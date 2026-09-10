Vuoden keskisuomalaisen liikenneturvallisuusteon voittajaehdokkaina viisi kuntaa
17.9.2026 07:49:51 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keski-Suomen liikenneturvallisuusteko 2026 -ehdokkaat ovat nyt selvillä. Voittaja julkistetaan Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumissa, joka pidetään Jyväskylässä tiistaina 6.10.2026. Tunnustuksen saajan valitsee Keski-Suomen liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmä.
Ehdokkaat ovat:
1. Kannonkosken kunnan Liikkuvat liikennepuistot, joissa opetellaan liikennekäyttäytymistä leikin lomassa.
2. Saarijärven kaupungin nuorten mopotoiminta, joka sisältää mm. mopoiluiltoja, nuorten tulevaisuuspajoja ja mopokerhon.
3. Konneveden kunnan varhaiskasvatuksen liikenneturvallisuuspäivä, joka toteutetaan vuosittain yhteistyössä esim. poliisin, pelastuslaitoksen ja kuljetusyrittäjien kanssa.
4. Muuramen kunnan kävelevä koulubussi, joka kokosi elokuun ajan lapset kävelemään kouluun koulunkäynninohjaajan kanssa etukäteen sovituin reitein, aikatauluin ja pysäkein.
5. Jyväskylän kaupungin Maltti ja Valtti -videosarja, joka käsittelee liikenneturvallisuutta neljän eri teeman kautta rennolla ja hauskalla tavalla.
Ehdotuksia ehdokkaista pyydettiin Keski-Suomen kunnista. Tänä vuonna tunnustus jaetaan toista kertaa. Liikenneturvallisuusfoorumiin on kutsuttu edustajia kunnista ja muista sidosryhmistä.
– Kaikki ehdokkaat ovat erinomaisia esimerkkejä kunnan panostuksesta liikenneturvallisuuteen, toteaa Keski-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Lahtonen.
– Keski-Suomen liikenneturvallisuusteko -tunnustuksella haluamme kannustaa kuntia liikenneturvallisuustyössään, ja tehdä sitä näkyväksi kaikille, Lahtonen jatkaa.
Viime vuonna tunnustuksen sai Hankasalmen kunta, joka on panostanut nuorten liikenneturvallisuuteen yhteistyössä eri tahojen kesken.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenneturvallisuusasiantuntija
Johanna Lahtonen
p. 0295 024 753, johanna.lahtonen@elinvoimakeskus.fi
Keski-Suomen elinvoimakeskus
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