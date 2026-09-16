Pikkuhuuhkajat nimetty Espanja-kotiotteluun ja Romania- sekä Kosovo-vierasotteluihin

Suomen U21-maajoukkueen EM-karsintalohko huipentuu syys-lokakuussa reilun kaksiviikkoisen maaotteluikkunan aikana, kun lohkon kaikki kuusi joukkuetta pelaavat kolme viimeistä otteluaan. Pikkuhuuhkajille syksyn tavoite on selvä – edetä kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattaviin U21-EM-kisoihin joko suoraan tai marraskuussa pelattavien jatkokarsintojen kautta.

EM-karsintalohkon ratkaisuotteluihin Suomi lähtee hienoista lähtökohdista – Espanja on viisi pistettä edellä, mutta lohkokolmonen Romania on tällä hetkellä kolmen pisteen takana ja lohkonelonen Kosovo kahdeksan pistettä perässä. EM-karsintalohkovoittajan lisäksi paras lohkokakkonen saa suoran paikan EM-kisoihin. Loput kahdeksan lohkokakkosta pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat neljästä viimeisestä lopputurnauspaikasta marraskuun aikana. Lohkotilanteet UEFA:n sivuilla.

Tampereen Tammelan Stadionilla pelattavaan Espanja-otteluun on myyty jo yli 6 000 lippua, joten reilun viikon kuluttua Tampereella on syntymässä Pikkuhuuhkajien uusi yleisöennätys.

– Iso huoli on siitä, että kaikki eivät mahdu katsomoon! hymyilee päävalmentaja Mika Lehkosuo.

Lehkosuo haluaa tietysti, että kaikki paikalle saapuvat jalkapallon ystävät näkevät Suomelta vahvaa peliä. Sellaista Suomi esitti jo vierasottelussa Espanjaa vastaan lokakuussa 2025. Suomi johti vielä minuutilla 89, mutta lopulta Espanja onnistui kääntämään pelin voitokseen 2–1.

– Ei meidän tarvitse lähteä maailmanmestareita, Espanjaakaan vastaan varjoista liikkeelle ja ojia pitkin konttaamaan. Kyllä me voidaan mennä Tammelan Stadionille rinta rottingilla varastamaan niiltä pallon ja pitämään sillä hauskaa. Eikä tekonurmialustasta varmasti ole meille ainakaan haittaa, Lehkosuo uskoo.

Romania kaatui viime vuoden syksyllä Turussa kotona luvuin 2–0 – Kosovoa vastaan jäätiin samassa kaupungissa maalittomaan tasapeliin.

– Tällä kertaa ei saada pelata kotona, vaan mennään vaikeisiin vieraspeleihin. On päivänselvää, ettei niistä otteluista jaossa ole helppoja pisteitä – molemmat varmasti haluavat taistella meidän kanssa lohkon kärkisijoista henkeen ja vereen. Mutta ne pelit tulevat sitten myöhemmin. Ensin mennään Tammelan hurmokseen Espanja-ottelussa ja vasta sitten aletaan miettiä seuraavia.

Suomen joukkue (suluissa aiemmat seurat Suomessa)

Ukko Happonen (mv), Bologna FC

Jaaso Jantunen (mv), Hansa Rostock

Osku Maukonen (mv), FC Lahti

Gabriel Europaeus, IF Gnistan

Tomas Galvez, Go Ahead Eagles

Onni Helén, Sogndal IL

Luka Hyryläinen, 1. FC Magdeburg

Ilari Kangasniemi, Leicester City

Julius Körkkö, AC Horsens

Arttu Lötjönen, KuPS

Pyry Mentu, HJK

Toivo Mero, De Graafschap

Liam Möller, HJK

Tuomas Pippola, Sogndal IL

Akseli Puukko, KuPS

Otto Ruoppi, 1. FSV Mainz 05

Matias Siltanen, Djurgårdens IF

Kaius Simojoki, HJK

Marius Söderbäck, Kalmar FF

Juho Talvitie, Lommel SK

Jimi Tauriainen, AC Horsens

Eetu Turkki, TPS

Oskari Väistö, SJK

Miska Ylitolva, Kalmar FF



Pikkuhuuhkajien tulevat ottelut U21-EM-karsinnoissa (ajat Suomen aikaa)

Pe 25.9. 18.30 Suomi – Espanja (Tammelan Stadion, Tampere)

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Ke 30.9. 19.00 Romania – Suomi (Eugen Popescu Stadium, Targoviste)

Ti 6.10. 20.00 Kosovo – Suomi (Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina)

Marraskuu 2026: Mahdolliset jatkokarsinnat (koti & vieras)

Lisätiedot:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

040 559 0646

niko.tykkylainen@palloliitto.fi