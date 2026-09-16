Pohde tarjoaa perheasioiden sovittelua nyt koko Pohjois-Pohjanmaalla
17.9.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on tarjonnut perheasioiden sovittelua etäyhteyksin koko Pohjois-Pohjanmaalla kesästä 2026 lähtien. Sovittelutapaamiseen voi osallistua paikan päällä Haapajärvellä, Nivalassa, Ylivieskassa ja Oulussa.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on tarjonnut perheasioiden sovittelua etäyhteyksin koko Pohjois-Pohjanmaalla kesästä 2026 lähtien. Vanhemmat voivat osallistua sovittelutapaamiseen paikan päällä Ylivieskassa, Nivalassa, Haapajärvellä, Oulussa ja Kiimingissä.
– Aiemmin perheasioiden sovitteluja tehtiin osana kasvatus- ja perheneuvontaa ja Pohteella työskenteli perheasioiden sovittelijoita ainoastaan Kempeleessä, Nivalassa, Oulussa ja Ylivieskassa. Kesäkuussa teimme organisaatiomuutoksia, minkä myötä pystyimme kehittämään perheasioiden sovittelua aiempaa saavutettavammaksi palveluksi, kertoo vastuuyksikköpäällikkö Maria Lind.
Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on turvata lapsen asema vanhempien erotessa. Tavoitteena on, että vanhemmuus voi jatkua parisuhteen päättymisestä huolimatta.
Etätapaamiset parantavat palvelun saavutettavuutta
Pohde tarjoaa perheasioiden sovittelua etäyhteyksin, jotta kaikilla Pohjois-Pohjanmaan lapsiperheillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus saada kyseistä palvelua asuinpaikasta riippumatta.
– Aiemmin pitkät välimatkat haittasivat sovittelutapaamisiin osallistumista. Nyt voimme sujuvasti tarjota perheasioiden sovittelua myös siinä tapauksessa, että toinen vanhemmista asuu Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolella, kertoo vastuuyksikköpäällikkö Lind.
Palvelujen saavutettavuuden parantaminen on yksi Pohteen strategisista tavoitteista.
Ota yhteyttä, jos tarvitset apua parisuhteen päättyessä
Jos olet eroamassa tai eronnut lapsesi toisesta vanhemmasta, keskustele hänen kanssaan, miten voitte huolehtia lapsesta ja tavata häntä lapsen edun mukaisesti. Keskustele myös lapsen kanssa hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden, ja ota hänen mielipiteensä huomioon.
Jos sinun ja lapsen toisen vanhemman on vaikea sopia lasta koskevista asioista, soita lapsiperheiden puhelinpalveluun. Lapsiperheiden puhelinpalvelun numero on 08 669 8000. Se on avoinna
- maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 8–15 sekä
- keskiviikkona ja perjantaina kello 8–14.
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Yhteyshenkilöt
Maria LindVastuuyksikköpäällikköPerheoikeudelliset palvelutPuh:0447034767maria.lind@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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