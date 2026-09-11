Sote-palveluihin suunnitellut muutokset edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstön kanssa
16.9.2026 16:16:10 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa valmistellaan ensi vuodelle muutoksia, jotka perustuvat muun muassa palveluverkkosuunnitelmiin ja voivat vaikuttaa esimerkiksi henkilöstön tehtävänkuviin ja työntekopaikkoihin. Aluehallitukselle esitetään sen vuoksi 17.9. yhteistoimintaneuvotteluja, joilla ei kuitenkaan ole henkilöstön vähennystavoitteita koko hyvinvointialueen tasolla. Neuvotteluihin on koottu yhteen useita toiminnallisia muutostarpeita.
Hyvinvointialueen palvelujärjestelmää on jo uudistettu monin eri tavoin, ja muutosten tarve jatkuu. Tarvetta muun muassa palveluverkon muutoksille syntyy palvelujen kysynnän, vuokrasopimusten päättymisen ja turvallisuussyiden vuoksi. Hyvinvointialue varautuu alustavasti myös vuoden 2027 aikana toimeenpantaviin lainsäädäntömuutoksiin. Tältä osin tilanne täsmentyy lainsäädäntötyön edetessä.
Torstaina 17.9. ylimääräiseen kokoukseen kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueella ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, sairaalapalveluissa ja avopalveluissa aloitettaisiin tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut
Hyvinvointialueen tavoitteena ei ole tässä vaiheessa vähentää henkilöstöä. Toiminnan uudelleenorganisoinnit voivat kuitenkin vaikuttaa henkilöstön sijoittumiseen.
Muutokset edistävät myös ensi vuoden talousarvion toteuttamista.
-Muutoksilla tavoitellaan ensisijaisesti palvelujen sujuvuutta, toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä ja henkilöstöresurssien kohdentamista muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Pirkanmaalla ei ole tarvetta tällä hetkellä koko henkilöstön tuotannollistaloudellisille yhteistoimintaneuvotteluille, mutta isolla hyvinvointialueella on aina tarvetta erilaisille muutoksille ja uudistuksille. Näissä neuvotteluissa on koottu yhteen useita tarpeita, toteaa hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.
Kaikki henkilöstöön vaikuttavat olennaiset muutokset käsitellään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
Palvelussuhteen jatkoa tarjotaan vakituiselle henkilöstölle
Neuvotteluissa ei esitetä euromääräisiä säästötavoitteita tai vakituisen henkilöstön vähennystavoitteita. Määräaikaisen henkilöstön tarvetta tullaan tarkastelemaan. Neuvotteluissa käsiteltävät muutokset voivat vaikuttaa enintään 620 henkilön palvelussuhteen ehtoihin. Neuvottelujen kohteena on avopalveluissa arviolta 10, sairaalapalveluiden palvelulinjalla arviolta 450 ja ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjalla arviolta 160 henkilöä.
Neuvottelujen kohteena on myös toimintoja, joissa on kyse esimerkiksi vuokrasopimuksen päättymisestä tai asiakasmäärän oleellisesta vähenemisestä, mikä voi johtaa yksikkökohtaiseen henkilöstötarpeen pienenemiseen. Työnantajan arvion mukaan tämä voi olla enintään 40 henkilöä. Kaikille neuvottelujen kohteena oleville vakituisille henkilöille tarjotaan korvaavaa työtä hyvinvointialueen palveluksessa. Jos työntekijä kieltäytyy palvelussuhteen uusista ehdoista, voivat neuvottelut johtaa irtisanomisiin.
Esitystä neuvottelujen käynnistämisestä käsitellään aluehallituksen ylimääräisessä kokouksessa 17.9.2026. Yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus aloittaa aikaisintaan 25.9.2026 ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa.
Teknisten syiden vuoksi aluehallituksen kokoukset 17.9. ja 21.9. muodostavat yhden kokouksen, josta torstaina käsitellään vain yt-asia.
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Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kuosmanen TaruSosiaali- ja terveysjohtajaPuh:040 704 7337taru.kuosmanen@pirha.fi
Tuimala AijaHR-johtajaPuh:040 8696494aija.tuimala@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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