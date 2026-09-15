Ukrainalainen ex-sotilas ja kirjailija Illarion Pavljuk Helsingin kirjamessuille – Senaatintori-lavalla Ilmari Käihkön kanssa la 23.10.
23.9.2026 09:17:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Illarion Pavljukin teos Näen että teitä kiinnostaa pimeys on Kalevala-eepoksesta – romaanin joen nimikin on Tuoni.
Puolustusministeriössä työskentelevä Pavljuk on saanut valtiolta matkustusluvan Suomeen. Pavljuk esiintyy perjantaina 23.10. Rosebudissa ja lauantaina 24.10. Helsingin kirjamessujen Senaatintori-lavalla Ilmari Käihkön haastateltavana.
Illarion Pavljukin Näen että teitä kiinnostaa pimeys kertoo siitä, miten pahuus saa otteensa ihmiskunnasta.
Pavljukin kokemukset Gazassa ja Irakissa sekä Ukrainan kamppailuista itsenäisyytensä puolesta ovat opettaneet hänelle ihmisyyden pimeän puolen. Romaanin yhteys todellisuuteen on syy sen suureen suosioon Ukrainassa ja muualla maailmassa.
Monilapsisen perheen isänä Pavljukilla olisi ollut laillinen oikeus jättää aseellinen palvelus väliin. Hän päätti kuitenkin osallistua kotimaansa itsenäisyystaisteluun ja hänet mobilisoitiin puolustusministeriön tiedustelupalvelun yksikköön.
Raastavat kokemukset pahuuden ja apatian kohtaamisesta loivat pohjan hänen trillerimäiselle romaanilleen Näen että teitä kiinnostaa pimeys, jossa hän käsittelee ihmisyyden pimeitä puolia rikospsykologin silmin syrjäisessä ukrainalaiskylässä. Teoksesta tuli heti sen julkaisun jälkeen ukrainalaisen kirjallisuuden merkkiteos, joka myy edelleen. Yhteensä sitä on myyty lähes 200 000 kappaletta ja se on käännetty tai ollaan kääntämässä useille kielille. Teos voitti myös arvostetun BBC:n Vuoden kirjan palkinnon.
Pavljuk vierailee Helsingissä to 22.10.- su 25.10.
Julkiset esiintymiset:
Perjantaina 23.10. klo 17 Rosebud Postitalossa (Elielinaukio 2)
Lauantaina 24.10. klo 17.30 Helsingin kirjamessujen Senaatintori-lavalla Ilmari Käihkön haastateltavana.
Vierailun järjestää Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry. jonka tavoitteena on ukrainalaisen kulttuurin saavutusten säilyttäminen.
Sarhamurhaaja nimeltä Peto herättää pelkoa
Näen että teitä kiinnostaa pimeys -romaanissa traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivä entinen sotilas Andri Gaister lähetetään syrjäiseen Buskiv Sadin kylään tutkimaan nuoren tytön salaperäistä katoamista. Saapuessaan kylään Andri kohtaa apatian ja salailun kyllästämän yhteisön.
Kylässä huhutaan sarjamurhaajasta nimeltä Peto, joka herättää pelkoa koko kylässä. Andri ei usko Pedon olemassaoloon, joten hän alkaa tutkia tapausta. Kadonnut Nadia on ainoa, joka on nähnyt tämän kasvot ja selvinnyt hengissä. Nyt hän on kadonnut kirjaimellisesti maan alle, Peto perässään.
Vähän kerrallaan tutkimukset paljastavat myös kylän pimeän puolen, josta ei koskaan puhuta ääneen. Kun Andri sukeltaa yhä syvemmälle mysteeriin, hän kohtaa paitsi kylän arvoitukselliset asukkaat myös omat sisäiset demoninsa.
Kokemukset Gazassa ja Irakissa opettivat ihmismielen pahuutta
Illarion Pavljuk palvelee tällä hetkellä puolustusministeriön tiedustelupalvelussa. Pavljuk toimi myös sotareportterina Gazassa. Vaikka hän sai aivotärähdyksen Gazan pommituksissa, hän jatkoi silti vaarallista työtään Irakissa.
Kun sota oli käynnissä Donbasissa vuonna 2015, Pavljuk päätti liittyä vapaaehtoiseksi tiedustelupataljoonaan. Hän oli siis sotaveteraani jo siinä vaiheessa, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Pavljuk on myös monilapsisen perheen isä, joten hänellä oli laillinen peruste olla tarttumatta aseeseen.
Pavljuk halusi kuitenkin tehdä jotain kotimaansa itsenäisyyden puolesta. Sodan alkaessa hänet mobilisoitiin puolustusministeriön tiedustelupalvelun yksikköön. Sieltä hän siirtyi vuonna 2023 johtamaan Ukrainan puolustusministeriön lehdistö- ja tiedotusosastoa, kunnes hän palasi 2024 takaisin puolustusministeriön tiedustelupalveluun.
Sota antoi Pavljukille merkittävän sysäyksen ukrainan kieleen siirtymiselle: Venäjän puolella syntynyt ja kielen lapsena oppinut ukrainalainen kieltäytyi puhumasta julkisesti ”vihollisen” kieltä. Ennen sotaa hänen pääkielensä oli ollut venäjä, vaikka hän ei koskaan ollut tuntenut sitä omakseen.
Illarion Pavljuk: Näen että teitä kiinnostaa pimeys
ISBN 9789523646230
Aula & Co 2026.
Kirjan on suomentanut Eero Balk.
Kansi on Jussi Kaakisen.
Saatavilla äänikirjana, lukijana on Pertti Huuskonen.
Tiedustelut ja haastattelupyynnöt: info@aulakustannus.fi
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Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Verna LepikköHarjoittelija, viestintä ja markkinointi
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Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on itsenäinen kustantamo, joka kuului 2021-2024 Storytelille.
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