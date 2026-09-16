Kokoomuksen Jukkola oppositiolle: Älkää vetäkö mattoa pk-yritysten jalkojen alta

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritysten suhdannenäkymien saldoluku nousi arvoon 10, kun se keväällä oli 1. Odotukset vahvistuivat kaikilla päätoimialoilla. Barometri perustuu 4 432 yrityksen vastaukseen.

– Tässä puhuvat nyt yrittäjät itse, eivät poliitikot. Yli neljä tuhatta suomalaista yrittäjää kertoo, että usko tulevaan on palannut ja se on palannut sillä linjalla, jota tämä hallitus on määrätietoisesti ajanut. Vielä kesän korvilla oppositio julisti hallituksen epäonnistuneen kasvussa. Puoli vuotta myöhemmin yritysten oma arvio kertoo aivan toista, Jukkola sanoo.

Jukkola muistuttaa, että käänne on aito, mutta vielä hauras. Kannattavuusodotusten saldoluku on yhä –4 ja investointiodotusten –11. Barometrissa 42 prosenttia yrityksistä nimeää pahimmaksi kasvun esteeksi yleisen suhdanne- ja taloustilanteen.

– Kun yritys päättää investoinnista, lasketaan askelmerkkejä useammaksi vuodeksi eteenpäin. Juuri nyt suurin virhe olisi lisätä yrittäjien epävarmuutta tulevaisuudesta. Vasemmisto-opposition flirttailu esimerkiksi yhteisöveron kevennyksen peruuttamisella on yrityksille silkkaa myrkkyä. Yritykset suunnittelevat jo ensi vuoden investointejaan sillä perusteella, että yhteisövero on 18 prosenttia, Jukkola toteaa.

Sama pätee hänen mukaansa muihinkin oppositiosta kuultuihin ehdotuksiin yritysverotuksen kiristämisestä.

– Vähintä, mitä oppositio voisi tehdä, olisi tuoda omat ehdotuksensa avoimesti julki ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Sen jälkeen yrittäjät voisivat avoimesti arvioida sitä, kuka heidän asioitaan oikeasti ajaa ensi vaalikaudella, Jukkola sanoo.

Barometrin mukaan 42 prosenttia rahoitusta tarvinneista yrityksistä ei saanut rahoitusta tai jätti sen hakematta.



Yleisimmät syyt ovat kireät vakuusvaatimukset (27 %) ja rahoituksen huono saatavuus (24 %). Alle viiden hengen yrityksistä vain 30 prosentilla on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta.

– Yrittäjänä tiedän, että monille pk-yrittäjille rahoituksen saatavuus on todellinen ongelma. Sen takia olemme ryhtyneet korjaamaan rahoituksen pullonkauloja: Finnveran mikroyrityslainaan, positiivisen luottorekisterin laajentamiseksi toiminimiyrittäjiin ja yritysten välisten maksujen nopeuttamiseen. Ja työtä on painettava edelleen, että yritysten rahoituskaipeikot perataan, Jukkola sanoo