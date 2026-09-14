Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta: Hallitus on epäonnistunut vastaamaan suomalaisten viljelijöiden hätään

Virta muistutti Keskustan välikysymykseen vastanneessa ryhmäpuheenvuorossaan, että suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuutta uhkaavat niin maaperän köyhtyminen, toimitushäiriöt kuin maailman konfliktit.

– Jo nyt on tilanne, jossa moni ruuantuottaja kamppailee toimeentulon kanssa kun työstä ei saa reilua korvausta kaupan ollessa Suomessa keskittynyt ja satojen kohtalon ollessa yhä enemmän vaakalaudalla rankkasateiden, kuivuuden ja maaperän köyhtymisen vuoksi, Virta totesi.

– Viljelijä näkee ensimmäisten joukossa kuivuuden pellolla, rankkasateiden vaikutukset satoon ja tuotantopanosten hinnan heilahtelut. Siksi on kohtuutonta, että päättäjät eivät ole riittävän nopeasti auttaneet heitä kohti sellaista ruuantuotantoa, joka kestää nämä muutokset paremmin, Virta jatkoi.

Puheessaan Virta kertoi saaneensa vähän aikaa sitten viestin varsinais-suomalaiselta perheenisältä, joka kertoi olevansa epätoivoinen. Perheeseen on vaimon ja lasten kautta osunut lujaa monet Orpon hallituksen leikkaukset eikä viljely yksinkertaisesti tuota riittävästi perheen elättämiseksi.

– Vihreiden linja on, että Suomessa köyhyyttä pitää vähentää ja ehkäistä. Jokaisen tulee saada työstään reilu korvaus, Virta totesi.

– On toivottavaa, että Suomessa vihdoin voitaisiin jakaa näkemys siitä, että kun ilmasto muuttuu, luonnontila heikkenee tai maaperä köyhtyy, kyse ei ole ”vain ympäristöstä”. Kyse on edellytyksistä turvalliseen elämään. Ruuan tuotannosta, puhtaasta vedestä, huoltovarmuudesta, elinkeinoista, Virta muistutti.

Virra painotti, että Vihreille kyse on myös arvoista. Hän muistutti, että Vihreille myös eläinten hyvinvoinnilla ja oikeuksilla on ääni.

– Eläimet ovat tuntevia olentoja. Juuri viime päivinä julkisuuteen tulleet kuvat tuotantotiloilla ovat olleet karuja; eläimiä lyödään ja potkitaan, broileritilalla eläimet eivät mahdu liikkumaan ja kuolleita lintuja makaa seassa. Sivistysyhteiskunta ei toimi niin, Virta totesi.

– Vihreiden linja on selvä: haluamme kiristää lainsäädäntöä eläinten oikeuksien varmistamiseksi, vähentää eläinperäisen ruoan tuotantoa ja kulutusta hallitusti varmistaen, ettei yksikään maatalousyrittäjä jää tyhjän päälle, ja kasvattaa kotimaisen kasvipohjaisen ruoan tuotantoa. Meillä on kauraa, hernettä, härkäpapua, puhdasta vettä ja vahva elintarviketeollisuus. Miksi Suomi jäisi katsomaan sivusta? Virta kysyi.

Puheensa lopuksi Virta totesi, ettei vihreä eduskuntaryhmä voi antaa luottamustaan hallitukselle, joka ei kykene ottamaan ympäristökriisejä vakavissaan tai vastaamaan suomalaisten viljelijöiden hätään välttämättömän kestävyysmurroksen äärellä.