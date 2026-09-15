Yhä useammalla alalla työskennellään yli alimman eläkeiän – ilmiö ei rajoitu asiantuntijatyöhön

Työssä jatkaminen yli alimman vanhuuseläkeiän on yleisintä erityisasiantuntijoilla. Tulos on odotettu: vaativissa asiantuntijatehtävissä työntekijällä voi olla keskimääräistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työn sisältöön, työaikoihin ja työn tekemisen tapoihin. Tilasto ei kuitenkaan kerro, miksi yksittäinen työntekijä jatkaa työssä.



Huomionarvoista on, että pidempään työelämässä jatkavien joukossa erottuvat myös siivoojat ja sairaanhoitajat, joiden työ voi olla fyysisesti tai henkisesti kuormittavaa.



– Työssä jatkamisen pitäisi olla aidosti mahdollista silloin, kun työ maistuu ja työkykyä riittää. Siihen vaikuttavat henkilökohtaisen tilanteen lisäksi myös johtaminen, työyhteisö, työn organisointi ja mahdollisuus sovittaa työn kuormitusta elämäntilanteeseen, toteaa Ilmarisen eläkepäällikkö Outi Pekkarinen.

Lähes viidennes erityisasiantuntijoista jatkaa työssä kaksi vuotta yli alimman eläkeiän

Vuosina 2022–2025 vanhuuseläkkeelle siirtyneistä erityisasiantuntijoista 18 prosenttia jatkoi työntekoa vähintään kaksi vuotta alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen. Siivoojista ja sairaanhoitajista vastaava osuus oli 15 prosenttia. Kaikista tarkastelluista työntekijöistä osuus oli keskimäärin 12 prosenttia.



Harvinaisinta pidempään työssä jatkaminen oli sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijöillä. Heistä vain 7 prosenttia jäi vanhuuseläkkeelle kaksi vuotta alimman eläkeiän jälkeen tai myöhemmin.



- Erot ammattien välillä herättävät kysymyksiä siitä, millaiset työolot, joustot ja työn muokkaamisen keinot tukevat jatkamista. Tavoitteena on, että mahdollisuus pidempään työuraan ei riipu ammatista ja että jatkaminen perustuu työntekijän omaan haluun ja työkykyyn, Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund avaa.





Tieto auttaa työnantajia tukemaan pidempiä työuria

Ilmarisen kahdesti vuodessa päivittyvä työuraindeksi sisältää tilastotietoa vanhuuseläkkeelle siirtymisiästä toimialoittain. Nyt työnteosta ja työeläkkeistä kertovaan työuraindeksiin on lisätty tietoa työntekijöiden ikääntymisestä eri toimialoilla, toimialojen välisistä eroista ammattijakaumissa sekä toimialoista, joilla eläköidytään myöhemmin.



- Ammattiryhmäkohtainen tieto auttaa yrityksiä tunnistamaan, missä tehtävissä työuria voidaan erityisesti pidentää ja vertaamaan tilannetta muihin yrityksiin, Smedlund sanoo.



Lisätietoja:

Outi Pekkarinen, eläkepäällikkö, outi.pekkarinen@ilmarinen.fi, p. 041 539 4020

Anssi Smedlund, johtava asiantuntija, anssi.smedlund@ilmarinen.fi, p. 040 533 7452

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