissä ja muissa yhteistyöfoorumeissa. 

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on aluevaltuuston päätöksenteossa 16.11.2026. 

Lisätietoa suunnitelmaan liittyvästä päätöksenteosta:  

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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