Pauliina Lindholmin Musta kivi yhdistää Suomen suurimman meteoriitin, sortovuosien levottomuuden ja magneettisen ensirakkauden

Miltä lapsen suru tuntuu? Sisu ja surusiili antaa vaikeille tunteille sanat 16.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Essi Suotulan kirjoittama ja Milja Laineen kuvittama Sisu ja surusiili on koskettava kuvakirja lapsen surusta, ikävästä ja toivosta. Kun Sisun rakas eno kuolee yllättäen, hänen rintaansa muuttaa piikikäs surusiili. Kirja kuvaa todentuntuisesti lapsen surun kokemusta, jossa menetyksen rinnalla kulkevat myös yhteiset muistot, leikki ja ilo.