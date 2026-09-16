Kokoomuksen Jukkola oppositiolle: Älkää vetäkö mattoa pk-yritysten jalkojen alta
16.9.2026 15:25:14 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Pk-yritysten näkymät ovat kääntyneet selvästi parempaan, mutta investointihalukkuus on yhä heikkoa. Kokoomuksen talous- ja elinkeinopolitiikan verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Janne Jukkola haastaa oppositiopuolueita kertomaan suoraan, kiristäisivätkö ne yritysten verotusta ja peruisivatko yhteisöveron kevennyksen. Jukkolan mukaan yritykset tarvitsevat nyt ennen kaikkea ennakoitavuutta ja kasvurauhaa, eivät epävarmuutta tulevan vaalikauden veroratkaisuista.
Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritysten suhdannenäkymien saldoluku nousi arvoon 10, kun se keväällä oli 1. Odotukset vahvistuivat kaikilla päätoimialoilla. Barometri perustuu 4 432 yrityksen vastaukseen.
– Tässä puhuvat nyt yrittäjät itse, eivät poliitikot. Yli neljä tuhatta suomalaista yrittäjää kertoo, että usko tulevaan on palannut ja se on palannut sillä linjalla, jota tämä hallitus on määrätietoisesti ajanut. Vielä kesän korvilla oppositio julisti hallituksen epäonnistuneen kasvussa. Puoli vuotta myöhemmin yritysten oma arvio kertoo aivan toista, Jukkola sanoo.
Jukkola muistuttaa, että käänne on aito, mutta vielä hauras. Kannattavuusodotusten saldoluku on yhä –4 ja investointiodotusten –11. Barometrissa 42 prosenttia yrityksistä nimeää pahimmaksi kasvun esteeksi yleisen suhdanne- ja taloustilanteen.
– Kun yritys päättää investoinnista, lasketaan askelmerkkejä useammaksi vuodeksi eteenpäin. Juuri nyt suurin virhe olisi lisätä yrittäjien epävarmuutta tulevaisuudesta. Vasemmisto-opposition flirttailu esimerkiksi yhteisöveron kevennyksen peruuttamisella on yrityksille silkkaa myrkkyä. Yritykset suunnittelevat jo ensi vuoden investointejaan sillä perusteella, että yhteisövero on 18 prosenttia, Jukkola toteaa.
Sama pätee hänen mukaansa muihinkin oppositiosta kuultuihin ehdotuksiin yritysverotuksen kiristämisestä.
– Vähintä, mitä oppositio voisi tehdä, olisi tuoda omat ehdotuksensa avoimesti julki ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Sen jälkeen yrittäjät voisivat avoimesti arvioida sitä, kuka heidän asioitaan oikeasti ajaa ensi vaalikaudella, Jukkola sanoo.
Barometrin mukaan 42 prosenttia rahoitusta tarvinneista yrityksistä ei saanut rahoitusta tai jätti sen hakematta.
Yleisimmät syyt ovat kireät vakuusvaatimukset (27 %) ja rahoituksen huono saatavuus (24 %). Alle viiden hengen yrityksistä vain 30 prosentilla on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta.
– Yrittäjänä tiedän, että monille pk-yrittäjille rahoituksen saatavuus on todellinen ongelma. Sen takia olemme ryhtyneet korjaamaan rahoituksen pullonkauloja: Finnveran mikroyrityslainaan, positiivisen luottorekisterin laajentamiseksi toiminimiyrittäjiin ja yritysten välisten maksujen nopeuttamiseen. Ja työtä on painettava edelleen, että yritysten rahoituskaipeikot perataan, Jukkola sanoo
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne JukkolaKansanedustaja
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kinnari: Maatalouden kannattavuuden parantaminen vaatii toimivat markkinat, ei jatkuvia kriisipaketteja16.9.2026 14:29:04 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari korostaa, maatalouden kannattavuuteen liittyvässä välikysymyskeskustelussa, että maatalouden vaikeuksiin on vastattava sekä välittömällä avulla että tuottajan asemaa vahvistavilla uudistuksilla. Hallitus on turvannut ruoantuotannon rahoitusta ja edistänyt alan kannattavuuden edellytyksiä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.
Kokoomuksen Koulumies: Suomeen muuttavan sosiaaliturva sidotaan jatkossa vahvemmin kotoutumiseen15.9.2026 17:56:25 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies pitää hallituksen esittämää uutta kotoutumistukea merkittävänä muutoksena Suomen sosiaaliturvaan. Jatkossa hiljattain Suomeen muuttanut työtön, joka ei ole vielä täyttänyt työssäoloehtoa, saisi yleistuen sijaan kotoutumistukea. Riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamalla voisi päästä yleistuen piiriin.
Kokoomuksen Satonen: Työnteko ja kielitaito ovat kotoutumisen ydintä15.9.2026 17:10:55 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Arto Satonen pitää uutta takuuaikaa kielitaitoa ja työllistymistä edistävissä palveluissa tärkeänä täsmätoimena maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta keskeisten elementtien, työnteon ja kielitaidon, parantamiseksi.
Kokoomuksen Jäntti: Raiskauksesta tuomitun taksinkuljettajan paikka ei ole ratin takana15.9.2026 13:57:18 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Aleksi Jäntti vaatii korjaamaan pikaisesti viranomaisten tiedonkulussa olevan aukon, jonka vuoksi seksuaalirikoksesta tuomittu taksinkuljettaja voi jatkaa asiakkaiden kuljettamista.
Kokoomuksen Limnell: Euroopan vahvempi pelote vahvistaa myös Suomen turvallisuutta14.9.2026 21:28:43 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, sotatieteiden dosentti ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell pitää Suomen liittymistä Ranskan ydinpelotealoitteeseen tärkeänä ratkaisuna muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Limnellin mukaan Suomen vahvan kansallisen puolustuksen rinnalla Nato-jäsenyys ja syvenevä eurooppalainen puolustusyhteistyö muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa Suomen turvallisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme