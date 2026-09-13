Juuso Ahola johti mestarit toiseen voittoon

Olli Arkkila ylivoimalla ja merkkaamatta unohtunut Aapo Kilpeläinen iskivät nokialaisille kahden maalin johdon, jonka Alex Eklund Elias Haatajan pitkästä kaaripallosta kavensi yhteen. Erätauolle ero taas kasvoi, kun Niklas Äijälä iski maalivahti Iiro Rantaniemen avaamasta hyökkäyksestä lukemiksi 1-3 vain 14 sekuntia ennen taukoa.

Toisessa erässä lukemat repesivät, kun seisovan TPS-puolustuksen väleihin singahdellut Juuso Ahola iski kolme maalia, joista kaksi tshekkivahvistus Adam Zubekin ja yhden Nico Jonaesonin syötöistä. Päätöserä tahkottiin sitten tasalukemiin 2-2 kotijoukkueen tehomies Alex Eklundin merkkauttaessa Elias Haatajan 4–7-kavennukseen illan kolmannen pisteensä. Juuso Aholan neljäs maali syntyi lopussa tyhjiin.

– Alku oli meidän kentältä aika tukkoista mutta sen jälkeen parannettiin ja meidän aseilla voitettiin tämä peli, Juuso Ahola mietti Ruudun haastattelussa.

– Ollaan koetettu jatkaa viime kaudesta että pidetään palloa fiksusti eikä lauota turhista paikoista ja oma pää pitää. Neljä meni tänään omiin ja se oli hyvä määrä.

F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina Espoon Tapiolassa ottelulla Oilers–Hawks.