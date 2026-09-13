Juuso Ahola johti mestarit toiseen voittoon
16.9.2026 20:57:00 EEST | Fliiga | Tiedote
Juuso Ahola laukoi neljä maalia, kun F-liigan mestari Nokian KrP nappasi kauden toisen voittonsa kaatamalla Kupittaalla TPS:n 8-4. Turkulaisille tappio oli syksyn toinen.
Olli Arkkila ylivoimalla ja merkkaamatta unohtunut Aapo Kilpeläinen iskivät nokialaisille kahden maalin johdon, jonka Alex Eklund Elias Haatajan pitkästä kaaripallosta kavensi yhteen. Erätauolle ero taas kasvoi, kun Niklas Äijälä iski maalivahti Iiro Rantaniemen avaamasta hyökkäyksestä lukemiksi 1-3 vain 14 sekuntia ennen taukoa.
Toisessa erässä lukemat repesivät, kun seisovan TPS-puolustuksen väleihin singahdellut Juuso Ahola iski kolme maalia, joista kaksi tshekkivahvistus Adam Zubekin ja yhden Nico Jonaesonin syötöistä. Päätöserä tahkottiin sitten tasalukemiin 2-2 kotijoukkueen tehomies Alex Eklundin merkkauttaessa Elias Haatajan 4–7-kavennukseen illan kolmannen pisteensä. Juuso Aholan neljäs maali syntyi lopussa tyhjiin.
– Alku oli meidän kentältä aika tukkoista mutta sen jälkeen parannettiin ja meidän aseilla voitettiin tämä peli, Juuso Ahola mietti Ruudun haastattelussa.
– Ollaan koetettu jatkaa viime kaudesta että pidetään palloa fiksusti eikä lauota turhista paikoista ja oma pää pitää. Neljä meni tänään omiin ja se oli hyvä määrä.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina Espoon Tapiolassa ottelulla Oilers–Hawks.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
OLS:lle avausvoitto, Rasmus Hasulle nollapeli13.9.2026 20:14:38 EEST | Tiedote
Eilen niukasti SPV:lle taipunut OLS avasi tänään pistetilinsä samassa kaupungissa, kun Jymy taipui maalein 7-5. Sunnuntain toisessa ottelussa SPV löi Lahdessa LASBin selvästi 6-0.
SSRA:lle heti revanssi EräViikingeistä12.9.2026 21:01:56 EEST | Tiedote
SSRA aloitti kautensa F-liigan naisten sarjassa nappaamalla lukemin 5–4 revanssin viime kevään pudotuspelivastustajastaan EräViikingeistä. Lauantain muut voittajat olivat Pirkat ja FBC Loisto kotonaan sekä Koovee vieraissa.
SPV kesti pohjoisen puhurin, Hawks heti Helsingin herra12.9.2026 20:33:04 EEST | Tiedote
SPV pysyi Pohjanmaan ykkösenä, kun se nousi kohujoukkue OLS:aa vastaan kahden maalin takaa 7–6-voittoon. Hawks puolestaan tarrasi heti Helsingin herruuteen kaatamalla kotonaan EräViikingit 3-2.
Neljä maalia 45 sekunnissa – mestarisuosikki aloitti murskaavasti11.9.2026 21:12:26 EEST | Tiedote
Vahvaksi mestariehdokkaaksi huudettu Esport Oilers avasi kautensa murskavoitolla, kun TPS taipui Tapiolassa peräti 14-3. Öljymiehet ampaisivat karkuun toisen erän alussa muuttamalla maalin johdon 45 sekunnissa tilanteeksi 7-2.
Classicille revanssi mestareista – F-liigan naisten sarja alkoi finalistien kohtaamisella10.9.2026 20:45:38 EEST | Tiedote
Myös F-liigan naisten sarja avattiin viime kevään finalistien kohtaamisella, ja hopeajoukkue Classic sai heti revanssin mestari TPS:stä haettuaan Kupittaalta kaikki kolme pistettä 5–2-voitolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme