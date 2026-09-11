Sote-palveluihin suunnitellut muutokset edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstön kanssa

Hyvinvointialueen palvelujärjestelmää on jo uudistettu monin eri tavoin, ja muutosten tarve jatkuu. Tarvetta muun muassa palveluverkon muutoksille syntyy palvelujen kysynnän, vuokrasopimusten päättymisen ja turvallisuussyiden vuoksi. Hyvinvointialue varautuu alustavasti myös vuoden 2027 aikana toimeenpantaviin lainsäädäntömuutoksiin. Tältä osin tilanne täsmentyy lainsäädäntötyön edetessä.

Torstaina 17.9. ylimääräiseen kokoukseen kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueella ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, sairaalapalveluissa ja avopalveluissa aloitettaisiin tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut

Hyvinvointialueen tavoitteena ei ole tässä vaiheessa vähentää henkilöstöä. Toiminnan uudelleenorganisoinnit voivat kuitenkin vaikuttaa henkilöstön sijoittumiseen.

Muutokset edistävät myös ensi vuoden talousarvion toteuttamista.

-Muutoksilla tavoitellaan ensisijaisesti palvelujen sujuvuutta, toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä ja henkilöstöresurssien kohdentamista muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Pirkanmaalla ei ole tarvetta tällä hetkellä koko henkilöstön tuotannollistaloudellisille yhteistoimintaneuvotteluille, mutta isolla hyvinvointialueella on aina tarvetta erilaisille muutoksille ja uudistuksille. Näissä neuvotteluissa on koottu yhteen useita tarpeita, toteaa hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.

Kaikki henkilöstöön vaikuttavat olennaiset muutokset käsitellään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Palvelussuhteen jatkoa tarjotaan vakituiselle henkilöstölle

Neuvotteluissa ei esitetä euromääräisiä säästötavoitteita tai vakituisen henkilöstön vähennystavoitteita. Määräaikaisen henkilöstön tarvetta tullaan tarkastelemaan. Neuvotteluissa käsiteltävät muutokset voivat vaikuttaa enintään 620 henkilön palvelussuhteen ehtoihin. Neuvottelujen kohteena on avopalveluissa arviolta 10, sairaalapalveluiden palvelulinjalla arviolta 450 ja ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjalla arviolta 160 henkilöä.

Neuvottelujen kohteena on myös toimintoja, joissa on kyse esimerkiksi vuokrasopimuksen päättymisestä tai asiakasmäärän oleellisesta vähenemisestä, mikä voi johtaa yksikkökohtaiseen henkilöstötarpeen pienenemiseen. Työnantajan arvion mukaan tämä voi olla enintään 40 henkilöä. Kaikille neuvottelujen kohteena oleville vakituisille henkilöille tarjotaan korvaavaa työtä hyvinvointialueen palveluksessa. Jos työntekijä kieltäytyy palvelussuhteen uusista ehdoista, voivat neuvottelut johtaa irtisanomisiin.

Esitystä neuvottelujen käynnistämisestä käsitellään aluehallituksen ylimääräisessä kokouksessa 17.9.2026. Yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus aloittaa aikaisintaan 25.9.2026 ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Teknisten syiden vuoksi aluehallituksen kokoukset 17.9. ja 21.9. muodostavat yhden kokouksen, josta torstaina käsitellään vain yt-asia.



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