Pohde tarjoaa perheasioiden sovittelua nyt koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on tarjonnut perheasioiden sovittelua etäyhteyksin koko Pohjois-Pohjanmaalla kesästä 2026 lähtien. Vanhemmat voivat osallistua sovittelutapaamiseen paikan päällä Ylivieskassa, Nivalassa, Haapajärvellä, Oulussa ja Kiimingissä.

– Aiemmin perheasioiden sovitteluja tehtiin osana kasvatus- ja perheneuvontaa ja Pohteella työskenteli perheasioiden sovittelijoita ainoastaan Kempeleessä, Nivalassa, Oulussa ja Ylivieskassa. Kesäkuussa teimme organisaatiomuutoksia, minkä myötä pystyimme kehittämään perheasioiden sovittelua aiempaa saavutettavammaksi palveluksi, kertoo vastuuyksikköpäällikkö Maria Lind.

Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on turvata lapsen asema vanhempien erotessa. Tavoitteena on, että vanhemmuus voi jatkua parisuhteen päättymisestä huolimatta.

Etätapaamiset parantavat palvelun saavutettavuutta

Pohde tarjoaa perheasioiden sovittelua etäyhteyksin, jotta kaikilla Pohjois-Pohjanmaan lapsiperheillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus saada kyseistä palvelua asuinpaikasta riippumatta.

– Aiemmin pitkät välimatkat haittasivat sovittelutapaamisiin osallistumista. Nyt voimme sujuvasti tarjota perheasioiden sovittelua myös siinä tapauksessa, että toinen vanhemmista asuu Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolella, kertoo vastuuyksikköpäällikkö Lind.

Palvelujen saavutettavuuden parantaminen on yksi Pohteen strategisista tavoitteista.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua parisuhteen päättyessä

Jos olet eroamassa tai eronnut lapsesi toisesta vanhemmasta, keskustele hänen kanssaan, miten voitte huolehtia lapsesta ja tavata häntä lapsen edun mukaisesti. Keskustele myös lapsen kanssa hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden, ja ota hänen mielipiteensä huomioon.

Jos sinun ja lapsen toisen vanhemman on vaikea sopia lasta koskevista asioista, soita lapsiperheiden puhelinpalveluun. Lapsiperheiden puhelinpalvelun numero on 08 669 8000. Se on avoinna

maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 8–15 sekä

keskiviikkona ja perjantaina kello 8–14.

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Lue lisää perheasioiden sovittelusta Pohde.fi:ssä.