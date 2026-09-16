Ansökningstiden för organisationsunderstöd 2027 pågår till 6.10.2026

I höstens ansökningsrunda kan organisationer ansöka om allmänt verksamhetsstöd eller partnerskapsunderstöd. En separat ansökningsrunda för utvecklingsunderstöd öppnas i början av 2027.

Allmänt verksamhetsstöd beviljas särskilt för frivilligverksamhet samt lokal, samhällelig och uppsökande verksamhet. Organisationerna kan ansöka om stöd även tillsammans och bedriva verksamheten solidariskt.

Med hjälp av partnerskapsunderstöd stöds verksamhet som kompletterar välfärdsområdets egen serviceproduktion och som främjar målen i välfärdsområdets strategi och regionala välfärdsplan. Partnerskapsunderstöd kan beviljas beroende på prövning för två år i taget.

Ansökningstiden går ut den 6 oktober kl. 15.45

Ansökningarna ska lämnas in senast tisdagen den 6 oktober 2026 kl. 15.45. Tidsfristen för tilläggsuppgifter är den 13 oktober 2026 kl. 15.45. Ansökningar som kommer in efter tidsfristen behandlas inte.

Framtids- och utvecklingsnämnden har för avsikt att fatta beslut om beviljandet av understöd för 2027 vid sitt sammanträde den 17 november 2026.