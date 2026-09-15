Puolella aikuisista pankkitalletuksia enintään 5 000 euroa
17.9.2026 08:01:21 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Suomalaisten aikuisten pankkitalletusten mediaani oli viime vuonna hieman alle 5 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän.
Erot talletusten määrässä olivat suuria: neljäsosalla aikuisista tileillä oli alle 770 euroa, kun taas joka kymmenennellä talletuksia oli kertynyt yli 60 000 euroa.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuus -tilastoon, jossa julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa tietoja pankkitalletusten jakautumisesta.
”Naisilla talletusten mediaani oli noin 1 300 euroa suurempi kuin miehillä, kun taas miehillä keskiarvo oli reilut 800 euroa suurempi. Tämä kertoo siitä, että talletukset jakautuvat miehillä epätasaisemmin. Jakauman yläpäässä eli kaikkein suurimpien talletusten omistajien joukossa miehiä on naisia enemmän”, Tilastokeskuksen erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto kertoo.
Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Puolella 85 vuotta täyttäneistä pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa. Vastaavasti puolella 18–24-vuotiaista saldo jäi alle 1 240 euron.
”Tilanne ei olennaisesti muutu, vaikka mukaan tarkasteluun otetaan muu rahoitusvarallisuus. Talletusten, osakkeiden ja rahastojen yhteisarvo on suurin niin ikään 85 vuotta täyttäneillä, joilla mediaani oli viime vuonna noin 42 000 euroa. Toisena tulevat 80–84-vuotiaat ja kolmantena 75–79-vuotiaat”, Törmälehto sanoo.
Yli kolmasosalla suomalaisista rahastoja tai osakkeita
Sijoitustuotteita omistavien määrän kasvu jatkui vuonna 2025. Vuoden lopussa rahastoja tai osakkeita omistavia oli kaikkiaan 2,14 miljoonaa, eli noin 38 % koko väestöstä. Määrä kasvoi 94 400:lla vuodesta 2024. Kymmenen vuoden takaisesta omistajien määrä on kasvanut noin 680 000:lla.
”Sijoitusrahastoja omisti viime vuonna 32 prosenttia väestöstä. Pörssiosakkeita omistavien osuus oli puolestaan 17 prosenttia. Osakkeita omistavien määrää on kasvattanut erityisesti osakesäästötili, joka otettiin käyttöön vuonna 2020”, Törmälehto toteaa.
Viime vuonna kaikkiaan 57 000 alaikäisellä oli omistuksessaan pörssiosakkeita. Osakkeita omistavien alle 18-vuotiaiden määrä on miltei kaksinkertaistunut vuoteen 2015 verrattuna.
”Vielä tätäkin suurempaa kasvua on nähty nuorten aikuisten eli 18–24-vuotiaiden joukossa. Tässä ryhmässä osakkeita omistavien määrä on kasvanut noin 140 prosenttia kymmenen vuoden takaisesta.”
Siinä missä sijoitusrahastojen omistajina naisia on jo hieman miehiä enemmän, pörssiosakkeiden omistajajoukko on pysynyt miesvaltaisena. Aikuisväestön miehistä 24 % omisti viime vuoden lopussa pörssiosakkeita, kun taas naisilla osuus oli 15 %.
”Miesten osuus kaikista pörssiosakkeita omistavista oli viime vuonna 60 prosenttia. Vielä suurempi oli miesten osuus osakkeiden yhteenlasketusta arvosta, peräti 70 prosenttia”, Törmälehto sanoo.
Koulutusaste vaikuttaa selvästi sekä omistajien osuuteen että keskimääräisiin omistuksiin. Lähes kaksi kolmasosaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista omisti pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja vuonna 2025. Aikuisista, joilla ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa, sijoitustuotteiden omistajia oli viidesosa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veli-Matti TörmälehtoErikoistutkijaTilastokeskusPuh:029 551 3680veli-matti.tormalehto@stat.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Opastinsilta 12
00520 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Konkurssiuhan alla olevien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi elokuussa15.9.2026 08:02:03 EEST | Tiedote
Konkurssihakemusten määrä kasvoi elokuussa edelleen vuodentakaisesta. Konkursseja pantiin vireille 296 eli 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli jopa 54 % viime vuoden elokuuta suurempi.
Korjausrakentaminen vahvimmassa kasvussa vuosiin11.9.2026 08:02:22 EEST | Tiedote
Talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo nousi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 10,6 % verrattuna vuotta aiempaan. Kasvuvauhti kiihtyi suurimmaksi sitten vuoden 2021 alun.
Teollisuuden tilauksissa iso harppaus heinäkuussa10.9.2026 08:02:01 EEST | Tiedote
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli heinäkuussa peräti 67,9 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu.
Tavoite nuorten koulutusasteen nostosta vielä kaukana, mutta viime vuonna nähtiin nopein kiri vuosiin9.9.2026 08:21:48 EEST | Tiedote
Korkeakoulutettujen osuus 25–34-vuotiaista nousi viime vuonna nopeimmin tällä vuosikymmenellä. Suomen asettama tavoite nostaa osuus 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä on silti vielä kaukana, sillä lukema oli 38,1 % vuonna 2025.
Palvelualojen liikevaihto hyvässä nousussa heinäkuussa, myös kaupan kasvu jatkui31.8.2026 08:02:20 EEST | Tiedote
Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa 5,7 % viime vuoden heinäkuusta. Palvelutuotanto eli volyymi, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, nousi 2,3 %.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme