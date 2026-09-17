Kustannusosakeyhtiö Otava

Pauliina Lindholmin Musta kivi yhdistää Suomen suurimman meteoriitin, sortovuosien levottomuuden ja magneettisen ensirakkauden

17.9.2026 10:30:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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Todelliseen historialliseen tapahtumaan pohjautuva romaani vie talveen 1899, jolloin meteoriitti syöksyy jäätyneeseen merenlahteen Porvoon edustalla. Taivaalta pudonnut musta kivi mullistaa nuoren renkipojan elämän ja saa tieteen, kansanuskon ja ihmisten pelot törmäämään toisiinsa.

Pauliina Lindholm: Musta kivi (Otava, 2026)

Talvella 1899 Porvoon Bjurbölessä tapahtuu jotakin käsittämätöntä: taivaalta putoaa meteoriitti, joka iskeytyy jäätyneeseen merenlahteen. Tapahtuman ainoa silminnäkijä on renkipoika Einar, joka joutuu äkisti huomion keskipisteeksi. Mitä hän oikeastaan näki? 

Avantoa saapuu tutkimaan geologinen komissio, jonka tavoitteena on nostaa salaperäinen kivi merenpohjasta. Einar kertoo nähneensä maan juuret kultaisina säikeinä, mutta tiedemiesten silmissä hänen kokemuksensa on järjenvastainen. Kartanon piika kuitenkin uskoo Einaria, ja nuorten välille kehittyy hapuileva ensirakkaus. Kun myös kartanon vanharouva kiinnostuu nuorukaisesta, Einarin elämässä avautuvat uudet, toiveikkaat näkymät.

Pauliina Lindholmin historiallinen romaani Musta kivi kuvaa, kuinka odottamaton luonnonilmiö järkyttää kokonaisen yhteisön maailmankuvaa. Samalla teos kertoo rakastumisen ja kaipauksen selittämättömästä vetovoimasta sekä tieteen ja kansanuskon yhteentörmäyksestä.

Romaanin tapahtumat sijoittuvat ensimmäisen sortokauden alkuun, aikaan, jolloin Venäjän hallinto kiristi poliittista otettaan Suomen suuriruhtinaskunnasta ja yhteiskunta eli voimakkaassa muutoksessa. Kirjan meteoriitti herättää ihmisissä paitsi uteliaisuutta myös pelkoa ja selityksiä, joissa aikakauden poliittinen levottomuus, uskonto ja vanhat uskomukset sekoittuvat toisiinsa. 

Musta kivi pohjautuu todelliseen historialliseen tapahtumaan: Porvoon Bjurböleen vuonna 1899 pudonnut meteoriitti on yhä Suomen suurin yksittäinen meteoriitti. Sen kappaleita kerättiin yhteensä 328 kiloa, ja meteoriitti oli Suomen paviljongin vetonaula Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelyssä. 

Pauliina Lindholm on helsinkiläinen graafikko ja kausipuutarhuri. Häntä kiinnostavat historian unohtuneet joutomaat, joilta voi kaivaa esiin uusia tarinoita. Lindholmin esikoisromaani Komendantti sai Suomi 2017 -palkinnon. Musta kivi jatkaa Lindholmin omaperäistä historiallista fiktiota.

Musta kivi julkaistaan 17.9.2026. 

Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Ella Pyhältö.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Avainsanat

pauliina lindholmmusta kivikaunokirjathistoriallinen romaani

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