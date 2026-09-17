Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kartoittaa järjestöjen hanke-ehdotuksia uuteen valtionavustushakuun
17.9.2026 08:36:59 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut uuden valtionavustuksen, jolla tuetaan hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyössä toteutettavaa alueellista sote-järjestötoimintaa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä vuosina 2027–2030. Avustukseen on valtakunnallisesti varattu vuosittain 25 miljoonaa euroa.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue valmistelee alueellista valtionavustushakemusta ja kutsuu alueen järjestöjä mukaan valmisteluun. Hyvinvointialue kartoittaa järjestöjen hanke-ehdotuksia, joiden pohjalta alueellinen hakemus kootaan sosiaali- ja terveysministeriölle.
Avustuksen tavoitteena on vahvistaa erityisesti järjestöjen kohtaavaa työtä sekä kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Myös kielelliset oikeudet huomioidaan avustuksen myöntämisessä.
Tukea eri ikäisten hyvinvointiin
Valmistelussa hyödynnetään Itä-Uudenmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 tavoitteita. Hanke-ehdotuksia toivotaan erityisesti lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyviin teemoihin. Näitä ovat esimerkiksi vanhemmuuden tukeminen, mielenterveyden edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, toimintakyvyn tukeminen sekä omaishoitajien tuen kehittäminen.
Hyvinvointialue kannustaa järjestöjä esittämään hankeideoita, jotka vastaavat alueen kehittämistarpeisiin, vahvistavat järjestöjen kohtaavaa työtä, tavoittavat asukkaita matalalla kynnyksellä sekä edistävät osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Osallistu infotilaisuuteen ja jätä hanke-ehdotus
Hyvinvointialue järjestää avoimen etäinfo- ja keskustelutilaisuuden keskiviikkona 23.9.2026 klo 16–17. Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin valtionavustuksen tavoitteista, hakuprosessista sekä Itä-Uudenmaan valmistelun etenemisestä.
Linkki tilaisuuteen:
Tiedotustilaisuus 23.9.26(siirryt toiseen palveluun)
Mahdolliset kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse etukäteen 23.9. klo 10 mennessä osoitteeseen: nanna.kostiainen@itauusimaa.fi
Hanke-ehdotukset kerätään sähköisellä lomakkeella 23.9.–5.10.2026 klo 12 mennessä. Lomake julkaistaan infotilaisuuden jälkeen verkkosivuillamme, jonne pääset tästä linkistä:
Verkkosivuilta löytyy jo nyt aiheeseen liittyvää lisätietoa järjestöille suunnatusta tiedotteesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nanna KostiainenOsallisuuden erityisasiantuntijaItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdePuh:+358405034833nanna.kostiainen@itauusimaa.fi
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde
Östra Nylands välfärdsområde kartlägger projektförslag från organisationer för nytt statsunderstöd17.9.2026 08:38:14 EEST | Pressmeddelande
Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat ett nytt statsunderstöd som ska stödja regional verksamhet inom social- och hälsovårdsorganisationer samt arbete för att främja hälsa och välfärd i samarbete mellan välfärdsområden och organisationer under åren 2027–2030. På nationell nivå har 25 miljoner euro per år reserverats för understödet. Östra Nylands välfärdsområde bereder en regional ansökan om statsunderstöd och bjuder in områdets organisationer att delta i beredningen. Välfärdsområdet kartlägger organisationernas projektförslag som kommer att ligga till grund för den regionala ansökan till social- och hälsovårdsministeriet. Syftet med understödet är att stärka organisationernas mötande arbete samt utveckla verksamhet som främjar hälsa och välfärd. Även de språkliga rättigheterna beaktas vid beviljandet av understödet. Stöd för välbefinnande i olika åldrar I beredningen utnyttjas målen i Östra Nylands regionala välfärdsplan 2026–2029. Projektförslag efterfrågas särskilt för teman
Östra Nylands välfärdsområde inleder volontärverksamhet inom vård i livets slutskede16.9.2026 08:31:59 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde startar upp volontärverksamhet inom vård i livets slutskede våren 2027. Målet är att stärka det stöd som personer i vård i livets slutskede och deras anhöriga får samt att förbättra jämlik tillgång till sådan verksamhet i området. Volontärerna inom vården i livets slutskede arbetar vid sidan av den yrkesutbildade vårdpersonalen och erbjuder lugn närvaro och samtalsstöd och finns till hands i situationer där behovet av stöd ofta är stort. Volontärerna deltar inte i vården eller läkemedelsbehandlingen och ersätter inte social- och hälsovårdspersonalens arbete. Välfärdsområdet har som mål att utforma en verksamhetsmodell som gör det möjligt att utveckla volontärverksamhet inom hela välfärdsområdet. – I livets slutskede kan även små saker ha stor betydelse. En volontär kan ge tid, ett lyssnande öra och sin närvaro till personen och dennas anhöriga i en situation där mycket är i förändring, konstaterar Heini-Leena Saario, teamansvarig vid palliativa centralen. A
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää saattohoidon vapaaehtoistoiminnan16.9.2026 08:31:28 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää saattohoidon vapaaehtoistoiminnan keväällä 2027. Tavoitteena on vahvistaa saattohoidossa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä saamaa tukea sekä parantaa toiminnan yhdenvertaista saatavuutta alueella. Saattohoidon vapaaehtoiset toimivat ammattilaisten työn rinnalla tarjoten kiireetöntä läsnäoloa, keskustelutukea ja rinnalla kulkemista tilanteissa, joissa tuen tarve on usein suuri. Vapaaehtoiset eivät osallistu hoitoon tai lääkehoitoon eivätkä korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Hyvinvointialueen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen koko hyvinvointialueen käyttöön. –Elämän loppuvaiheessa pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys. Vapaaehtoinen voi tarjota aikaa, kuuntelevan korvan ja läsnäoloa ihmiselle sekä hänen läheisilleen tilanteessa, jossa monet asiat ovat muutoksessa, toteaa palliatiivisen keskuksen tiimivastaava Heini-Leena Saario. Kiireetöntä läsnäoloa ja ri
Sote-bilen börjar köra nästa vecka – se hållplatser och tidtabell11.9.2026 10:01:51 EEST | Pressmeddelande
Verksamheten med sote-bilen, med andra ord social- och hälsovårdsbilen i Östra Nylands välfärdsområde, startar tisdagen den 15 september 2026. I och med sote-bilen kommer hälso- och sjukvårdstjänsterna till en plats nära invånarna i Mörskom, Pukkila och Lappträsk. I sote-bilen arbetar en sjukskötare. Tillträde till tjänsterna förutsätter att man har bokat tid.
Sote-auto aloittaa toimintansa ensi viikolla – katso pysähdyspaikat ja palveluajat11.9.2026 10:01:04 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-auto aloittaa toimintansa tiistaina 15.9.2026. Sote-auto tuo terveyspalveluita lähelle asukkaita Myrskylässä, Pukkilassa ja Lapinjärvellä. Sote-autossa työskentelee sairaanhoitaja, ja palvelut ovat käytettävissä ajanvarauksella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme