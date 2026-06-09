TAMK on maailman ensimmäinen korkeakoulu joka integroi pörssiyhtiötason revenue intelligence -alustan osaksi opetusohjelmaansa

TAMPERE, 17.9.2026. Yhteistyö on osa Revialin laajempaa missiota. Yhtiön missio on, että suomalaiset yritykset myyvät paremmin kuin kukaan muu maailmassa. Mission toteutuminen edellyttää paitsi laadukasta teknologiaa myös ihmistaitoa ja osaamista myydä arvoa.

Arvomyynnin osaaminen ei synny tyhjästä

Suomalainen myyntikulttuuri on perinteisesti nojannut tuoteosaamiseen ja tekniseen asiantuntemukseen. Ne ovat vahvuuksia, mutta kansainvälisessä kilpailussa tuotetuntemus yksin ei riitä. Tarvitaan älyä ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, taitoa tunnistaa todelliset tarpeet ja kyvykkyyttä rakentaa ratkaisu joka luo mitattavaa arvoa. Nämä taidot ovat opittavissa, mutta niitä pitää harjoitella oikeilla työkaluilla ja oikeanlaisella palautteella.

Juuri tähän Revialin ja TAMKin yhteistyö tähtää. Opiskelijat harjoittelevat myyntikeskusteluja ja saavat analytiikkaan pohjautuvan palautteen siitä, mitä keskustelussa todella tapahtui. Mitä kysyttiin, mihin ei tartuttu, missä kohtaa asiakkaan tarve jäi kartoittamatta. Palaute joka aiemmin oli mahdollista antaa vain satunnaisesti muuttuu systemaattiseksi.

Sama alusta kuin pörssiyhtiöissä jo opiskeluvaiheessa

Revialin alustaa käytetään tuhansissa myyntikohtaamisissa viikoittain. Se on ISO27001 sertifioitu ja läpäissyt lukuisia vaativia enterprise-tason tietoturva-auditointeja. Nyt sama teknologia on opiskelijoiden käytössä.

Tämä on tietoinen valinta. Kun tulevaisuuden myyjät oppivat hyödyntämään tekoälyä ja dataa jo opintojen aikana, heidän ei tarvitse kohdata näitä työkaluja ensimmäistä kertaa vasta työelämässä. He astuvat ensimmäiseen myyntirooliinsa valmiimpina kuin yksikään edellinen sukupolvi.

"Myyntitaito kehittyy toistojen ja palautteen kautta, mutta palaute on käytännössä aina ollut pullonkaula, sillä kukaan ei ehdi kuunnella jokaista harjoitus keskustelua läpi. Analytiikka tekee keskusteluiden sisällöstä näkyvää. Syntyy parempi ymmärrys siitä mitä kysyttiin, mihin ei tartuttu, missä kohtaa asiakkaan tarve jäi kartoittamatta, ja miten kaikki nämä tekijät vaikuttavat kaupankäyntiin. Yhtä tärkeää on se, että opiskelija käyttää samoja työkaluja, jotka ovat jo arkea edistyneimmissä suomalaisissa myyntiorganisaatioissa, eikä niitä tarvitse kohdata ensimmäistä kertaa vasta työelämässä."

-Jone Korpi, Head of AI & Co-founder, Revial

TAMKissa yhteistyö liittyy myynnin koulutuksen kehittämiseen ja työelämälähtöisen opetuksen vahvistamiseen. Tampereen ammattikorkeakoulu on jo pitkään profiloitunut korkealaatuisen B2B-myynnin opetuksen tarjoajana.

“TAMKista valmistuu vuosittain iso joukko ihmisiä, jotka päätyvät suomalaisten yritysten myyntitehtäviin. Jos heidän osaamistaan saadaan nostettua jo opintojen aikana, se näkyy suoraan siinä, miten suomalaiset yritykset myyvät” - Samuli Mieskonen, Head of Sales & Co-Founder, Revial

"Haluamme pysyä kehityksen kärjessä ja vahvistaa entisestään opiskelijoiden osaamista tekoälyn ja digitalisaation aikana, unohtamatta vuorovaikutustaitojen merkitystä."

-Mika Jokinen ja Sini Jokiniemi, myynnin lehtorit, TAMK

REVIAL LYHYESTI

Yhtiö: Revial (Spinder Company Oy)

Perustettu: 2023, Oulu

Asiakkaat: suomalaisia pörssiyhtiöitä ja kansainvälisiä suuryhtiöitä