Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kartoittaa järjestöjen hanke-ehdotuksia uuteen valtionavustushakuun

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää saattohoidon vapaaehtoistoiminnan 16.9.2026 08:31:28 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää saattohoidon vapaaehtoistoiminnan keväällä 2027. Tavoitteena on vahvistaa saattohoidossa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä saamaa tukea sekä parantaa toiminnan yhdenvertaista saatavuutta alueella. Saattohoidon vapaaehtoiset toimivat ammattilaisten työn rinnalla tarjoten kiireetöntä läsnäoloa, keskustelutukea ja rinnalla kulkemista tilanteissa, joissa tuen tarve on usein suuri. Vapaaehtoiset eivät osallistu hoitoon tai lääkehoitoon eivätkä korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Hyvinvointialueen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen koko hyvinvointialueen käyttöön. –Elämän loppuvaiheessa pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys. Vapaaehtoinen voi tarjota aikaa, kuuntelevan korvan ja läsnäoloa ihmiselle sekä hänen läheisilleen tilanteessa, jossa monet asiat ovat muutoksessa, toteaa palliatiivisen keskuksen tiimivastaava Heini-Leena Saario. Kiireetöntä läsnäoloa ja ri